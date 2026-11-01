Сколько баллов получили Шомуродов и Файзуллаев в 7-голевом триллере «Башакшехира»?

·1·Спорт
Сколько баллов получили Шомуродов и Файзуллаев в 7-голевом триллере «Башакшехира»?

Матч, прошедший в Стамбуле в рамках 10-го тура Суперлиги Турции, стал настоящим праздником для узбекских любителей футбола. Клуб «Истанбул Башакшехир», принимавший на своем поле «Самсунспор», одержал крупную и уверенную победу со счетом 5:2.

В этом результативном поединке два лидера национальной сборной Узбекистана — Эльдор Шомуродов и Аббосбек Файзуллаев — поразили ворота соперника и стали одними из главных героев победы.

7-голевой триллер в Стамбуле: Хронология игры

Встреча с первых минут прошла на высоких скоростях и под знаком острых атак:

  • Быстрый гол Шомуродова (10-я минута): Уже на 10-й минуте матча опытный форвард Эльдор Шомуродов открыл счет, выведя свою команду вперед — 1:0;

  • Ответ и мощный рывок хозяев: Хотя на 22-й минуте Танги Кулибали восстановил равновесие, спустя 3 минуты Андреас Сков Ольсен (25-я минута), а в конце первого тайма Эмин Байрам (41-я минута) забили голы, доведя преимущество хозяев до 3:1;

  • Драма во втором тайме: На 75-й минуте Уссейну Ба забил четвертый мяч. Гости ответили голом Элаиса Ташшана на 84-й минуте;

  • Точка от Файзуллаева (90+1-я минута): Вышедший на замену на 78-й минуте Аббосбек Файзуллаев в компенсированное арбитром время точно поразил сетку ворот соперника, установив окончательный счет — 5:2.

Оценки Flashscore: Как оценили Шомуродова и Файзуллаева?

Международный статистический портал Flashscore оценил игру героев встречи следующим образом:

  • Эльдор Шомуродов — 8,1 балла: Капитан нашей сборной, отметившийся 8-м голом в текущем чемпионате, был удостоен высокой оценки 8,1 балла. В команде балл выше него получили только четыре футболиста, включая защитника Сабу Харебашвили, получившего 8,9 балла;

  • Аббосбек Файзуллаев — 7,5 балла: Юный талант, вышедший на замену на 78-й минуте, всего за 15 минут совершил результативное действие, поразил ворота соперника и был заслуженно оценен порталом в 7,5 балла.

Положение в турнирной таблице

После этой крупной победы «Истанбул Башакшехир» довел количество очков, набранных в 10 матчах, до 14 и поднялся на 10-е место в таблице Суперлиги. Проигравший «Самсунспор» с 4 очками по-прежнему остается в опасной зоне — на 17-й строчке.

Эльдор ШомуродовАббосбек ФайзуллаевСуперлига ТурцииИстанбул Башакшехир
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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