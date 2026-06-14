Криштиано Роналдо ва Португалия терма жамоаси ЖЧ-2026 олдидан Диого Жота хотирасини ёд этди

·0·Спорт
Криштиано Роналдо ва Португалия терма жамоаси ЖЧ-2026 олдидан Диого Жота хотирасини ёд этди

Португалия терма жамоаси сардори Криштиано Роналдо ва унинг жамоадошлари 2026-йилги жаҳон чемпионати олдидан ўтказилаётган машғулотларда ўзига хос рамзий аксессуар билан кўриниш беришди. Футболчилар ўтган йили автоҳалокат оқибатида фожиали равишда вафот этган собиқ жамоадошлари Диого Жота хотирасига бағишланган махсус билакузукларни тақиб олишган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Шимолий Америкада ўтадиган жаҳон биринчилигига Маями шаҳрида тайёргарлик кўраётган "Селесао" вакиллари ушбу ҳаракат орқали марҳум ҳужумчининг жамоа руҳидаги ўрни нақадар баланд эканини кўрсатишмоқда. Goal.com нашрининг хабар беришича, ушбу эсдалик совғаси Португалия Бош вазири Луис Монтенегро томонидан жамоа турнирга жўнаб кетишидан олдин шахсан топширилган.

PSJ ярим ҳимоячиси Витинья журналистлар билан суҳбатда ушбу билакузукларнинг аҳамияти ҳақида тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, аксессуар FIFAнинг барча техник талабларига мос равишда тайёрланган бўлиб, футболчилар уни нафақат машғулотларда, балки расмий ўйинлар пайтида ҳам майдонга тақиб тушишлари мумкин.

FIFA талабларига мос махсус дизайн

"Бош вазир бизга ушбу билакузукларни тақдим этганида, биз уларни майдонда ҳам ишлата олишимиз учун барча жиҳатлар ҳисобга олинган эди. Унда барча футболчиларнинг исмлари билан бирга Диого Жота номи ҳам алоҳида қайд этилган. Биз буни катта меҳр билан қабул қилдик ва бутун турнир давомида тақиб юришга қарор қилдик", — дейди Витинья.

Португалия терма жамоаси бош мураббийи Роберто Мартинез ҳам Диого Жота меросининг жамоа руҳиятига таъсири ҳақида гапирди. Мураббийнинг фикрича, собиқ Ливерпул ҳужумчисининг хотираси қийин вазиятларда жамоага қўшимча куч ва масъулият бағишлайди. Жота ўз фаолияти давомида терма жамоа сафида 49 та ўйинда майдонга тушиб, 14 та гол уришга улгурган эди.

"Диого биз учун маёқ вазифасини ўтайди. Унинг орзуси Португалия билан совринлар ютиш эди ва у Миллатлар лигасида бунга эришган ҳам. Энди бизнинг зиммамизда унинг жаҳон чемпиони бўлиш ҳақидаги орзусини рўёбга чиқариш масъулияти турибди. У ҳар қандай қийин вазиятда ечим топа оладиган ирода тиmsоли эди", — дея таъкидлади Роберто Мартинез.

Португалия терма жамоаси ЖЧ-2026 гуруҳ босқичидаги илк учрашувини келаси ҳафтада Конго ДР терма жамоасига қарши ўтказади. Криштиано Роналдо бошчилигидаги жамоа ушбу турнирда нафақат ғолиблик, балки ўзларининг яқин дўстлари хотираси учун ҳам бор кучлари билан курашишни мақсад қилган.

Криштиано РоналдоПортугалияДиого ЖотаЖЧ-2026Футбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Перес «Олтин тўп» соҳиби Усмон Дембелени «Реал»га олиб келмоқчи...Перес «Олтин тўп» соҳиби Усмон Дембелени «Реал»га олиб келмоқчи...Бугун, 10:47Виталий Денисов Ўзбекистоннинг мундиалдаги имкониятини баҳолади...Виталий Денисов Ўзбекистоннинг мундиалдаги имкониятини баҳолади...Бугун, 10:40Арсенал Марокашнинг янги юлдузи Айёуб Боуадди учун 70 миллион евро сарфлашга тайёрАрсенал Марокашнинг янги юлдузи Айёуб Боуадди учун 70 миллион евро сарфлашга тайёрБугун, 10:32«Манчестер Сити» «Челси» ҳимоячисини ўз сафига қўшиб олмоқчи«Манчестер Сити» «Челси» ҳимоячисини ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 10:30Флорентино Перес Родрининг «Реал»га трансфер қилинишига шахсан тақиқ қўйдиФлорентино Перес Родрининг «Реал»га трансфер қилинишига шахсан тақиқ қўйдиБугун, 10:23Қозоғистонлик собиқ футболчи Ўзбекистоннинг имкониятини баҳолади...Қозоғистонлик собиқ футболчи Ўзбекистоннинг имкониятини баҳолади...Бугун, 10:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?