Английская Премьер-лига: Эвертон — Ливерпуль. Начало матча: 29 ноября, 17:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Эвертон»: 1. Пикфорд Дж. (капитан), 11. Барри Т., 4. Брэнтуэйт Дж., 8. Дьюсбери-Холл К., 20. Диблинг Т., 37. Гарнер Дж., 10. Грилиш Дж., 30. Хэкни Х., 5. Кин М., 16. Миколенко В., 15. О’Брайен Дж.

Запасные «Эвертон»: 24. Алькарас К., 45. Армстронг А., 19. Джордж Т., 58. Грэм Б., 22. Джонсон Б., 31. Кинг Т., 2. Мейтленд-Найлз Э., 34. Рёль М., 12. Трэверс М.

Главный тренер «Эвертон»: Мойес Д.

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Стартовый состав «Ливерпуль»: 1. Алиссон, 29. Баркола Б., 30. Фримпонг Д., 9. Исак А., 5. Жаке Ж., 6. Керкез М., 10. Мак Аллистер А., 73. Нгумоха Р., 8. Собослаи Д., 4. ван Дейк В. (капитан), 7. Вирц Ф.

Запасные «Ливерпуль»: 33. Араухо Р., 14. Кьеза Ф., 2. Гомес Дж., 67. Кумас Л., 25. Мамардашвили Г., 53. Макконнелл Дж., 23. Муньос В., 42. Ньони Т., 21. Цимикас К.

Главный тренер «Ливерпуль»: Ираола А.