Авторитетный американский портал Boxingnews24.com предложил непобежденного узбекского боксера супертяжелого веса Баходира Джалолова в качестве следующего соперника для бывшего чемпиона мира Деонтея Уайлдера. Эта инициатива была выдвинута после того, как сорвался бой американского нокаутера против австралийца Джея Опетаи, который должен был состояться 11 декабря в Кардиффе. После того как Опетая сообщил, что не сможет выйти на ринг из-за полученной травмы руки, аналитики назвали узбекского боксера самым подходящим кандидатом на замену.

Почему именно Баходир Джалолов — лучший кандидат?

По мнению аналитиков, физические показатели, международный опыт и достижения 32-летнего Джалолова полностью соответствуют требованиям для выхода на бой в качестве резервного варианта в сжатые сроки. Противостояние между двукратным олимпийским чемпионом (Джалолов) и бронзовым призером пекинской Олимпиады 2008 года (Уайлдер) вызовет огромный интерес у международных телевещателей даже без искусственного ажиотажа.

Самое важное заключается в том, что наш соотечественник в данный момент полностью готов к бою: