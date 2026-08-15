Может ли неспособность сказать «нет» привести к болезни? Что говорит наука?

·0·Здоровье
Может ли неспособность сказать «нет» привести к болезни? Что говорит наука?

Вам трудно сказать «нет», вы подавляете своё недовольство и заставляете себя делать что-то, чтобы не обидеть других. В социальных сетях часто встречаются «психосоматические карты», согласно которым такие состояния приводят к геморрою, гастриту, тонзиллиту и другим заболеваниям горла.

Отчасти эта идея звучит логично: постоянный стресс и внутреннее напряжение действительно могут влиять на организм. Однако прямые связи вроде «неспособность сказать нет — геморрой», «невысказанное недовольство — гастрит» не подтверждены современной медициной. Хронический стресс может усиливать некоторые физические симптомы, но это не означает, что для каждого заболевания существует отдельное «скрытое чувство».

Геморрой: возникает ли он из-за «неспособности возражать»?

В психосоматических трактовках геморрой иногда связывают с «неспособностью сопротивляться» и «страхом сказать нет».

С медицинской точки зрения геморрой — это состояние, связанное с расширением сосудистых структур прямой кишки и анальной области. Риск его развития могут повышать сильное натуживание при дефекации, длительное сидение на унитазе, хронические запоры или диарея, питание с низким содержанием клетчатки, беременность и частый подъём тяжестей. Неспособность сказать «нет» не входит в перечень причин, указанных NIDDK.

Поэтому, если появился геморрой, неправильно объяснять его только особенностями характера или отношений.

Особенно при таких симптомах, как кровотечение, сильная боль, боль в животе, диарея и повышенная температура, не следует откладывать медицинское обследование.

Гастрит: результат подавленного недовольства?

Представление «я не могу высказать своё возражение, поэтому у меня болит желудок» также очень распространено.

Однако гастрит — это воспаление слизистой оболочки желудка. Одной из его распространённых причин является инфекция Helicobacter pylori. Некоторые виды гастропатии могут быть связаны с приёмом нестероидных противовоспалительных препаратов, алкоголя или забросом желчи в желудок.

Иными словами, формула «не высказывать недовольство = гастрит» с медицинской точки зрения не работает.

Но здесь есть важный нюанс: длительный стресс может усиливать некоторые проблемы, связанные с пищеварительной системой. Поэтому при сильном напряжении могут появляться дискомфорт в животе или усиливаться симптомы нарушения пищеварения. Это косвенное влияние, а не конкретная психологическая причина гастрита.

Термин «стрессовый гастрит» тоже может вводить в заблуждение

В медицине действительно существуют повреждения желудка, связанные со стрессом.

Однако обычно речь идёт не о повседневном эмоциональном стрессе вроде «я не смог сказать начальнику нет». Согласно данным NIDDK, такие острые состояния, как стрессовый гастрит, могут возникать при тяжёлых травмах, критических заболеваниях и обстоятельствах, сопровождающихся сильным физиологическим напряжением организма.

Поэтому не следует приравнивать этот медицинский термин к обычной эмоциональной усталости.

Проблемы с миндалинами: «хочу сказать, но не могу»?

В психосоматической трактовке воспаление миндалин связывают с «невысказанными словами».

Однако тонзиллит — это воспаление миндалин, которое чаще всего связано с инфекцией. Наиболее распространённой причиной боли в горле являются вирусы; бактерия стрептококка может вызывать бактериальную инфекцию горла и миндалин.

То есть из-за того, что человек не высказал свои мысли, вирус или бактерия не появляются.

В то же время длительный стресс может влиять на общее состояние организма и течение некоторых заболеваний. Но это не означает, что существует биологический механизм, при котором «невысказанные слова скапливаются в горле».

Боль в горле тоже не всегда связана с «подавленными словами»

Боль в горле может быть вызвана обычными вирусами простуды, гриппом, стрептококковой инфекцией, аллергией и другими проблемами верхних дыхательных путей. Согласно данным CDC, большинство случаев боли в горле связано с вирусами.

Поэтому объяснять боль в горле так:

«Я не смог сказать кому-то то, что хотел»,

и не проверять медицинскую причину может быть ошибкой.

При психологическом напряжении в горле может ощущаться «ком» или напряжение, однако это не то же самое, что инфекционный тонзиллит.

Итак, способность говорить «нет» вообще никак не связана со здоровьем?

Связана — но иначе.

Если человек постоянно подавляет свои желания, берёт на себя чрезмерную ответственность и живёт во вред себе, стараясь никого не расстроить, это может перерасти в длительный стресс.

Хронический стресс может усиливать нарушения сна, головные боли, проблемы с пищеварительной системой, тревожность и другие физические и психические симптомы. Центр NCCIH при NIH также подчёркивает, что длительный стресс может способствовать возникновению различных проблем со здоровьем или усугублять уже имеющиеся симптомы.

В этом смысле установка здоровых границ и способность сказать «нет», когда это необходимо, важны для психологического благополучия.

Однако не следует путать это с формулой:

«Если я научусь говорить нет, мой гастрит пройдёт».

В чём настоящая проблема человека, который не умеет говорить «нет»?

Чаще всего проблема не в названии болезни, а в постоянном внутреннем давлении.

Если человек живёт с мыслями:

  • «Если я скажу нет, меня будут считать плохим».

  • «Он расстроится».

  • «Я должен сделать всё сам».

он может постоянно отодвигать собственные потребности на второй план.

В такой ситуации польза от обучения говорить «нет» заключается не в том, чтобы «высвободить» конкретную болезнь из организма, а в снижении избыточного стресса и ответственности в жизни.

Например:

  • «Сегодня у меня нет на это времени».

  • «Я не могу взять эту работу на себя».

  • «Такое отношение ко мне неприемлемо».

Эти фразы — не грубость. Это личные границы.

Самая опасная ошибка — объяснять болезнь только психосоматикой

  • Если при геморрое появилась кровь — необходимо обследование.

  • Если желудок постоянно болит — нужно выяснить, не связан ли симптом с гастритом, H. pylori или другими причинами.

  • Если горло часто воспаляется — необходимо оценить наличие инфекции и других медицинских факторов.

Улучшение психологического состояния может быть полезным, но оно не заменяет необходимую диагностику и лечение. Для определения причины гастрита врачи могут использовать даже эндоскопию и другие обследования.

Самый правильный вывод

С научной точки зрения не обосновано утверждение, что неспособность сказать «нет» является прямой причиной геморроя, гастрита, тонзиллита или заболеваний горла.

Однако из этого можно сделать другой важный вывод:

постоянное подавление собственных потребностей, принятие на себя чрезмерной нагрузки и неспособность выразить недовольство могут усиливать хронический стресс. Стресс способен влиять на различные системы организма и усугублять уже имеющиеся симптомы.

Поэтому правильнее учиться говорить «нет» не как некую тайную формулу, защищающую от болезней, а как навык защищать собственные границы, время и психологические ресурсы.

Иногда человеку нужно не говорить «да» всем, а один раз чётко сказать «нет» ради собственного здоровья и душевного спокойствия.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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