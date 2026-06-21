Виллиам Салиба Чемпионлар лигасидаги мағлубият ва PSJ футболчиларининг ҳазиллари ҳақида
Арсенал ҳимоячиси Виллиам Салиба Чемпионлар лигаси финалидаги оғриқли мағлубиятдан сўнг ўзини қандай ҳис қилаётгани ва Франция терма жамоасидаги муҳит ҳақида очиқ гапирди. Будапештда кечган драматик баҳсда Пари Сен-Жермен жамоасига имкониятни бой берган Лондон клуби аъзоси учун бу мағлубият фаолиятидаги энг оғир зарбалардан бири бўлди. Бироқ, футболчининг таъкидлашича, у аллақачон бу муваффақиятсизликни унутишга улгурган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабарига кўра, Арсенал ва Пари Сен-Жермен ўртасидаги финал баҳси пеналтилар сериясида 4:3 ҳисобида парижликлар фойдасига ҳал бўлган эди. Бу мағлубият Микел Артета шогирдларининг илк бор нуфузли еврокубокда ғолиб чиқиш орзуларини чиппакка чиқарди. 25 ёшли ҳимоячи Виллиам Салиба эса ушбу тажриба жамоани келгуси 2026-27-йилги мавсумда янада кучлироқ бўлишга ундашини таъкидламоқда.
Терма жамоадаги ҳазиллар ва руҳий тикланишҚизиқарли жиҳати шундаки, Франция терма жамоаси сафида Пари Сен-Жерменнинг беш нафар футболчиси тўп суради. Салиба айнан ўша финалда ғалаба қозонган жамоадошлари билан бир дастурхон атрофида йиғилганида, улар ўртасида ҳазил-мутойиба давом этаётганини яширмади. Унинг сўзларига кўра, парижлик футболчилар унга финалдаги натижани эслатиб, тез-тез ҳазиллашиб туришади.
"Бешта парижлик билан баъзида бу ҳақда гаплашамиз, овқатланиш вақтида бир-биримизни масхара қилиб турамиз. Буларнинг барчаси дўстона руҳда бўлмоқда", — дейди собиқ Марсель ҳимоячиси. Салиба бу каби ҳазилларни кўнглига яқин олмаслигини ва бор эътиборини терма жамоа билан янги чўққиларни забт этишга қаратганини билдирди.
Салибанинг тушунтиришича, клублар ўртасидаги мавсум тугаши билан дарҳол терма жамоа ихтиёрига келгани унга руҳан тикланишга ёрдам берган. Жаҳон чемпионати олдидан тайёргарлик жараёни шунчалик қизғин кечмоқдаки, ўтмишдаги хатолар ҳақида ўйлашга вақт қолмаган. Гарчи дастлабки уч-тўрт кун қийин кечган бўлса-да, ҳозирда у бутунлай янги мақсадлар сари интилмоқда.
Франция терма жамоасининг кейинги режалариҲозирда Дидиер Десчампс бошқарувидаги Франция терма жамоаси "И" гуруҳида иккинчи ўринни эгаллаб турибди. 22-июн куни бўлиб ўтадиган Ироқ терма жамоасига қарши баҳс французлар учун плей-офф масаласини ҳал қилиши мумкин. Агар Франция ғалаба қозонса ва Норвегия ҳам ўз ўйинида муваффақиятга эришса, "уч ранглилар" муддатидан олдин кейинги босқич йўлланмасини нақд қиладилар.
Арсенал мухлислари учун Салибанинг руҳий ҳолати жуда муҳим, чунки у жамоа ҳимоя чизиғининг асосий устуни ҳисобланади. Унинг халқаро майдондаги ишончли ўйини ва клубдаги мағлубиятни тезда унутгани келаси мавсумда Лондон клубининг янада шижоат билан майдонга тушишига хизмат қилиши шубҳасиз.
…