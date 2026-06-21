Арсенал ва Англия терма жамоасининг махфий қуроли: Деклан Рисе қандай қилиб "устага" айланди?

·20·Спорт
Арсенал ва Англия терма жамоасининг махфий қуроли: Деклан Рисе қандай қилиб "устага" айланди?

Замонавий футболда стандарт вазиятлар ўйин тақдирини ҳал қилувчи энг муҳим омиллардан бирига айланиб бормоқда. Хусусан, Лондоннинг Арсенал клуби ва Англия терма жамоаси ярим ҳимоячиси Деклан Рисе кутилмаганда бурчак тўпларини ижро этиш бўйича ҳақиқий мутахассисга айланди. Унинг бу борадаги маҳорати нафақат клуб даражасида, балки жаҳон чемпионати саралаш ўйинларида ҳам ўз самарасини бермоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Арсенал жамоасининг стандарт вазиятлар бўйича мураббийи Нико Жовер ушбу инқилобнинг асосий ташаббускори ҳисобланади. Goal.com нашрининг хабар беришича, айнан Жовер Деклан Рисе бўйича кутилмаган қарорни қабул қилган. Илгари фақат ҳимоявий ҳаракатлари билан танилган футболчи эндиликда жамоасининг ҳужумкорлик салоҳиятини оширувчи асосий фигурага айланди. Гари Невилле ҳатто Жоверни рақиб ҳимоячиларини доимий асабийлаштиргани учун ҳазиллашиб "футболдаги энг ғашга тегувчи одам" деб ҳам атаган.

Нико Жовернинг маҳорати ва Рисенинг янги қирралари

Деклан Рисе ўз интервюсида ушбу ўзгаришлар тасодиф эмаслигини таъкидлади. "Илгари ҳеч қачон бурчак зарбаларини амалга оширмасдим. Аммо Нико Жовер ва Микел Артета менда бошқаларда йўқ қобилиятни кўра олишди. Улар Букайо Сака каби тўпни керакли нуқтага етказиб бера олишимга ишонишди", — дейди футболчи BBC Sport нашрига берган интервюсида.

Ҳозирда Деклан Рисе бурчак байроқчаси ёнига келганида ўзига бўлган ишончи ҳар қачонгидан ҳам юқори. Унинг айтишича, у ҳар сафар тўпга яқинлашганда голли узатма беришига ёки хавфли вазият яратишига ишонади. Бу руҳият Англия терма жамоаси учун ҳам қўл келмоқда. Хусусан, Хорватия устидан қозонилган 4:2 ҳисобидаги ғалабада Рисенинг узатмаси Гарри Кейн томонидан голга айлантирилди.

Томас Тухель ва Англия терма жамоасидаги янгиликлар

Англия терма жамоасининг янги бош мураббийи Томас Тухель ҳам Премер-лигадаги юқори интенсивлик ва тактик интизомни терма жамоага олиб киришга ҳаракат қилмоқда. Кансас Ситй шаҳридаги машғулотлар давомида стандарт вазиятлар устида ишлашга алоҳида вақт ажратилмоқда. Рисенинг сўзларига кўра, жамоада аниқ ўйин режаси бор ва футболчилар унинг тўпни қаерга етказиб беришини яхши билишади.

Арсенал жамоасининг сўнгги йигирма йил ичидаги илк чемпионлик пойгасидаги муваффақиятларида айнан стандарт вазиятлардан урилган голлар катта рол ўйнади. Эндиликда бу тажриба халқаро майдонга ҳам кўчмоқда. Англиялик мухлислар учун бу жуда қувонарли ҳолат, чунки йирик турнирларда битта аниқ зарба кўп нарсани ҳал қилиши мумкин.

Хулоса қилиб айтганда, Деклан Рисенинг трансформацияси замонавий футболда мураббийлик штабининг ўрни қанчалик муҳимлигини кўрсатиб бермоқда. Арсенал ва Англия терма жамоаси учун стандарт вазиятлар энди шунчаки имконият эмас, балки рақибни мағлуб этишнинг асосий қуролига айланди.

АрсеналДеклан РисеАнглияФутболПремер-лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Луис де ла Фуенте Ламине Ямални Лионель Месси билан солиштириш хато эканини айтдиЛуис де ла Фуенте Ламине Ямални Лионель Месси билан солиштириш хато эканини айтдиБугун, 15:19Криштиано Роналдо Жр 16 ёшни қарши олди: Георгина Родригуез ҳашаматли байрам уюштирдиКриштиано Роналдо Жр 16 ёшни қарши олди: Георгина Родригуез ҳашаматли байрам уюштирдиБугун, 15:18Марсельо Белса ЖЧ-2026даги танаффуслардан норозиМарсельо Белса ЖЧ-2026даги танаффуслардан норозиБугун, 14:30Беҳруз Каримов Португалияга қарши Ўзбекистонга ёрдам бера олмайдиБеҳруз Каримов Португалияга қарши Ўзбекистонга ёрдам бера олмайдиБугун, 14:13Неймар сафга қайтмоқда: Бразилия юлдузи Шотландияга қарши ўйинда майдонга тушиши кутилмоқдаНеймар сафга қайтмоқда: Бразилия юлдузи Шотландияга қарши ўйинда майдонга тушиши кутилмоқдаБугун, 13:59Парагвай ва Туркия ўйинида Омар Альдерете антирекорд қайд этдиПарагвай ва Туркия ўйинида Омар Альдерете антирекорд қайд этдиБугун, 13:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди