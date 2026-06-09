Лионель Месси сафга қайтмоқда: Аргентина устози ижобий хабар берди
Аргентина терма жамоаси мухлислари енгил нафас олишлари мумкин. Бош мураббий Лионель Скалони 2026-йилги Жаҳон чемпионати олдидан Лионель Месси борасида ижобий янгиликларни маълум қилди. Интер Миами юлдузи мушакларидаги кичик жароҳат сабабли бир муддат майдондан ташқарида бўлганидан сўнг, турнир олдидан сўнгги назорат баҳсида иштирок этишга тайёр. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Афсонавий ҳужумчи 6-июн куни Гондурасга қарши кечган ўртоқлик учрашувини ўтказиб юборган эди. Бироқ Скалони ўз сардорининг ҳолати бўйича хавотирларни тарқатиб юборди. Жаҳон чемпиони бўлган мураббийнинг тасдиқлашича, Лионель Месси Исландияга қарши бўладиган навбатдаги ўйинда майдонга тушиши кутилмоқда, бу эса унинг тикланиш жараёнидаги муҳим қадамдир.
Гарчи Месси майдонга тушишга тайёр бўлса-да, Скалони ўзининг 10-рақамли етакчисини турнир бошланиши арафасида ортиқча зўриқтирмасликка ҳаракат қилмоқда. Мураббийлар штаби саккиз карра "Олтин тўп" соҳибининг соғлиғини хавф остига қўймаслик учун Исландия билан баҳсда унинг ўйин вақтини эҳтиёткорлик билан бошқаришни режалаштирган.
"У Исландияга қарши ўйнайди," — деди Скалони журналистларга. "Фақат неча дақиқа ҳаракат қилиши ҳозирча аниқ эмас. Машғулотлар давомида у билан гаплашиб, ҳар қандай хавфнинг олдини олиш учун қанча вақт беришни келишиб оламиз. Лекин принципиал жиҳатдан у майдонга тушади."
Скалони Мессининг нафақат маҳорати, балки жамоанинг руҳий ҳолати учун ҳам нақадар муҳимлигини алоҳида таъкидлади. 36 ёшли футболчи Аргентина терма жамоасининг ҳақиқий юраги бўлиб қолмоқда. Мураббийнинг сўзларига кўра, Мессининг кийиниш хонасидаги ва майдондаги борлиги жамоадошларига ақлбовар қилмас даражада куч бағишлайди.
…