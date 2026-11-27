Главный тренер лондонского «Челси» Хаби Алонсо поделился мыслями о психологическом состоянии и целях команды перед выездным матчем 12-го тура Английской Премьер-лиги против «Ноттингем Форест». Встреча состоится 27 ноября на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме.

Главная задача после поражения от «Лидса»

Испанский специалист подчеркнул, что ошибки, допущенные в матче против «Лидс Юнайтед» в прошлую субботу, были серьезно проанализированы, а все тренировки в течение недели были направлены на то, чтобы показать более уверенную игру:

«Конечно, мы хотим реабилитироваться после поражения от „Лидс Юнайтед“. Мы хотим показать, что способны играть намного лучше. Это наша главная цель перед предстоящим матчем. Нас ждет сложная игра, и мы должны быть конкурентоспособными, чтобы продемонстрировать свои возможности», — приводит слова Хаби Алонсо пресс-служба клуба.

Тренер добавил, что причиной неудачи в предыдущей встрече стало не только отсутствие некоторых футболистов, но и недостатки в важных игровых элементах, необходимых для победы:

«Причин поражения в матче с „Лидсом“ было много. Это футбольные аспекты — ошибки, которые мы не должны допускать на таком уровне. Без их учета мы не сможем показать хорошую игру. Поэтому наша стратегия, тренировки и общение в течение недели были направлены на то, чтобы показать более уверенную игру. Если проанализировать матч в прошлую субботу, можно увидеть, что нам не хватало не только отдельных игроков, но и игровых элементов, необходимых для успеха. В течение недели мы обсуждали, насколько важны эти базовые футбольные навыки для победы и готовности к каждому матчу. Конечно, они понадобятся нам и в следующей игре», — сказал специалист.

Детали матча

Показатели Официальные данные Турнир и тур Английская Премьер-лига, 12-й тур Пара «Ноттингем Форест» — «Челси» Стадион «Сити Граунд» (Ноттингем) Время начала В ночь с 27 на 28 ноября, в 01:00 по ташкентскому времени

Как вы считаете, смогут ли подопечные Хаби Алонсо сделать соответствующие выводы из поражения от «Лидса» и одержать победу над «Ноттингем Форест» на выезде?

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