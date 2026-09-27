Дана Уайт жестко разоблачил Эдди Хирна: бой Фьюри — Джошуа под угрозой срыва

·0·Спорт
Дана Уайт жестко разоблачил Эдди Хирна: бой Фьюри — Джошуа под угрозой срыва

Вокруг долгожданного противостояния британских гигантов в супертяжелом весе мирового профессионального бокса между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа разратился очередной крупный скандал. Глава UFC и Zuffa Boxing Дана Уайт подверг резкой и жесткой критике известного промоутера, главу Matchroom Boxing Эдди Хирна из-за препятствий на пути организации этого исторического боя. По словам Уайта, человек, который должен был содействовать организации поединка, на самом деле лишь мешает процессу и занят созданием фальшивой шумихи.

«Я еще не встречал человека, который нес бы столько чуши, сколько Эдди Хирн. Если бы он действительно переживал по поводу этого противостояния, бой бы уже состоялся», — заявил Уайт. Ранее планировалось, что поединок двух суперзвезд пройдет 11 декабря в Кардиффе, однако из-за противодействия Хирна участию Даны Уайта в проекте бой века снова оказался под угрозой срыва.

«Промоутерский скандал, 11 декабря под угрозой и удар Уайта»: 5 основных точек конфликта

Громкое заявление Даны Уайта и самые важные факты о противостоянии Фьюри — Джошуа:

  • Жесткие обвинения от Даны Уайта: глава UFC обвинил Эдди Хирна в регулярном распространении чуши и создании помех в организационной работе боя;

  • «Все это — цирк»: Уайт назвал бесконечные интервью Хирна в СМИ пиаром и бесполезными действиями;

  • Кардиффский бой 11 декабря под угрозой: договоренность о проведении вечера в Уэльсе ранее может быть отменена из-за разногласий между организаторами;

  • Сопротивление Хирна Уайту: глава Matchroom не хочет допустить участия Даны Уайта и структуры Zuffa Boxing в организации этого боя;

  • Окончательное решение через 3–4 дня: Уайт сообщил, что в ближайшие дни появится полная информация по ситуации и судьба боя официально прояснится.

Организация боя Фьюри — Джошуа: сравнение позиции Даны Уайта и подхода Эдди Хирна

Классификация разногласий между двумя крупнейшими промоутерскими силами в мире бокса:

Критерии и направления анализа

Позиция Даны Уайта (UFC / Zuffa Boxing)

Позиция Эдди Хирна (Matchroom Boxing)

Роль в организации боя

Полное финансирование, систематизация коммерции и трансляций

Сохранение единоличной власти и абсолютного контроля над боем

Претензия и главный довод

«Хирн вместо помощи всегда мешал бою и устраивал цирк»

Противодействие переходу контроля над боем к Дане Уайту и Zuffa Boxing

Модель финансирования

«Вложи в бой деньги, продай билеты, продай права на ТВ и перестань говорить»

Традиционный боксерский промоушен и широкие обсуждения в СМИ

Дата и место боя

11 декабря, Кардифф (При условии достижения договоренности)

Бой под угрозой срыва из-за споров в организационном процессе

Медиастратегия

Четкие бизнес-действия и быстрое окончательное решение

Множество пресс-интервью и долгосрочные споры

Экспертиза профессионального бокса: Почему столкновение Уайта и Хирна может разрушить бой века?

Выводы международных боксерских инсайдеров, менеджеров и спортивных аналитиков:

  • «Столкновение менеджмента бокса и ММА»: Дана Уайт хочет принести жесткое вертикальное управление из UFC в профессиональный бокс через Zuffa Boxing; Эдди Хирн и традиционные боксерские промоутеры видят в этом открытую угрозу своей монополии и не хотят отдавать контроль американскому магнату;

  • Последний шанс для Фьюри и Джошуа: оба британских тяжеловеса находятся на закате своей карьеры; если кардиффский бой 11 декабря будет отложен из-за взаимных обид организаторов, это историческое противостояние может так и не состояться, оставив крупнейшую упущенную возможность в истории бокса;

  • Решающий срок в 3–4 дня: публичное давление Уайта неслучайно; это последний психологический метод, примененный для принуждения Хирна к компромиссу, и в ближайшие дни будет либо подписан официальный договор, либо объявлено об официальной отмене боя.

Как вы думаете, прав ли Дана Уайт в регулярном затягивании боя Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа или Эдди Хирн? Состоится ли этот суперпоединок 11 декабря в Кардиффе или столкновение интересов промоутеров оставит любителей бокса без грандиозного боя? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь анализом этого огненного конфликта за кулисами профессионального бокса со всеми спортивными фанатами!

Тайсон ФьюриЭнтони ДжошуаДана УайтЭдди Хирн
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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