Криштиано Роналдо ва Португалия терма жамоаси ЖЧ-2026 олдидан Диого Жота хотирасини ёд этди
Португалия терма жамоаси сардори Криштиано Роналдо ва унинг жамоадошлари 2026-йилги жаҳон чемпионати олдидан ўтказилаётган машғулотларда ўзига хос рамзий аксессуар билан кўриниш беришди. Футболчилар ўтган йили автоҳалокат оқибатида фожиали равишда вафот этган собиқ жамоадошлари Диого Жота хотирасига бағишланган махсус билакузукларни тақиб олишган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Шимолий Америкада ўтадиган жаҳон биринчилигига Маями шаҳрида тайёргарлик кўраётган "Селесао" вакиллари ушбу ҳаракат орқали марҳум ҳужумчининг жамоа руҳидаги ўрни нақадар баланд эканини кўрсатишмоқда. Goal.com нашрининг хабар беришича, ушбу эсдалик совғаси Португалия Бош вазири Луис Монтенегро томонидан жамоа турнирга жўнаб кетишидан олдин шахсан топширилган.
PSJ ярим ҳимоячиси Витинья журналистлар билан суҳбатда ушбу билакузукларнинг аҳамияти ҳақида тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, аксессуар FIFAнинг барча техник талабларига мос равишда тайёрланган бўлиб, футболчилар уни нафақат машғулотларда, балки расмий ўйинлар пайтида ҳам майдонга тақиб тушишлари мумкин.
FIFA талабларига мос махсус дизайн"Бош вазир бизга ушбу билакузукларни тақдим этганида, биз уларни майдонда ҳам ишлата олишимиз учун барча жиҳатлар ҳисобга олинган эди. Унда барча футболчиларнинг исмлари билан бирга Диого Жота номи ҳам алоҳида қайд этилган. Биз буни катта меҳр билан қабул қилдик ва бутун турнир давомида тақиб юришга қарор қилдик", — дейди Витинья.
Португалия терма жамоаси бош мураббийи Роберто Мартинез ҳам Диого Жота меросининг жамоа руҳиятига таъсири ҳақида гапирди. Мураббийнинг фикрича, собиқ Ливерпул ҳужумчисининг хотираси қийин вазиятларда жамоага қўшимча куч ва масъулият бағишлайди. Жота ўз фаолияти давомида терма жамоа сафида 49 та ўйинда майдонга тушиб, 14 та гол уришга улгурган эди.
"Диого биз учун маёқ вазифасини ўтайди. Унинг орзуси Португалия билан совринлар ютиш эди ва у Миллатлар лигасида бунга эришган ҳам. Энди бизнинг зиммамизда унинг жаҳон чемпиони бўлиш ҳақидаги орзусини рўёбга чиқариш масъулияти турибди. У ҳар қандай қийин вазиятда ечим топа оладиган ирода тиmsоли эди", — дея таъкидлади Роберто Мартинез.
Португалия терма жамоаси ЖЧ-2026 гуруҳ босқичидаги илк учрашувини келаси ҳафтада Конго ДР терма жамоасига қарши ўтказади. Криштиано Роналдо бошчилигидаги жамоа ушбу турнирда нафақат ғолиблик, балки ўзларининг яқин дўстлари хотираси учун ҳам бор кучлари билан курашишни мақсад қилган.
…