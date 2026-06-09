Дарвин Нунез кутилмаганда Ливерпулга бепул қайтиши мумкин
Уругвайлик ҳужумчи Дарвин Нунез Саудия Арабистонининг Ал-Ҳилал клуби билан шартномасини ўзаро келишувга кўра бекор қилганидан сўнг эркин агентга айланди. Бу кутилмаган ҳолат унинг Ливерпулга қайтиши учун йўл очмоқда. Мерсисайдликларга ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида собиқ футболчисини трансфер нархисиз қайта қўлга киритиш имконияти таклиф қилинган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Дарвин Нунез ўтган ёзда Саудия Pro лигасига кўчиб ўтган эди, бироқ унинг Яқин Шарқдаги фаолияти кутилганидан эрта якунланди. Хабарларга кўра, Карим Бензема жамоага келганидан сўнг, легионерлар лимити билан боғлиқ чекловлар туфайли Нунез рўйхатдан ўта олмай қолган. Эндиликда 26 ёшли ҳужумчи Англия Премер-лигасига қайтишга яқин турибди.
Ливерпул айни дамда ҳужумчи танқислигига дуч келиши мумкин, чунки жамоа аъзоси Ҳуго Экитике жиддий жароҳат олиб, узоқ муддатга сафдан чиқди. Шу сабабли, клуб раҳбарияти ва янги мураббий Андони Ираола учун Дарвин Нунез варианти жуда жозибали кўринмоқда. Нунезнинг тезлиги ва жисмоний ҳолати Ираоланинг юқори интенсивликка асосланган ўйин услубига мос келиши таъкидланмоқда.
Собиқ ҳужумчига нафақат Ливерпул, балки Челси ва Нюкасл каби клублар ҳам қизиқиш билдирмоқда. Бироқ, Нунезнинг ўзи Анфиелдга қайтишга мойил. У Ливерпулдаги аввалги фаолияти давомида Англия Премер-лигасида 25 та гол уриб, 16 та голли узатмани амалга оширган эди. Агар трансфер амалга ошса, бу мавсумнинг энг шов-шувли қайтишларидан бири бўлади.
…