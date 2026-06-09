Тьерри Анри Антонй Гордоннинг Барселона жамоасига ўтишига муносабат билдирди
Арсенал афсонаси Тьерри Анри Антонй Гордоннинг Барселона сафига келиб қўшилганидан сўнг унинг испан тилида гапиришга бўлган ҳаракатларини юқори баҳолади. Франциялик собиқ ҳужумчи Англия терма жамоаси вингери клубнинг ўйин услубига мукаммал даражада мос тушишига ишонмоқда. Генри трансфернинг Жаҳон чемпионати олдидан якунланиши муҳимлигини таъкидлаб, Гордоннинг Каталонияда катта муваффақиятларга эришишини башорат қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Нюкасл жамоасидан қарийб 80 миллион евро эвазига трансфер қилинган футболчи ҳақида гапирар экан, Генри унинг тезлиги ва бирга-бир вазиятларда ҳимоячиларни ортда қолдириш қобилияти "кўк-анорранглилар" ҳужумини кучайтиришини айтди. Айниқса, Гордоннинг ҳужум чизиғининг исталган нуқтасида ўйнай олиши Ханси Флик бошқарувидаги Барселона учун қўл келиши кутилмоқда.
"Антонй Гордон ажойиб футбол ўйнайдиган жамоада катта таъсир ўтказа олади деб ўйлайман. У рақиб ҳимоясини чўзишга қодир, чунки у бўш зоналарга яхши очилади ва гол сезиш қобилиятига эга. У Нюкасл сафида бўлгани каби чапда, ўнгда ва марказда ҳам ўйнай олади. Бу у учун амалга ошган орзу бўлди", — деди Генри Бетвай нашрига берган интервюсида.
Майдон ташқарисида эса Гордон ўзининг таништирув маросимида испан тилида гапириб, барчанинг эътиборини тортди. Генри буни янги муҳитга мослашиш ва мухлислар билан алоқа ўрнатиш йўлидаги муҳим қадам деб ҳисоблайди. "Янги жойга келганингда шундай қилишинг керак — мослашишинг лозим. Бу унинг қаерга келганини тушуниб етганидан далолат беради. Унинг ҳаракатларини кўриб, 'Баракалла, дўстим' деб юбордим", — дея қўшимча қилди афсонавий футболчи.
…