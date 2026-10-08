Опубликован прогноз погоды на 8 октября

·0·Узбекистан
Опубликован прогноз погоды на 8 октября

Узгидромет представил прогноз погоды по городу Ташкенту на среду, 8 октября.

Согласно данным, в столице ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит 11–13 градусов, днем — 24–26 градусов тепла.

В Республике Каракалпакстан и Хорезмской области погода будет малооблачной, местами переменной, без осадков. Температура ночью 8–13 градусов, днем 20–25 градусов.

В Бухарской и Навоийской областях погода будет малооблачной, местами переменной, без осадков. Температура ночью 8–13 градусов, днем 23–28 градусов.

В Ташкентской, Сырдарьинской, Джизакской и Самаркандской областях погода будет малооблачной, местами переменной, без осадков. Температура ночью 10–15 градусов, днем 22–27 градусов.

В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях погода будет малооблачной, местами переменной, без осадков. Температура ночью 12–17 градусов, днем 27–32 градуса.

В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях ожидается переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Температура ночью 10–15 градусов, днем 20–25 градусов.

В предгорных и горных районах республики погода будет малооблачной, местами переменной, без осадков. Лишь в горных районах областей Ферганской долины пройдет небольшой дождь. Температура ночью 5–10 градусов тепла, днем 13–18 градусов.

УзгидрометТашкентРеспублика КаракалпакстанХорезм
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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