Шавкат Мирзиёев поставил жесткое требование по повышению доходов населения

·0·Узбекистан
Шавкат Мирзиёев поставил жесткое требование по повышению доходов населения

В Узбекистане кардинально меняется система отчетности по повышению благосостояния населения и сокращению бедности. Президент Шавкат Мирзиёев в Бухарской области твердо подчеркнул ответственным лицам сферы, что основным критерием должны быть не высокие цифры на бумаге, а реальный доход в карманах граждан: «Отныне отчеты о том, что “бедных семей не осталось”, приниматься не будут».

Глава государства поставил перед профильными ведомствами конкретные задачи по обучению современным профессиям наших соотечественников, остающихся дешевой рабочей силой за рубежом, и их трудоустройству на высокооплачиваемые рабочие места.

Реальная картина в регионе: что показывают цифры?

Анализ, проведенный в разрезе регионов, показал наличие ряда серьезных проблем, требующих решения в сфере занятости и уровня доходов населения:

  • Занятость вернувшихся из-за рубежа: 24 тысячи граждан, вернувшихся из-за границы, до сих пор не обеспечены работой, приносящей постоянный доход;

  • Масштабы безработицы: число безработных граждан по области составляет почти 40 тысяч человек;

  • Слои с низким доходом: доходы еще 270 тысяч жителей остаются ниже среднего показателя.

Новая стратегия в разрезе районов: доходы 270 тысяч граждан будут повышены

В соответствии с поручением Президента, теперь к проблеме будут подходить не обобщенно, а индивидуально — в разрезе каждой семьи и махалли:

  • Вывод доходов на средний уровень: в разрезе районов будут разработаны четкие адресные планы по поэтапному доведению доходов 270 тысяч жителей с низким уровнем достатка до среднего и выше;

  • Профессиональная подготовка и гарантия высокой зарплаты: будут запущены механизмы обучения граждан, работающих за рубежом за низкую плату, новым профессиям, востребованным на рынке, и их направления в высокодоходные сферы;

  • Искоренение приписок: деятельность руководителей регионов будет оцениваться не по представленным данным о сокращении бедности, а по реальному качеству жизни граждан и практическому росту их доходов.

Шавкат МирзиёевСокращение бедностиБухарская областьЗанятость населения
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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