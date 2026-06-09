Жозе Моуринью Нико Счлоттербеккни Реал Мадридга олиб келмоқчи
Сўнгги хабарларга кўра, Боруссия Дортмунд ҳимоячиси Нико Счлоттербекк фаолиятини Испания пойтахтида давом эттириши мумкин. Реал Мадрид жамоасининг янги бош мураббийи Жозе Моуринью германиялик футболчининг ашаддий мухлиси экани ва уни ёзги трансфер ойнасида ўз сафига қўшиб олишни истаётгани айтилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Нико Счлоттербеккнинг ўзи ҳам яқин доиралари билан суҳбатда "Бернабеу"да тўп суриш унинг азалий орзуси эканини бир неча бор таъкидлаган. Гарчи 26 ёшли ҳимоячи апрель ойида клуб билан шартномасини 2031-йилга қадар узайтирган бўлса-да, келишувда 50–60 миллион евро миқдоридаги товон пули кўрсатилган банд мавжуд. Бу ҳолат Дортмунд клуби учун нохуш сценарийга айланиши мумкин.
Реал Мадрид билан бир қаторда Ливерпул ҳам ушбу футболчи учун асосий даъвогарлардан бири ҳисобланади. Ливерпул Ибраҳима Конате билан янги шартнома имзолай олмагани сабабли ҳимоя чизиғини кучайтиришга мажбур. Конате эса эркин агент сифатида айнан "қироллик клуби" сафига бориб қўшилиши кутилмоқда. Флорентино Перез қайта президент этиб сайланишидан олдин ушбу трансфер ҳақида ишора берган эди.
Мадридликлар ҳимоя чизиғида жиддий муаммоларга дуч келмоқда. Эдер Милитао оғир жароҳат туфайли узоқ муддатга сафдан чиққан, Антонио Рюдигер эса ёши ва такрорий жароҳатлар сабабли барча ўйинларда қатнаша олмаяпти. Шунингдек, Давид Алаба жамоани тарк этиши кутилмоқда. Шу сабабли, Счлоттербеккнинг трансфери клуб молиявий имкониятлари учун оғирлик қилмайди.
Флорентино Перез ўз сайловолди кампаниясида жамоага қайтган Жозе Моуринью учун рақобатбардош таркиб шакллантириб беришга вада берган эди. Ўтган мавсумда совринсиз қолган Реал Мадрид эндиликда ҳимоя марказини Нико Счлоттербекк ва Ибраҳима Конате каби номлар билан мустаҳкамламоқчи.
…