В рамках 29-го тура Суперлиги Узбекистана «Бухара» принимала на своем поле команду «Машъал», матч завершился боевой ничьей со счетом 2:2.

Хронология встречи и голы

Хотя хозяева поля дважды выходили вперед, мубарекцам каждый раз удавалось восстановить равновесие:

35-я минута (1:0): Шахзод Убайдуллаев открыл счет после передачи Велько Филиповича.

41-я минута (1:1): Хумоюн Муртозаев сравнял счет перед самым перерывом.

56-я минута (2:1): В начале второго тайма Шерзод Эсанов после паса Владимира Родича вновь вывел «Бухару» вперед.

76-я минута (2:2): Комилжон Тожиддинов реализовал передачу Тохира Тухтасинова, установив окончательный счет встречи.

Положение в турнирной таблице

После этой ничьей позиции команд в таблице Суперлиги выглядят следующим образом:

Команда Очки после 29-го тура Место в турнирной таблице «Бухара» 44 очка 7-е место «Машъал» 6 очков Последняя строчка

Протокол матча

Суперлига. 29-й тур «Бухара» — «Машъал» 2:2

Голы: Шахзод Убайдуллаев (35), Шерзод Эсанов (56) — Хумоюн Муртозаев (41), Комилжон Тожиддинов (76).

Предупреждения: Мухтаров (18), Бошняк (35), Качарава (82).

Состав «Бухары»: Хамроев, Филипович (Кулматов, 66), Мухтаров, Убайдуллаев (Качарава, 73), Баратов, Раджабов, Рузиев (Хайруллаев, 73), Эсанов, Юлдашев (Мамасидиков, 46), Младович, Родич.

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Состав «Машъала»: Русанов, Акрамов, Бошняк, Тожиддинов (Холматов, 89), Абдураимов, Муртозаев (Ярашев, 71), Тухтасинов, Ифеани, Исмоилов (Жовлиев, 71), Боймуродов, Рахимов.

Как вы считаете, если бы «Бухара» не теряла очки в последних турах, была бы у нее возможность завершить сезон в пятерке сильнейших?

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