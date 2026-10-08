Подробности громкого боя Исраила Мадримова в Ташкенте

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Подробности громкого боя Исраила Мадримова в Ташкенте

Одна из ярких звезд профессионального бокса Узбекистана, бывший чемпион мира Исраил Мадримов проведет свой очередной большой бой на глазах у столичных любителей бокса. Как сообщает пресс-служба Федерации профессионального бокса Узбекистана, наш мастер кожаной перчатки по прозвищу «The Dream» выйдет на ринг 30 октября в грандиозном комплексе «Humo Arena» в Ташкенте.

Соперником Мадримова в этом вечере бокса станет опытный азербайджанский нокаутер, известный своими жесткими ударами на профессиональном ринге Сеймур «Grey Wolf» Исаев.

Путь «The Dream»: от Магомеда Курбанова до Кроуфорда и Ортиса

Исраил Мадримов — один из немногих узбекских боксеров, выступавших против сильнейших соперников в элите мирового бокса:

  • Завоевание титула чемпиона мира: Наш соотечественник в марте 2024 года одержал яркую победу техническим нокаутом в 5-м раунде над россиянином Магомедом Курбановым и поднял над головой престижный чемпионский пояс WBA в первом среднем весе;

  • Противостояние с суперзвездами: Впоследствии Мадримов провел 12-раундовые драматичные и равные поединки с величайшими именами современного бокса — абсолютным чемпионом Теренсом Кроуфордом и непобежденным известным панчером Верджилом Ортисом, заслужив признание всего мира;

  • Успешное возвращение: Вернувшись на ринг в январе 2026 года, Исраил уверенно победил по очкам колумбийца Луиса Давида Салазара, продолжив свою победную серию.

Кто соперник? Опасный левша и нокаутер — Сеймур Исаев

Азербайджанский мастер кожаной перчатки, который прибудет в Ташкент, также имеет серьезные достижения в своей карьере:

  • Стиль «Серого волка»: Сеймур Исаев по прозвищу «Grey Wolf» отличается неудобным стилем левши и способностью вывести соперника из равновесия одним мощным ударом;

  • Титулы: За время профессиональной карьеры Исаев завоевывал титул чемпиона мира по версии UBO (Universal Boxing Organization) и добился успехов в ряде важных международных боев.

Титулы и богатый опыт: от любителей до элиты

Исраил Мадримов вписал свое имя золотыми буквами в историю узбекского спорта не только в профессиональном, но и в любительском боксе:

  • Любительские достижения: Он является чемпионом Азии 2017 года в весовой категории до 75 кг, обладателем золотой медали Азиатских игр 2018 года и серебряным призером Азиатских игр 2014 года;

  • Региональные пояса: На профессиональном ринге, помимо звания чемпиона мира, он также успешно завоевывал титулы WBA Inter-Continental и IBF Inter-Continental в первом среднем весе.

Ожидается, что это противостояние, которое пройдет 30 октября в «Humo Arena», станет для Исраила Мадримова еще одним важным стратегическим шагом на пути к укреплению статуса претендента на чемпионский пояс мира.

Исраил МадримовСеймур ИсаевHumo ArenaФедерация профессионального бокса Узбекистана
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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