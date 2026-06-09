Баер Леверкусен янги мураббий тайинлади: Карлес Мартинез ва Хаби Алонсо ўхшашлиги

·0·Спорт
Баер Леверкусен янги мураббий тайинлади: Карлес Мартинез ва Хаби Алонсо ўхшашлиги

Баер Леверкусен жамоаси Карлес Мартинезни янги бош мураббий этиб тайинлади ва уни клубнинг "Б режаси" сифатида таништирди. Хаби Алонсо билан ўхшаш жиҳатлари кўп бўлган ушбу испаниялик мутахассис "доришунослар" услубига мос келадиган кўплаб сифатларга эга. Ҳар икки мураббий ҳам Испания гигантларининг ёшлар тизимида иш бошлаган: Алонсо Реал Мадрид клубида, Мартинез эса Барселона академияси — Ла Масиа ва Эспанёл тизимида тажриба орттирган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Мартинезнинг мураббийлик йўли ўзига хос кечган. У 2019-йилда Барселона тизимидан кетгач, Ал-Райян ва Қувайт ёшлар терма жамоаларида ишлади. 2023-йилда у Тулузага йўл олиб, у ерда методология бўлими бошлиғи ва ёрдамчи мураббий сифатида Франция кубогини қўлга киритишда ёрдам берди. Кейинчалик бош мураббийга айланган Мартинез жамоани сўнгги ўн йилликдаги энг яхши натижасига олиб чиқди.

Леверкусенликлар дастлаб Андони Ираола номзодини кўриб чиқишган эди, бироқ у Ливерпул клубини танлагач, танлов 42 ёшли Мартинезда тўхтади. Унинг ўйин услуби Пеп Гуардиола ва Хаби Алонсо фалсафасига яқин бўлиб, замонавий, тўп назоратига асосланган ва ақлли ҳужумкор футболни тарғиб қилади.

Баер мухлислари энди Каспер Хьюлманн давридаги ноаниқ ўйинлардан воз кечиб, аниқ ва тартибли футбол кўришни кутишмоқда. Мартинез рақибга мослашувчанлик, интизомли жамоавий ҳимоя ва Хаби Алонсо даврида муваффақият келтирган учта ҳимоячили схемадан фойдаланишни афзал кўради. Бу эса Леверкусеннинг яна Бундеслигада юқори ўринлар учун курашишига замин яратиши кутилмоқда.

БаерБундеслигаКарлес МартинезХаби АлонсоБарселона
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон дарвозасига 2 та гол урган футболчига 3 та таклиф тушди...Ўзбекистон дарвозасига 2 та гол урган футболчига 3 та таклиф тушди...Бугун, 09:05Мадриднинг «Реал» клуби Дензел Дюмфрис трансферини расман якунладиМадриднинг «Реал» клуби Дензел Дюмфрис трансферини расман якунладиБугун, 08:55Бавария Майкл Олисе борасида Реал Мадридга рад жавобини беришга тайёрБавария Майкл Олисе борасида Реал Мадридга рад жавобини беришга тайёрБугун, 08:53Неймар Жаҳон чемпионатига тайёрми? Бразилия терма жамоаси янги маълумот бердиНеймар Жаҳон чемпионатига тайёрми? Бразилия терма жамоаси янги маълумот бердиБугун, 08:53Ливерпул афсонаси Дивокк Ориги 31 ёшида фаолиятини якунладиЛиверпул афсонаси Дивокк Ориги 31 ёшида фаолиятини якунладиБугун, 08:16Эрлинг Холанд ва Джамал Мусиала: Англия термасида ўйнаши мумкин бўлган юлдузларЭрлинг Холанд ва Джамал Мусиала: Англия термасида ўйнаши мумкин бўлган юлдузларБугун, 07:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)