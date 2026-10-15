Эрлинг Холанд установил беспрецедентное достижение в истории ЛЧ

В рамках общего этапа Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» на своем поле уступил «ПСЖ» со счетом 2:4, однако норвежский бомбардир «горожан» Эрлинг Холанд открыл новую страницу в истории главного клубного турнира континента.

Забив два мяча в ворота парижан, нападающий обновил многолетний рекорд легендарного Лионеля Месси как самого молодого и результативного футболиста в истории турнира.

Рекорд Месси стал историей: Разница в один день

По официальным данным УЕФА, Холанд стал самым молодым игроком, преодолевшим рубеж в 60 голов в турнире:

Показатель Холанда: Норвежская звезда отпраздновал свой 60-й гол в турнире в возрасте всего 26 лет и 85 дней ;

Преимущество над Месси в один день: Обладатель предыдущего исторического рекорда Лионель Месси преодолел отметку в 60 голов в футболке «Барселоны» в возрасте 26 лет и 86 дней. Таким образом, Холанд сумел превзойти показатель аргентинского гения ровно на 1 день.

Фантастическая статистика: Больше голов, чем матчей

Эффективность Эрлинга Холанда в Лиге чемпионов остается поразительно высокой для современного футбола:

Лидер по забитым голам относительно матчей: На данный момент Холанд успел провести в общей сложности 60 матчей в рамках ЛЧ и забить 61 гол — это в среднем больше 1 мяча за каждую игру;

7-е место в историческом рейтинге: Благодаря этому результату норвежский форвард поднялся на 7-ю строчку в списке лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов.

Ситуация в общей гонке бомбардиров

В таблице самых результативных бомбардиров в истории турнира Лионель Месси по-прежнему занимает высокие позиции: