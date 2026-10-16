Энцо Мареска высказался о поражении от «ПСЖ» и признании Луиса Энрике

·0·Спорт
Энцо Мареска высказался о поражении от «ПСЖ» и признании Луиса Энрике

Главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска поделился своими мыслями после матча, в котором его команда уступила французскому «ПСЖ» со счетом 2:4 в одном из центральных поединков Лиги чемпионов УЕФА. Судьба встречи во многом решилась еще в первом тайме.

«Горожане» к 32-й минуте матча пропустили в свои ворота 3 безответных мяча и оказались в очень тяжелом положении. Во втором тайме Эрлинг Холанн оформил дубль и попытался сократить разницу в счете, однако парижане забили еще один мяч и вырвали победу.

«Два гола за одну минуту повергли нас в шок»

Энцо Мареска в интервью телеканалу TNT Sports оценил ключевые переломные моменты матча следующим образом:

  • Первые минуты: «В начале игры мы выступали неплохо. До пропущенного первого гола мы выглядели даже хорошо»;

  • Серия ударов: «Однако минуту спустя был забит второй мяч — это была очень неприятная ситуация. Во втором тайме мы действовали намного лучше и, возможно, заслуживали большего»;

  • Эффект тактических изменений: «Честно говоря, это была странная игра. В перерыве мы внесли кое-какие тактические изменения, которые помогли нам на поле».

Беседа с Луисом Энрике и фактор удачи

Главный тренер «Манчестер Сити» также рассказал о коротком диалоге с наставником соперника по окончании матча:

«После игры Луис [Энрике] открыто сказал мне, что сегодня им очень сильно улыбнулась удача», — добавил Мареска.

Следующее испытание: матч Премьер-лиги

После неудачи в еврокубках «горожане» вынуждены переключить все внимание на внутренний чемпионат:

  • Соперник: В субботу «Манчестер Сити» в рамках Английской Премьер-лиги примет на своем поле клуб «Ипсвич»;

  • Цель: Одержать уверенную победу перед своими болельщиками и восстановить психологическую стабильность в чемпионской гонке.

Манчестер СитиПСЖЛига чемпионов УЕФАЭнцо Мареска
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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