Энцо Мареска высказался о поражении от «ПСЖ» и признании Луиса Энрике
Главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска поделился своими мыслями после матча, в котором его команда уступила французскому «ПСЖ» со счетом 2:4 в одном из центральных поединков Лиги чемпионов УЕФА. Судьба встречи во многом решилась еще в первом тайме.
«Горожане» к 32-й минуте матча пропустили в свои ворота 3 безответных мяча и оказались в очень тяжелом положении. Во втором тайме Эрлинг Холанн оформил дубль и попытался сократить разницу в счете, однако парижане забили еще один мяч и вырвали победу.
«Два гола за одну минуту повергли нас в шок»
Энцо Мареска в интервью телеканалу TNT Sports оценил ключевые переломные моменты матча следующим образом:
Первые минуты: «В начале игры мы выступали неплохо. До пропущенного первого гола мы выглядели даже хорошо»;
Серия ударов: «Однако минуту спустя был забит второй мяч — это была очень неприятная ситуация. Во втором тайме мы действовали намного лучше и, возможно, заслуживали большего»;
Эффект тактических изменений: «Честно говоря, это была странная игра. В перерыве мы внесли кое-какие тактические изменения, которые помогли нам на поле».
Беседа с Луисом Энрике и фактор удачи
Главный тренер «Манчестер Сити» также рассказал о коротком диалоге с наставником соперника по окончании матча:
«После игры Луис [Энрике] открыто сказал мне, что сегодня им очень сильно улыбнулась удача», — добавил Мареска.
Следующее испытание: матч Премьер-лиги
После неудачи в еврокубках «горожане» вынуждены переключить все внимание на внутренний чемпионат:
Соперник: В субботу «Манчестер Сити» в рамках Английской Премьер-лиги примет на своем поле клуб «Ипсвич»;
Цель: Одержать уверенную победу перед своими болельщиками и восстановить психологическую стабильность в чемпионской гонке.
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