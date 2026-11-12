Новый рейтинг World Boxing: узбекские боксеры лидируют на международной арене

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Новый рейтинг World Boxing: узбекские боксеры лидируют на международной арене

Международная организация World Boxing опубликовала обновленный официальный рейтинг боксеров за ноябрь. Согласно ему, узбекские спортсмены, выступающие на рингах в различных весовых категориях, заняли высокие места и еще больше укрепили свои позиции. В частности, среди мужчин сразу четверо наших представителей занимают первое место в своих весовых категориях.

Лидеры среди мужчин и тройки сильнейших

В обновленном рейтинге среди мужчин представители узбекской школы бокса лидируют в нескольких весовых категориях. В частности, Абдумалик Халоков (60 кг), Асадхужа Муйдинхужаев (65 кг), Жавохир Умматалиев (80 кг) и Акмальжон Исроилов (85 кг) заняли первые строчки мирового рейтинга в своих весах.

Весовая категория

Лидеры и узбекские боксеры на высоких позициях

50 кг

Асилбек Жалилов (13-е место), Шодиёржон Меликузиев (20-е место)

55 кг

Миразизбек Мирзахалилов (15-е место), Самандар Олимов (19-е место), Шахзод Музаффаров (22-е место)

60 кг

Абдумалик Халоков (1-е место), Дилшод Абдумуродов (34-е место), Мадияр Данияров (40-е место)

65 кг

Асадхужа Муйдинхужаев (1-е место), Абдуллох Мадаминов (7-е место), Адхамжон Мухиддинов (31-е место)

70 кг

Шавкатжон Болтаев (9-е место), Мухаммадазизбек Исмоилов (34-е место)

75 кг

Фазлиддин Эркинбоев (3-е место), Жавохир Абдурахимов (7-е место)

80 кг

Жавохир Умматалиев (1-е место), Фазлиддин Эркинбоев (2-е место), Турабек Хабибуллаев (23-е место)

85 кг

Акмальжон Исроилов (1-е место), Жасурбек Юлдошев (5-е место)

90 кг

Турабек Хабибуллаев (1-е место), Халимжон Мамасолиев (6-е место), Нусратбек Тохиров (21-е место)

90+ кг

Жахонгир Зокиров (2-е место), Арман Маханов (22-е место), Халимжон Мамасолиев (22-е место)

«Тот факт, что узбекские боксеры регулярно занимают высокие места в международных рейтингах, является ярким доказательством огромного внимания, уделяемого спорту в нашей стране, и потенциала нашей школы».

Наши девушки также на высоких позициях

Результаты женского рейтинга также радуют. В соревнованиях среди девушек ряд наших представительниц вошли в десятку сильнейших:

  • 48 кг: Сабина Бобокулова — 6-е место, Фарзона Фозилова — 11-е место

  • 51 кг: Феруза Казакова — 7-е место, Гулсевар Ганиева — 22-е место

  • 65 кг: Навбахор Хамидова — 3-е место, Феруза Абдуалимова — 23-е место

  • 70 кг / 75 кг: Азиза Зокирова — 7-е место (в обеих весовых категориях)

  • 80 кг: Рухшона Парпиева — 7-е место

  • 80+ кг: Олтиной Сотимбоева — 6-е место

Впереди финал Кубка мира в Ташкенте

Напомним, что с 26 ноября по 4 декабря текущего года в нашей столице, городе Ташкенте, на высоком уровне пройдет финальный этап Кубка мира World Boxing 2026. Ожидается, что обновленный рейтинг и высокие позиции наших спортсменов перед этим престижным соревнованием еще больше повысят шансы нашей национальной сборной.

Как вы считаете, смогут ли наши боксеры удержать первое место в общем зачете на приближающемся финале Кубка мира в Ташкенте? Оставляйте свое мнение в комментариях!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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