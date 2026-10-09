Мареска раскрыл план на матч с «Ливерпулем» вопреки шумихе

·0·Спорт
Мареска раскрыл план на матч с «Ливерпулем» вопреки шумихе

В то время как в рамках Английской Премьер-лиги разгорается шумиха вокруг финансовых обвинений в адрес «Манчестер Сити» и обсуждаемых беспрецедентных мер наказания, главный тренер команды Энсо Мареска выступил перед прессой.

Согласно заявлению, предоставленному изданием ESPN, итальянский специалист твердо подчеркнул, что судебные разбирательства и различные слухи ничуть не влияют на внутренний моральный дух клуба, а все внимание команды сосредоточено исключительно на результатах на поле.

«Контролируем только поле»: Реакция тренера на финансовый скандал

Энсо Мареска, коснувшись темы давления и ожидаемых санкций вокруг клуба, заявил, что воспринимает ситуацию абсолютно спокойно:

  • Полная уверенность в клубе: «Честно говоря, лично я абсолютно спокоен. Позиция клуба ясна, и мы полностью ей доверяем», — заявил специалист, отметив отсутствие сомнений в правоте руководства клуба;

  • Границы контроля: По мнению тренера, сколько бы разговоров ни было извне, они могут контролировать лишь то, что находится в их собственных руках — то есть качество футбола на поле;

  • Цель неизменна: Юридические споры — это работа клубных юристов, а главная задача команды заключается лишь в продолжении побед.

Дух в раздевалке: Лидерство и отсутствие лишнего давления

Мареска особо отметил, что психологическое состояние его подопечных находится на высоком уровне, и внешняя шумиха не способна их отвлечь:

  • Прекрасные чувства и уверенность: Футболисты с большим энтузиазмом ждут предстоящих двух важных матчей;

  • Лидерство в турнирной таблице: Тот факт, что в настоящее время команда лидирует в АПЛ, придает ее членам дополнительные силы и крепкую моральную уверенность;

  • Ответственность на поле: Футболисты прекрасно понимают, что могут влиять только на события, происходящие во время игры, поэтому другие социальные и юридические вопросы их совершенно не беспокоят.

Главная цель — «Энфилд» и «Ливерпуль»

По словам главного тренера, в настоящее время все мысли «горожан» направлены исключительно на воскресное центральное противостояние:

  • Центральный бой: Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити», который пройдет в рамках 6-го тура АПЛ, станет главным спортивным событием недели;

  • Стремление победить на чужом поле: Футболисты «Сити» намерены победить на стадионе «Энфилд» под огромным давлением местных болельщиков и укрепить лидерство;

  • Профессиональный подход: Не обращать внимания на сторонние разговоры и готовиться только к важным матчам стало главным девизом «Манчестер Сити» на сегодняшний день.

Для информации, суперматч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» в рамках 6-го тура АПЛ, который будет в центре внимания миллионов болельщиков, состоится в воскресенье на этой неделе.

Манчестер СитиЭнсо МарескаАПЛЛиверпуль
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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