Ливерпул афсонаси Дивокк Ориги 31 ёшида фаолиятини якунлади
Ливерпул жамоасининг собиқ ҳужумчиси ва Чемпионлар лигаси ғолиби Дивокк Ориги 31 ёшида профессионал футболдаги фаолиятини якунлаганини эълон қилди. Белгиялик футболчи ушбу кутилмаган қарорини ижтимоий тармоқлар орқали мухлисларига маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, футболчи сифатида ўз олдига қўйган барча мақсадларига эришган ва энди янги соҳаларда ўзини синаб кўрмоқчи. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ориги Ливерпул мухлислари учун ҳақиқий қаҳрамонга айланган эди. Гарчи у ҳар доим ҳам асосий таркибда майдонга тушмаган бўлса-да, жамоанинг энг муҳим ва ҳал қилувчи паллаларида голлар уриши билан ёдда қолган. Айниқса, Чемпионлар лигаси ярим финалида Барселона дарвозасига урилган дубл ва финалда Тоттенхем дарвозасини ишғол қилгани уни клуб тарихидаги унутилмас шахслардан бирига айлантирди.
"Футболчи сифатидаги миссиям бажарилди. Мен болаликдаги орзуларимни амалга оширдим, энг йирик стадионларда ўйнадим ва энг нуфузли совринларни қўлга киритдим. Мени қўллаб-қувватлаган барча мухлисларга, мураббийларимга ва жамоадошларимга миннатдорчилик билдираман. Энди ҳаётимда янги саҳифа очиш вақти келди", — деб ёзди Дивокк Ориги ўзининг Instagram саҳифасида.
Белгия терма жамоаси сафида ҳам муваффақиятли тўп сурган ҳужумчи, сўнгги йилларда Италиянинг Милан ва Англиянинг Ноттингем Форест клубларида ижара асосида ҳаракат қилди. Бироқ жароҳатлар ва спорт формасини йўқотгани сабабли у аввалги даражасига қайта олмади. Шунга қарамай, у Ливерпул билан Англия Премер-лигаси, Чемпионлар лигаси, Англия кубоги ва Клублар ўртасидаги жаҳон чемпионлигини қўлга киритган кам сонли футболчилардан бири бўлиб қолади.
…