Криштиано Роналдо ва Португалиянинг Жаҳон чемпионатидаги имкониятлари

·0·Спорт
Криштиано Роналдо ва Португалиянинг Жаҳон чемпионатидаги имкониятлари

Криштиано Роналдо ўзининг олтинчи Жаҳон чемпионатига тайёргарлик кўраётган бир пайтда, афсонавий ҳужумчининг юқори савияда яна қанча вақт ўйнай олиши борасидаги саволлар ҳамон долзарблигича қолмоқда. Унинг собиқ жамоадоши Бето 41 ёшли юлдузнинг узоқ умр кўриши ва "Селесао"нинг халқаро футболдаги энг нуфузли совринни қўлга киритиш имкониятлари ҳақида ўз фикрларини билдирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

АҚШ, Канада ва Мексика мезбонлик қиладиган ЖЧ-2026 яқинлашар экан, асосий эътибор Ал-Насср суперюлдузига қаратилган. Португалия терма жамоасининг собиқ аъзоси Бето, бу турнир Роналдонинг сўнгги мундиалига айланиши мумкин бўлса-да, унинг терма жамоадаги фаолияти бутунлай якунланмаслигига ишонади. Бето ўз вақтида Sporting CP клубида ёш Роналдо билан бирга тўп сурган.

"Бу Жаҳон чемпионати Криштиано учун охиргиси бўлади, лекин бу унинг сўнгги йирик мусобақаси бўладими-йўқми, буни билмайман. Чунки у ўзига жуда яхши қарайди ва ўз касбига қаттиқ эътибор қаратган. У ҳамон жарима майдончаси ичида катта фарқни юзага келтира олади ва Португалияга ёрдам бериши мумкин. Бироқ, ҳеч ким ёлғиз ғалаба қозона олмайди, жамоавий ўйин ҳам юқори даражада бўлиши шарт", — деди Бето.

Португалия турнирга ўз тарихидаги энг иқтидорли таркиблардан бири билан ташриф буюрмоқда. Роберто Мартинез шогирдлари 1966-йилдаги учинчи ўриндан ҳам яхшироқ натижа қайд этишни мақсад қилган. Бетонинг фикрича, Португалия билан бир қаторда Испания, Франция, Аргентина, Германия ва Англия терма жамоалари ҳам асосий фаворитлар қаторида эътироф этилмоқда.

Эслатиб ўтамиз, Португалия гуруҳ босқичида Конго ДР, Ўзбекистон ва Колумбия терма жамоаларига қарши баҳс олиб боради. Беш карра "Олтин тўп" соҳиби бўлган Криштиано Роналдо учун бу турнир ўзининг бой коллекциясидаги ягона етишмаётган совринни қўлга киритиш учун сўнгги имконият бўлиши мумкин.

Криштиано РоналдоПортугалияЖаҳон ЧемпионатиФутболАл-Насср
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сандро Тоттенхемга Манчестер Сити юлдузи Савинҳони сотиб олишни маслаҳат бердиСандро Тоттенхемга Манчестер Сити юлдузи Савинҳони сотиб олишни маслаҳат бердиБугун, 20:13Реал Мадрид Хулиан Альварес учун 150 миллион евролик таклиф юбордиРеал Мадрид Хулиан Альварес учун 150 миллион евролик таклиф юбордиБугун, 19:55Барселона Ламине Ямалнинг жароҳати сабабли хавотирга тушмоқдаБарселона Ламине Ямалнинг жароҳати сабабли хавотирга тушмоқдаБугун, 19:52«Реал» бош мураббий Альваро Арбелоанинг истеъфосини расман эълон қилди«Реал» бош мураббий Альваро Арбелоанинг истеъфосини расман эълон қилдиБугун, 19:09«Челси» ёзги трансфер ойнасида ушбу етти нафар футболчисини сотмайди«Челси» ёзги трансфер ойнасида ушбу етти нафар футболчисини сотмайдиБугун, 19:03Ўзбекистоннинг бўлажак рақиби Конго ДР Чилига имкониятни бой бердиЎзбекистоннинг бўлажак рақиби Конго ДР Чилига имкониятни бой бердиКеча, 18:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...