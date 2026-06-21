Виллиам Салиба Чемпионлар лигасидаги мағлубият ва PSJ футболчиларининг ҳазиллари ҳақида

·19·Спорт
Виллиам Салиба Чемпионлар лигасидаги мағлубият ва PSJ футболчиларининг ҳазиллари ҳақида

Арсенал ҳимоячиси Виллиам Салиба Чемпионлар лигаси финалидаги оғриқли мағлубиятдан сўнг ўзини қандай ҳис қилаётгани ва Франция терма жамоасидаги муҳит ҳақида очиқ гапирди. Будапештда кечган драматик баҳсда Пари Сен-Жермен жамоасига имкониятни бой берган Лондон клуби аъзоси учун бу мағлубият фаолиятидаги энг оғир зарбалардан бири бўлди. Бироқ, футболчининг таъкидлашича, у аллақачон бу муваффақиятсизликни унутишга улгурган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабарига кўра, Арсенал ва Пари Сен-Жермен ўртасидаги финал баҳси пеналтилар сериясида 4:3 ҳисобида парижликлар фойдасига ҳал бўлган эди. Бу мағлубият Микел Артета шогирдларининг илк бор нуфузли еврокубокда ғолиб чиқиш орзуларини чиппакка чиқарди. 25 ёшли ҳимоячи Виллиам Салиба эса ушбу тажриба жамоани келгуси 2026-27-йилги мавсумда янада кучлироқ бўлишга ундашини таъкидламоқда.

Терма жамоадаги ҳазиллар ва руҳий тикланиш

Қизиқарли жиҳати шундаки, Франция терма жамоаси сафида Пари Сен-Жерменнинг беш нафар футболчиси тўп суради. Салиба айнан ўша финалда ғалаба қозонган жамоадошлари билан бир дастурхон атрофида йиғилганида, улар ўртасида ҳазил-мутойиба давом этаётганини яширмади. Унинг сўзларига кўра, парижлик футболчилар унга финалдаги натижани эслатиб, тез-тез ҳазиллашиб туришади.

"Бешта парижлик билан баъзида бу ҳақда гаплашамиз, овқатланиш вақтида бир-биримизни масхара қилиб турамиз. Буларнинг барчаси дўстона руҳда бўлмоқда", — дейди собиқ Марсель ҳимоячиси. Салиба бу каби ҳазилларни кўнглига яқин олмаслигини ва бор эътиборини терма жамоа билан янги чўққиларни забт этишга қаратганини билдирди.

Салибанинг тушунтиришича, клублар ўртасидаги мавсум тугаши билан дарҳол терма жамоа ихтиёрига келгани унга руҳан тикланишга ёрдам берган. Жаҳон чемпионати олдидан тайёргарлик жараёни шунчалик қизғин кечмоқдаки, ўтмишдаги хатолар ҳақида ўйлашга вақт қолмаган. Гарчи дастлабки уч-тўрт кун қийин кечган бўлса-да, ҳозирда у бутунлай янги мақсадлар сари интилмоқда.

Франция терма жамоасининг кейинги режалари

Ҳозирда Дидиер Десчампс бошқарувидаги Франция терма жамоаси "И" гуруҳида иккинчи ўринни эгаллаб турибди. 22-июн куни бўлиб ўтадиган Ироқ терма жамоасига қарши баҳс французлар учун плей-офф масаласини ҳал қилиши мумкин. Агар Франция ғалаба қозонса ва Норвегия ҳам ўз ўйинида муваффақиятга эришса, "уч ранглилар" муддатидан олдин кейинги босқич йўлланмасини нақд қиладилар.

Арсенал мухлислари учун Салибанинг руҳий ҳолати жуда муҳим, чунки у жамоа ҳимоя чизиғининг асосий устуни ҳисобланади. Унинг халқаро майдондаги ишончли ўйини ва клубдаги мағлубиятни тезда унутгани келаси мавсумда Лондон клубининг янада шижоат билан майдонга тушишига хизмат қилиши шубҳасиз.

АрсеналВиллиам СалибаЧемпионлар ЛигасиФранцияФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тунис терма жамоаси муддатидан олдин мусобақа билан хайрлашдиТунис терма жамоаси муддатидан олдин мусобақа билан хайрлашдиБугун, 12:18Япония Тунисни йирик ҳисобда мағлуб этдиЯпония Тунисни йирик ҳисобда мағлуб этдиБугун, 12:08Профессионал бокс: Руслан Абдуллаев Куба вакилини нокаутга учратдиПрофессионал бокс: Руслан Абдуллаев Куба вакилини нокаутга учратдиБугун, 11:59Абдуқодир Ҳусанов Криштиану Роналдуга қарши: К гуруҳидаги марказий дуэльАбдуқодир Ҳусанов Криштиану Роналдуга қарши: К гуруҳидаги марказий дуэльБугун, 11:40World Boxing кубоги: Ўзбекистонлик 2 боксчи чемпионликни қўлга киритдиWorld Boxing кубоги: Ўзбекистонлик 2 боксчи чемпионликни қўлга киритдиБугун, 11:27Трансфер яқин: Шомуродов учун Туркия грандлари ўртасида кураш бошландиТрансфер яқин: Шомуродов учун Туркия грандлари ўртасида кураш бошландиБугун, 11:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди