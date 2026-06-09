Манчестер Юнайтед Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро учун таклиф тайёрламоқда
Манчестер Юнайтед жамоаси ҳимоя чизиғини кучайтириш мақсадида Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро учун йирик трансферни амалга оширишни режалаштирмоқда. Аргентина терма жамоаси аъзоси Олд Траффорд клубининг асосий мақсадига айланган, бироқ Спурс ёзги трансфер ойнасида ўзининг энг муҳим ўйинчиларидан бирини қўйиб юбормасликка ҳаракат қилиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Аргентиналик журналист Гастон Эдулнинг хабар беришича, Манчестер Юнайтед Ромерони ҳимоядаги устувор мақсад сифатида белгилаган. "Қизил иблислар" ҳимоя чизиғида барқарорликни таъминлашни истамоқда ва жаҳон чемпионини ўз таркиби учун идеал номзод деб ҳисобламоқда. Ромеро Аталанта клубидан келганидан бери Англия Премер-лигасининг энг ишончли марказий ҳимоячиларидан бири сифатида ўзини кўрсата олди.
ГивеМеSport нашрининг таъкидлашича, Тоттенхем жамоанинг марказий фигурасига айланган Ромерони йўқотишни истамаяпти. Унинг етакчилик қобилияти ва тажовузкор ҳимояланиш услуби уни жамоанинг энг нуфузли ўйинчиларидан бирига айлантирди. Шу сабабли, ҳар қандай музокаралар қийин кечиши мумкин, чунки Лондон клуби ўз рақибига футболчини сотиш учун жуда катта маблағ талаб қилиши аниқ.
Манчестер Юнайтеднинг қизиқишига сабаб бўлган омиллардан бири — Ромерони унинг ҳамюрти Лисандро Мартинез билан жуфтликда ўйнатиш истагидир. Бу икки ҳимоячи Аргентина терма жамоасида муваффақиятли ҳамкорлик қилиб келмоқда ва бир-бирини яхши тушунади. Сўнгги 18 ой ичида Манчестер Юнайтед ҳимоясидаги жароҳатлар жамоанинг барқарорлигига жиддий путур етказди.
Бироқ, Ромеро учун курашда фақат Манчестер Юнайтед эмас, балки Испаниянинг Барселона клуби ҳам вазиятни диққат билан кузатиб бормоқда. Эндиликда барча эътибор трансфер ойнаси вақтида Манчестер Юнайтеднинг расмий таклиф юбориш-юбормаслигига қаратилади. Тоттенхем сардорини сотишга кўндириш ушбу трансфер битимидаги энг катта тўсиқ бўлиб қолиши кутилмоқда.
…