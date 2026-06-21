Криштиано Роналдо Жр 16 ёшни қарши олди: Георгина Родригуез ҳашаматли байрам уюштирди

·0·Спорт
Криштиано Роналдо Жр 16 ёшни қарши олди: Георгина Родригуез ҳашаматли байрам уюштирди

Дунё футболи афсонаси Криштиано Роналдо оиласида катта шодиёна. Футболчининг тўнғич фарзанди Криштиано Роналдо Жр ўзининг 16 ёшини яқинлари даврасида, ўзига хос тарзда нишонлади. Гарчи отаси айни дамда Португалия терма жамоаси сафида муҳим мусобақаларда иштирок этаётган бўлса-да, оила аъзолари ёш футболчи учун унутилмас кунни ташкил этишди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Байрам тадбири Георгина Родригуез томонидан юқори савияда ташкил этилди. Боғда ўтказилган ушбу кеча ҳовуз бўйидаги базм ва турли қизиқарли ўйинлар билан бойитилди. Goal.com нашрининг хабар беришича, меҳмонлар учун сумо кураши бўйича мусобақалар ва карнавал услубидаги ўйин станциялари ташкил этилган. Иссиқ ҳавода ҳовуз бўйидаги ҳордиқ барча йиғилганларга манзур келган.

Тадбирнинг энг эътиборли жиҳатларидан бири бу байрам дастурхони бўлди. Георгина Ўрта Ер денгизи ошхонасининг энг сара таомларидан бири — паелянинг бир неча турини меҳмонларга тақдим этди. Шунингдек, анъанавий туғилган кун торти ўрнига донатлардан (пончиклардан) ясалган улкан минора тайёрланди. Бу ноодатий ширинлик кўк рангдаги ёзувлар ва кумушранг "16" рақами билан безатилган.

Оила аъзоларининг табриклари ва ҳиссиётлари

Георгина Родригуез ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида ўғлининг туғилган куни муносабати билан таъсирли пост қолдирди. "Бўйинг деярли 2 метрга етган бўлса-да, сен мен учун ҳамиша кичкина болакай бўлиб қоласан. Сенга муҳаббат, соғлиқ ва муваффақият тилайман. Ота-онанг ва ака-сингилларинг сени жуда яхши кўришади", деб ёзади у.

Криштиано Роналдо ҳам ўғлини табриклашни унутмади. Беш карра "Олтин тўп" соҳиби Instagram Сториес орқали ўғли билан тушган янги суратини улашди ва қисқа, аммо мазмунли қилиб: "Туғилган кунинг билан, ўғлим! Отанг сени яхши кўради", дея изоҳ қолдирди. Бу вақтда футболчи Португалия терма жамоаси лагерида навбатдаги ўйинга тайёргарлик кўраётган эди.

Байрамга мариачи гуруҳининг ташрифи ўзгача файз бағишлади. Мусиқачилар Криштиано Жр учун махсус қўшиқлар ижро этишди. Ёш футболчи бу эътибордан бироз уялган бўлса-да, гуруҳ билан бирга эсдалик учун суратга тушди. Кеча давомида барча меҳмонлар кўтаринки кайфиятда бўлишди.

Қувончли онларга қарамай, футбол оиласининг эътибори барибир яшил майдондаги воқеаларга қаратилди. Туғилган кун Португалиянинг 2026-йилги Жаҳон чемпионати доирасидаги Конго Демократик Республикасига қарши ўйини билан бир вақтга тўғри келди. Кичик Роналдо ва унинг дўстлари ўйинни диққат билан кузатиб боришди, бироқ учрашувдаги 1:1 ҳисобидаги дуранг натижа байрам кайфиятига бироз таъсир қилди.

Ҳозирда Ал-Насср академиясида тўп сураётган Криштиано Роналдо Жр отасининг муносиб давомчиси бўлишга интилмоқда. Унинг 16 ёшга тўлиши профессионал футболга ўтиш йўлидаги муҳим қадам сифатида кўрилмоқда. Ўзбекистонлик футбол мухлислари ҳам ижтимоий тармоқларда ушбу юлдузли оиланинг қувончига шерик бўлиб, ижобий изоҳлар қолдиришмоқда.

Криштиано РоналдоГеоргина РодригуезФутболТуғилган КунПортугалия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Луис де ла Фуенте Ламине Ямални Лионель Месси билан солиштириш хато эканини айтдиЛуис де ла Фуенте Ламине Ямални Лионель Месси билан солиштириш хато эканини айтдиБугун, 15:19Арсенал ва Англия терма жамоасининг махфий қуроли: Деклан Рисе қандай қилиб "устага" айланди?Арсенал ва Англия терма жамоасининг махфий қуроли: Деклан Рисе қандай қилиб "устага" айланди?Бугун, 14:55Марсельо Белса ЖЧ-2026даги танаффуслардан норозиМарсельо Белса ЖЧ-2026даги танаффуслардан норозиБугун, 14:30Беҳруз Каримов Португалияга қарши Ўзбекистонга ёрдам бера олмайдиБеҳруз Каримов Португалияга қарши Ўзбекистонга ёрдам бера олмайдиБугун, 14:13Неймар сафга қайтмоқда: Бразилия юлдузи Шотландияга қарши ўйинда майдонга тушиши кутилмоқдаНеймар сафга қайтмоқда: Бразилия юлдузи Шотландияга қарши ўйинда майдонга тушиши кутилмоқдаБугун, 13:59Парагвай ва Туркия ўйинида Омар Альдерете антирекорд қайд этдиПарагвай ва Туркия ўйинида Омар Альдерете антирекорд қайд этдиБугун, 13:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди