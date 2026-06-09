Гари Линекер: Криштиано Роналдо Лионель Мессидан кучсизроқ дейиш ҳақорат эмас
Англия терма жамоаси ва Барселона клубининг собиқ ҳужумчиси Гари Линекер Лионель Месси ва Криштиано Роналдо ўртасидаги абадий баҳсга яна бир бор тўхталиб ўтди. Машҳур экспертнинг фикрича, аргентиналик юлдузни португалияликдан устун қўйиш шунчаки футбол ҳақиқати бўлиб, бу ҳеч қандай шахсий ҳақорат ҳисобланмайди. Линекер ўзининг бу қатъий позицияси Ал-Насср ҳужумчиси билан муносабатларига совуқчилик туширганини ҳам тан олди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Те Лоуис Тероух Подкаст нашрига берган интервюсида Линекер Лионель Мессини ҳатто Диего Марадонадан ҳам юқори қўйишини тушунтирди. Унинг сўзларига кўра, Месси ўз фаолияти давомида шундай ҳаракатларни амалга оширадики, оддий футболчи бутун фаолияти давомида бундай маҳоратни бир марта ҳам кўрсата олмаслиги мумкин. Линекер Мессининг майдонни кўриш қобилияти ва пас бериш маҳоратини инсон имкониятларидан ташқари деб ҳисоблайди.
Шу билан бирга, Линекер Криштиано Роналдонинг меҳнатсеварлиги ва эришган ютуқларига катта ҳурмат билан қарашини таъкидлади. "Мен Роналдони ёмон кўрмайман, у ақл бовар қилмайдиган футболчи. Лекин футболни тушунадиган ҳар қандай одам ким яхшироқ эканини кўради. Роналдонинг Месси билан бир қаторда тилга олинишининг ўзи унинг учун катта илтифотдир, чунки унда Мессининг туғма иқтидори йўқ. Буни айтиш Роналдо учун ҳақорат эмас", — деди собиқ футболчи.
Линекернинг ушбу фикрлари Криштиано Роналдога маъқул келмаган кўринади. Экспертнинг сўзларига кўра, португалиялик юлдуз ундан хафа бўлган ва ҳозирда у билан гаплашмайди. Авваллари муносабатлари яхши бўлганини айтган Линекер, Месси ҳақидаги жавобидан сўнг Роналдо у билан алоқани узганини маълум қилди.
Ҳозирда ҳар икки афсонавий ҳужумчи ҳам 2026-йилги Жаҳон чемпионатига эътибор қаратган. Саккиз карра "Олтин тўп" соҳиби Лионель Месси Аргентина билан яна бир бор мўъжиза кўрсатишни истаётган бўлса, Криштиано Роналдо ўзининг бой коллекциясидаги ягона етишмаётган соврин — Жаҳон кубоги учун курашишни мақсад қилган.
…