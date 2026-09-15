Повысится ли пенсионный возраст? Обнародован проект масштабных изменений в пенсионной системе

Вниманию общественности представлен исторический документ, включающий в себя самые крупные и коренные реформы в системе социального обеспечения и пенсионного обеспечения Узбекистана за последние десятилетия. Согласно проекту указа Президента, размещенному на портале обсуждения проектов нормативно-правовых актов, в стране предлагается поэтапное повышение пенсионного возраста, увеличение минимального трудового стажа, необходимого для назначения пенсии, более чем в два раза, а также внедрение механизмов использования накопительных пенсионных средств в течение жизни. Согласно проекту, начиная с 2028 года возраст выхода на пенсию будет увеличиваться на три месяца ежегодно, и ожидается, что к 2039 году он составит 63 года для мужчин и 58 лет для женщин.

Кроме того, с 2027 года планируются резкие обновления в отношении периода заработной платы, учитываемого при исчислении размера пенсии, и необходимого минимального стажа. Одно из важнейших нововведений — разрешение инвестировать накопительные пенсионные средства граждан, а в будущем использовать их для лечения тяжелых заболеваний или в качестве первоначального взноса по ипотеке. Данный документ пока является проектом и после прохождения общественного обсуждения может быть официально изменен или утвержден. Каким образом будут реализовываться новые этапы по пенсионному возрасту и стажу, кому выгодна формула расчета и когда можно будет использовать накопленные средства?

Пенсионный возраст: поэтапное повышение с 2028 по 2039 годы

Предлагаемый новый график и возрастные критерии:

Увеличение на 3 месяца в год: Начиная с 2028 года планируется поэтапное продление срока выхода граждан на пенсию на 3 месяца каждый год;

Конечный рубеж в 2039 году: После полного вступления этой системы в силу к 2039 году возраст выхода на пенсию будет доведен с 60 до 63 лет для мужчин и с 55 до 58 лет для женщин;

Демографическая и финансовая стабильность: Данный шаг объясняется ростом средней продолжительности жизни населения и необходимостью обеспечения долгосрочной стабильности пенсионного фонда.

3 важных изменения, начинающихся с 2027 года: стаж и заработная плата

Новые требования во внутренних механизмах назначения пенсий:

Период зарплаты с 5 до 20 лет: Если в настоящее время при назначении пенсии берется любые последовательные 5 лет трудового стажа за последние 10 лет, то с 2027 года этот показатель будет увеличен до полного 20-летнего периода (это направлено на предотвращение неофициальной занятости и получения зарплаты в «конвертах»);

Минимальный стаж с 7 до 15 лет: Минимальный трудовой стаж, необходимый для получения пособия, будет поэтапно доведен с действующих 7 до 15 лет ;

Повышение верхнего предела в 13 раз: Начиная с 2028 года верхний предел заработной платы, учитываемой при исчислении пенсии, будет увеличен с действующих 12 раз до 13 раз базовой расчетной величины (БРВ), что позволит гражданам, официально работавшим с высокой зарплатой, получать большую пенсию.

Получение денег из фонда на ипотеку и лечение: революционное предложение

Изменения на индивидуальных накопительных пенсионных счетах:

Инвестиционная возможность: Гражданам предлагается право инвестировать свои личные накопительные пенсионные средства в Народном банке в надежные финансовые инструменты, приносящие доход;

Возможность снятия средств с 2030 года: Согласно предложению, начиная с 2030 года гражданам может быть предоставлено право направлять свои накопленные средства еще до выхода на пенсию на две жизненные цели — лечение тяжелых заболеваний и оплату первоначального взноса по ипотечному кредиту ;

Важность общественного обсуждения: Напомним, что данные нормы пока являются проектом указа Президента. Документ может быть изменен, дополнен или пересмотрен с учетом мнений и предложений народа.

Ожидается, что данная продвигаемая проект реформирования пенсионной системы станет одним из важнейших шагов на пути к развитию официального рынка труда в Узбекистане, сокращению теневой экономики и увеличению пенсионного капитала граждан.

По вашему мнению, насколько правильным и обоснованным решением является повышение пенсионного возраста в Узбекистане до 63 и 58 лет, а также доведение минимального трудового стажа до 15 лет? Поддерживаете ли вы предоставление возможности использования денег из личного пенсионного фонда на ипотеку или лечение? Оставляйте свои комментарии и делитесь анализом этого важного законопроекта, непосредственно касающегося будущего каждого гражданина, со всеми своими близкими и коллегами!