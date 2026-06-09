Бавария Майкл Олисе борасида Реал Мадридга рад жавобини беришга тайёр
Мюнхеннинг Бавария клуби ўзининг юлдузли қанот ҳужумчиси Майкл Олисе борасидаги трансфер миш-мишларига чек қўйди. Бундеслиқа гиганти франциялик футболчини сотиш нияти йўқлигини ва шу ёзда Реал Мадрид томонидан билдириладиган ҳар қандай таклифни қатъий рад этишини маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Журналист Флориан Плеттенберг берган хабарларга кўра, Флорентино Перез ушбу трансфер учун 150 миллион евролик пакет тайёрлаётгани ҳақидаги гап-сўзлар ҳали расмий кўриниш олмаган. Бироқ, Бавария раҳбарияти агар Мадрид клуби президенти биринчи, иккинчи ёки ҳатто учинчи бор таклиф юборган тақдирда ҳам, уларнинг барчасини дарҳол рад этишга тайёрлигини билдирган.
Клуб президенти Ҳерберт Ҳаинер БИЛД нашрига берган интервюсида вазиятга ойдинлик киритди: “Майкл Олисе — Бавария футболчиси ва унинг узоқ муддатли шартномаси бор. Биз сотувчи клуб эмасмиз. Агар Флорентино Перез бизга таклиф юбормоқчи бўлса — ҳозирча бундай бўлмади — у ўз вақтини бекорга сарфламаслиги мумкин”.
Клуб фахрий президенти Ули Ҳоэнесс ҳам бу борада кескин фикр билдирди: “Майкл Олисени 200 миллион еврога сотамизми? Йўқ, у сотилмайди. Биз мухлисларимиз учун ўйнаймиз. Банкда 200 миллион евро бўлиб, ҳар шанба ёмонроқ футбол ўйнашимиздан мухлисларга фойда йўқ”.
Бавария сафидаги ажойиб мавсумида 22 та гол ва 31 та ассист қайд этган 24 ёшли ҳужумчи ҳозирда бор эътиборини терма жамоага қаратган. Шимолий Ирландияга қарши ўртоқлик ўйинида хет-трик қайд этган Олисе, Франция терма жамоаси билан бирга Сенегал, Ироқ ва Норвегияга қарши баҳсларга тайёргарлик кўрмоқда.
…