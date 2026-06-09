Эрлинг Холанд ва Джамал Мусиала: Англия термасида ўйнаши мумкин бўлган юлдузлар
Томас Тухель 2026-йилги Жаҳон чемпионати учун Англия терма жамоаси таркибида жаҳон даражасидаги истеъдодларни танлашда қийинчиликка дуч келмайди. Гарри Кейн, Жуд Беллингем ва Деклан Рисе каби юлдузларнинг борлиги "Уч шерлар"ни турнир фаворитлари қаторига қўшмоқда. Бироқ, Англия сафида тўп суриш ҳуқуқига эга бўлган, аммо бошқа мамлакатни танлаган футболчиларни тасаввур қилиш янада ҳайратланарли. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Эрлинг Холанд 2022-йилда Манчестер Сити сафига қўшилганидан бери Англия Премер-лигаси рекордларини янгилаб келмоқда. У Норвегия терма жамоасида ҳам ҳар бир ўйинда биттадан кўп гол уриб, ақлбовар қилмас натижа кўрсатмоқда. Аслида, Эрлинг Холанд отаси Алф-Инге Лидс жамоасида ўйнаб юрган вақтда Англияда туғилган. У уч ёшида ота-онаси билан Норвегияга кўчиб кетган ва ўзини доим норвегиялик деб ҳисоблаган.
Собиқ мураббий Гарет Соутгате 2020-йилда Эрлинг Холанд ёшлигиданоқ Норвегия тизимига боғланиб қолгани ва Англия таклифини қабул қилиш эҳтимоли паст бўлганини тан олган эди. Эрлинг Холанднинг ўзи ҳам фақат Норвегия сафида ўйнашни орзу қилганини бир неча бор таъкидлаган.
Яна бир ёрқин мисол — Джамал Мусиала. У Бавария сафига Челси академиясидан ўтганидан сўнг порлай бошлади. Эрлинг Холанддан фарқли ўлароқ, Джамал Мусиала Англиянинг турли ёшдаги терма жамоаларида, жумладан, Жуд Беллингем билан бирга тўп сурган. 2020-йилда у Англия У21 жамоасида иккита ўйин ўтказишга ҳам улгурган эди.
Бироқ, Германия терма жамоаси устози Жоачим Лёв ва Бавария жамоасидаги жамоадошларининг саъй-ҳаракатлари билан Джамал Мусиала ўзи туғилган мамлакатни танлади. У ҳаётининг дастлабки етти йилини Германияда ўтказган эди. Эндиликда у немис футболининг асосий юлдузларидан бири ҳисобланади ва 2026-йилги мундиалда Англияга қарши майдонга тушиши мумкин.
…