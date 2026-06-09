Тьерри Анри Антонй Гордоннинг Барселона жамоасига ўтишига муносабат билдирди

·0·Спорт
Тьерри Анри Антонй Гордоннинг Барселона жамоасига ўтишига муносабат билдирди

Арсенал афсонаси Тьерри Анри Антонй Гордоннинг Барселона сафига келиб қўшилганидан сўнг унинг испан тилида гапиришга бўлган ҳаракатларини юқори баҳолади. Франциялик собиқ ҳужумчи Англия терма жамоаси вингери клубнинг ўйин услубига мукаммал даражада мос тушишига ишонмоқда. Генри трансфернинг Жаҳон чемпионати олдидан якунланиши муҳимлигини таъкидлаб, Гордоннинг Каталонияда катта муваффақиятларга эришишини башорат қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Нюкасл жамоасидан қарийб 80 миллион евро эвазига трансфер қилинган футболчи ҳақида гапирар экан, Генри унинг тезлиги ва бирга-бир вазиятларда ҳимоячиларни ортда қолдириш қобилияти "кўк-анорранглилар" ҳужумини кучайтиришини айтди. Айниқса, Гордоннинг ҳужум чизиғининг исталган нуқтасида ўйнай олиши Ханси Флик бошқарувидаги Барселона учун қўл келиши кутилмоқда.

"Антонй Гордон ажойиб футбол ўйнайдиган жамоада катта таъсир ўтказа олади деб ўйлайман. У рақиб ҳимоясини чўзишга қодир, чунки у бўш зоналарга яхши очилади ва гол сезиш қобилиятига эга. У Нюкасл сафида бўлгани каби чапда, ўнгда ва марказда ҳам ўйнай олади. Бу у учун амалга ошган орзу бўлди", — деди Генри Бетвай нашрига берган интервюсида.

Майдон ташқарисида эса Гордон ўзининг таништирув маросимида испан тилида гапириб, барчанинг эътиборини тортди. Генри буни янги муҳитга мослашиш ва мухлислар билан алоқа ўрнатиш йўлидаги муҳим қадам деб ҳисоблайди. "Янги жойга келганингда шундай қилишинг керак — мослашишинг лозим. Бу унинг қаерга келганини тушуниб етганидан далолат беради. Унинг ҳаракатларини кўриб, 'Баракалла, дўстим' деб юбордим", — дея қўшимча қилди афсонавий футболчи.

БарселонаАнтонй ГордонТьерри АнриТрансферларЛа Лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ хавфсизлик хизмати Ўзбекистон терма жамоасини қаттиқ назоратдан ўтказдиАҚШ хавфсизлик хизмати Ўзбекистон терма жамоасини қаттиқ назоратдан ўтказдиБугун, 13:41Жазоир юлдузи Лионель Месси ва Аргентинани мағлуб этишга вада бердиЖазоир юлдузи Лионель Месси ва Аргентинани мағлуб этишга вада бердиБугун, 12:10Жозе Моуринью Нико Счлоттербеккни Реал Мадридга олиб келмоқчиЖозе Моуринью Нико Счлоттербеккни Реал Мадридга олиб келмоқчиБугун, 11:56Арсенал кутилмаганда тиббий бўлим раҳбарини истеъфога чиқардиАрсенал кутилмаганда тиббий бўлим раҳбарини истеъфога чиқардиБугун, 11:13Аббосбек Файзуллаев «Ливерпуль» клуби скаутлари эътиборига тушди...Аббосбек Файзуллаев «Ливерпуль» клуби скаутлари эътиборига тушди...Бугун, 11:02«Бавария» Маркус Рэшфорд трансфери бўйича жиддий қадам ташламоқда«Бавария» Маркус Рэшфорд трансфери бўйича жиддий қадам ташламоқдаБугун, 10:47
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...