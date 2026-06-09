Англия терма жамоаси Гарри Кейнга ҳаддан ташқари боғланиб қолганми?

·0·Спорт
Англия терма жамоаси Гарри Кейнга ҳаддан ташқари боғланиб қолганми?

Англия терма жамоаси сардори Гарри Кейн 2026-йилги Жаҳон чемпионати олдидан жамоанинг унинг голларига ҳаддан ташқари боғланиб қолгани ҳақидаги фикрларга муносабат билдирди. Бавария сафида Германияда рекордларни янгилаб, сермаҳсул мавсумни ўтказган ҳужумчи турнирга ўз фаолиятидаги энг яхши спорт формасида яқинлашмоқда. 60 йиллик совринсиз серияга чек қўйишни мақсад қилган "Уч шерлар" таркибида асосий эътибор яна рекордчи сардорга қаратилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Катта саҳнадаги босим ҳақида гапирар экан, Гарри Кейн топ-даражадаги терма жамоа ҳужумчиси бўлиш табиий равишда гол уриш масъулиятини юклашини тан олди. Ўз вазиятини бошқа жаҳон юлдузлари билан солиштирар экан, у шундай деди: "Ўйлайманки, ҳар қандай кучли ҳужумчиси бор жамоада унга нисбатан боғлиқлик бўлади. Масалан, Эрлинг Холанд Норвегия билан ёки Килиан Мбаппе Франция билан шундай ҳолатда. Агар жамоада асосий тўпурар бўлса, ундан гол кутишади. Бу ёмон нарса эмас".

Сардор жамоанинг бошқа аъзоларида ҳам гол уриш салоҳияти юқори эканини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, таркибга жалб этилган футболчиларнинг деярли барчаси ўз клубларида муваффақиятли мавсумни ўтказиб, совринлар ютишган. Бавария таркибидаги ўйинлари орқали Гарри Кейн 2001-йилдаги Майкл Оуэндан кейин "Олтин тўп"ни қўлга киритган илк инглиз футболчиси бўлишга асосий номзодлардан бири бўлиб турибди.

32 ёшли ҳужумчи Шимолий Америкадаги турнирга жисмоний жиҳатдан жуда яхши ҳолатда етиб боришига ишонмоқда. Узоқ давом этган мавсумдан кейинги чарчоқ ҳақидаги хавотирларга қарамай, Гарри Кейн бу унинг Жаҳон чемпионлигини қўлга киритиш учун фаолиятидаги энг яхши имконият эканини айтди. Ҳужумчи ўзини ҳар қачонгидан ҳам тетик ҳис қилаётганини ва ниҳоят ғалаба чизиғини кесиб ўтиш вақти келганини таъкидлади.

Гарри КейнАнглияЖаҳон ЧемпионатиБаварияФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гари Линекер: Криштиано Роналдо Лионель Мессидан кучсизроқ дейиш ҳақорат эмасГари Линекер: Криштиано Роналдо Лионель Мессидан кучсизроқ дейиш ҳақорат эмасБугун, 16:12ФИФА "ЖЧ-2026"дан қўшимча даромад олишнинг янги усулини ўйлаб топди...ФИФА "ЖЧ-2026"дан қўшимча даромад олишнинг янги усулини ўйлаб топди...Бугун, 15:45«Реал» «Боруссия»дан Нико Шлоттербекни сотиб олишга тайёрланмоқда«Реал» «Боруссия»дан Нико Шлоттербекни сотиб олишга тайёрланмоқдаБугун, 15:29Кеннет Эичҳорн нима сабабдан Ливерпул таклифини рад этгани маълум бўлдиКеннет Эичҳорн нима сабабдан Ливерпул таклифини рад этгани маълум бўлдиБугун, 14:56Дидье Дешам Килиан Мбаппенинг голсиз серияси ҳақида ўз фикрини билдирдиДидье Дешам Килиан Мбаппенинг голсиз серияси ҳақида ўз фикрини билдирдиБугун, 14:19Жафар Ирисметов Каннаваро жамоасидаги асосий муаммони айтдиЖафар Ирисметов Каннаваро жамоасидаги асосий муаммони айтдиБугун, 14:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...