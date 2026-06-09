Неймар Жаҳон чемпионатига тайёрми? Бразилия терма жамоаси янги маълумот берди

·0·Спорт
Неймар Жаҳон чемпионатига тайёрми? Бразилия терма жамоаси янги маълумот берди

Бразилия терма жамоаси ҳужумчиси Неймар режалаштирилган МРТ текширувидан ўтди ва натижалар ижобий чиқди. Бразилия футбол конфедерацияси (КБФ) юлдуз футболчининг ўнг болдиридаги мушак жароҳатидан тикланиш жараёни кутилганидек кетаётганини тасдиқлади. Шунга қарамай, "Селесао" ўз етакчисининг майдонга қайтиши борасида эҳтиёткорлик чораларини кўришда давом этади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Неймар ушбу жароҳатни 17-май куни Сантос сафида ўйнаётганида орттириб олган эди. Тиббий штабнинг хулосасига кўра, тикланиш жараёни белгиланган вақт оралиғида амалга ошмоқда. Шифокорлар футболчининг жисмоний ҳолатини тўлиқ тикламасдан туриб, уни рақобатбардош футболга қайтариш ниятида эмаслар. Бу турнирнинг кейинги босқичларида жароҳат қайталанишининг олдини олиш учун қилинаётган стратегик ҳаракатдир.

КБФ душанба кунги текширувдан сўнг расмий баёнот берди: "Атлет Неймар МРТ текширувидан ўтди. Текширув муолажалар кутилган параметрлар доирасида яхши кетаётганини кўрсатди. У терма жамоа тиббий ходимлари томонидан режалаштирилган тикланиш ва жисмоний тайёргарлик жараёнини давом эттиради".

Неймарнинг тикланиши ижобий кечаётган бўлса-да, Марокашга қарши гуруҳ босқичининг очилиш учрашуви плеймейкер учун бироз эрта ҳисобланади. Ҳозирча у умумий гуруҳ машғулотларига қўшилмаган ва фақат тренажёр зали ҳамда физиотерапия билан чекланмоқда. Режага кўра, у яқин кунларда индивидуал майдон машғулотларига ўтади ва гуруҳ босқичининг сўнгги ўйинлари ёки плей-офф босқичига тайёр бўлади.

НеймарБразилияЖаҳон ЧемпионатиЖароҳатФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мадриднинг «Реал» клуби Дензел Дюмфрис трансферини расман якунладиМадриднинг «Реал» клуби Дензел Дюмфрис трансферини расман якунладиБугун, 08:55Бавария Майкл Олисе борасида Реал Мадридга рад жавобини беришга тайёрБавария Майкл Олисе борасида Реал Мадридга рад жавобини беришга тайёрБугун, 08:53Ливерпул афсонаси Дивокк Ориги 31 ёшида фаолиятини якунладиЛиверпул афсонаси Дивокк Ориги 31 ёшида фаолиятини якунладиБугун, 08:16Эрлинг Холанд ва Джамал Мусиала: Англия термасида ўйнаши мумкин бўлган юлдузларЭрлинг Холанд ва Джамал Мусиала: Англия термасида ўйнаши мумкин бўлган юлдузларБугун, 07:18Дарвин Нунез кутилмаганда Ливерпулга бепул қайтиши мумкинДарвин Нунез кутилмаганда Ливерпулга бепул қайтиши мумкинБугун, 07:16Роналд Куман Ўзбекистонга қарши ўйин ҳақида қандай фикр билдирди?Роналд Куман Ўзбекистонга қарши ўйин ҳақида қандай фикр билдирди?Бугун, 06:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)