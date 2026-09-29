В Новом Ташкенте построят дворец шахмат на 500 мест

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В Новом Ташкенте построят дворец шахмат на 500 мест

В Новом Ташкенте появится крупный шахматный комплекс

Предлагаемый дворец шахмат будет рассчитан на 500 мест.

В комплексе наряду с возможностью проведения шахматных занятий и соревнований предусматривается создание необходимой инфраструктуры для подготовки спортсменов.

В частности, в проекте планируется:

  • современный игровой шахматный зал;

  • общежитие для спортсменов;

  • спортивные площадки;

  • необходимая инфраструктура для подготовки шахматистов и проведения тренировок.

Эта инициатива была представлена как часть планов по развитию шахмат в Узбекистане не только на уровне соревнований, но и массово и системно.

В Новом Ташкенте построят дворец шахмат на 500 мест

Ташкентская международная шахматная академия выйдет в регионы

Развитие шахмат не ограничится только столицей.

Согласно представленной информации, филиалы Ташкентской международной шахматной академии будут открыты в Самарканде, Хорезме и Фергане.

Ожидается, что это послужит расширению возможностей для выявления талантливой молодежи прямо в регионах и налаживания их профессиональной подготовки.

Еще одно важное направление в рамках академии — налаживание системы подготовки высококлассных шахматных тренеров.

Таким образом, внимание сосредоточено не только на выращивании сильных шахматистов, но и на расширении рядов квалифицированных специалистов, которые их готовят.

Новая возможность для шахматистов с рейтингом выше 1500

Среди новых инициатив есть и механизм поддержки занятий шахматистов в частных клубах.

По плану предусмотрено, что государство будет покрывать 50 процентов расходов на тренировки в частных клубах шахматистов, чей рейтинг FIDE превышает 1500 баллов.

Этот механизм направлен на расширение дополнительных возможностей для подготовки спортсменов, серьезно занимающихся шахматами.

Регулярные тренировки и работа с сильными специалистами имеют особенно важное значение для молодежи, стремящейся к профессиональному уровню.

В Узбекистане пройдет турнир «Grand Chess»

Еще одно направление для повышения международного опыта шахматистов страны — увеличение числа престижных соревнований в самом Узбекистане.

С этой целью планируется регулярная организация международных турниров под национальным брендом «Uzbekistan Grand Chess».

Благодаря этому местным шахматистам не придется каждый раз выезжать за границу, чтобы померяться силами с сильными зарубежными соперниками.

Ожидается, что увеличение числа соревнований международного уровня в самом Узбекистане послужит повышению опыта местных шахматистов и адаптации представителей нового поколения к атмосфере крупных турниров.

В Новом Ташкенте построят дворец шахмат на 500 мест

Чемпионство в Самарканде положило начало новому этапу

Сегодняшние результаты узбекских шахмат лежат в основе этих планов.

На проведенной в Самарканде 46-й Всемирной шахматной олимпиаде мужская сборная Узбекистана стала чемпионом.

В составе сборной такие шахматисты, как Нодирбек Абдусатторов, Жавохир Синдаров, Нодирбек Якуббоев, Мухиддин Мадаминов и Шамсиддин Вохидов, еще раз прославили имя страны на мировой арене.

После исторического результата чемпионы были достойно поощрены государством.

Президент Шавкат Мирзиёев сообщил, что победителям олимпиады были выделены 200 тысяч долларов США, автомобиль Volkswagen и жилье.

Тренеры также были награждены денежными премиями и автомобилями.

Теперь главная цель — приумножить поколение чемпионов

Победа в Самарканде стала важным результатом для шахмат Узбекистана. Однако задача после этого успеха еще шире — сформировать систему стабильного и долгосрочного развития шахмат в стране.

Дворец шахмат на 500 мест в Новом Ташкенте, филиалы академии в регионах, система подготовки тренеров, поддержка занятий в частных клубах и турнир «Uzbekistan Grand Chess» рассматриваются как инициативы, направленные на эту цель.

Шахматисты, празднующие сегодня чемпионство в Самарканде, завтра могут стать примером для представителей нового поколения.

Самое главное, не ограничиваясь одной исторической победой в шахматах, ставится цель создать в Узбекистане школу новых чемпионов.

Шавкат Мирзиёев46-я Всемирная шахматная олимпиадаТашкентская международная шахматная академияУзбекистан Grand Chess
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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