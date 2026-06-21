Арсенал ва Англия терма жамоасининг махфий қуроли: Деклан Рисе қандай қилиб "устага" айланди?
Замонавий футболда стандарт вазиятлар ўйин тақдирини ҳал қилувчи энг муҳим омиллардан бирига айланиб бормоқда. Хусусан, Лондоннинг Арсенал клуби ва Англия терма жамоаси ярим ҳимоячиси Деклан Рисе кутилмаганда бурчак тўпларини ижро этиш бўйича ҳақиқий мутахассисга айланди. Унинг бу борадаги маҳорати нафақат клуб даражасида, балки жаҳон чемпионати саралаш ўйинларида ҳам ўз самарасини бермоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Арсенал жамоасининг стандарт вазиятлар бўйича мураббийи Нико Жовер ушбу инқилобнинг асосий ташаббускори ҳисобланади. Goal.com нашрининг хабар беришича, айнан Жовер Деклан Рисе бўйича кутилмаган қарорни қабул қилган. Илгари фақат ҳимоявий ҳаракатлари билан танилган футболчи эндиликда жамоасининг ҳужумкорлик салоҳиятини оширувчи асосий фигурага айланди. Гари Невилле ҳатто Жоверни рақиб ҳимоячиларини доимий асабийлаштиргани учун ҳазиллашиб "футболдаги энг ғашга тегувчи одам" деб ҳам атаган.
Нико Жовернинг маҳорати ва Рисенинг янги қирралариДеклан Рисе ўз интервюсида ушбу ўзгаришлар тасодиф эмаслигини таъкидлади. "Илгари ҳеч қачон бурчак зарбаларини амалга оширмасдим. Аммо Нико Жовер ва Микел Артета менда бошқаларда йўқ қобилиятни кўра олишди. Улар Букайо Сака каби тўпни керакли нуқтага етказиб бера олишимга ишонишди", — дейди футболчи BBC Sport нашрига берган интервюсида.
Ҳозирда Деклан Рисе бурчак байроқчаси ёнига келганида ўзига бўлган ишончи ҳар қачонгидан ҳам юқори. Унинг айтишича, у ҳар сафар тўпга яқинлашганда голли узатма беришига ёки хавфли вазият яратишига ишонади. Бу руҳият Англия терма жамоаси учун ҳам қўл келмоқда. Хусусан, Хорватия устидан қозонилган 4:2 ҳисобидаги ғалабада Рисенинг узатмаси Гарри Кейн томонидан голга айлантирилди.
Томас Тухель ва Англия терма жамоасидаги янгиликларАнглия терма жамоасининг янги бош мураббийи Томас Тухель ҳам Премер-лигадаги юқори интенсивлик ва тактик интизомни терма жамоага олиб киришга ҳаракат қилмоқда. Кансас Ситй шаҳридаги машғулотлар давомида стандарт вазиятлар устида ишлашга алоҳида вақт ажратилмоқда. Рисенинг сўзларига кўра, жамоада аниқ ўйин режаси бор ва футболчилар унинг тўпни қаерга етказиб беришини яхши билишади.
Арсенал жамоасининг сўнгги йигирма йил ичидаги илк чемпионлик пойгасидаги муваффақиятларида айнан стандарт вазиятлардан урилган голлар катта рол ўйнади. Эндиликда бу тажриба халқаро майдонга ҳам кўчмоқда. Англиялик мухлислар учун бу жуда қувонарли ҳолат, чунки йирик турнирларда битта аниқ зарба кўп нарсани ҳал қилиши мумкин.
Хулоса қилиб айтганда, Деклан Рисенинг трансформацияси замонавий футболда мураббийлик штабининг ўрни қанчалик муҳимлигини кўрсатиб бермоқда. Арсенал ва Англия терма жамоаси учун стандарт вазиятлар энди шунчаки имконият эмас, балки рақибни мағлуб этишнинг асосий қуролига айланди.
…