Криштиано Роналдо Жр 16 ёшни қарши олди: Георгина Родригуез ҳашаматли байрам уюштирди
Дунё футболи афсонаси Криштиано Роналдо оиласида катта шодиёна. Футболчининг тўнғич фарзанди Криштиано Роналдо Жр ўзининг 16 ёшини яқинлари даврасида, ўзига хос тарзда нишонлади. Гарчи отаси айни дамда Португалия терма жамоаси сафида муҳим мусобақаларда иштирок этаётган бўлса-да, оила аъзолари ёш футболчи учун унутилмас кунни ташкил этишди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Байрам тадбири Георгина Родригуез томонидан юқори савияда ташкил этилди. Боғда ўтказилган ушбу кеча ҳовуз бўйидаги базм ва турли қизиқарли ўйинлар билан бойитилди. Goal.com нашрининг хабар беришича, меҳмонлар учун сумо кураши бўйича мусобақалар ва карнавал услубидаги ўйин станциялари ташкил этилган. Иссиқ ҳавода ҳовуз бўйидаги ҳордиқ барча йиғилганларга манзур келган.
Тадбирнинг энг эътиборли жиҳатларидан бири бу байрам дастурхони бўлди. Георгина Ўрта Ер денгизи ошхонасининг энг сара таомларидан бири — паелянинг бир неча турини меҳмонларга тақдим этди. Шунингдек, анъанавий туғилган кун торти ўрнига донатлардан (пончиклардан) ясалган улкан минора тайёрланди. Бу ноодатий ширинлик кўк рангдаги ёзувлар ва кумушранг "16" рақами билан безатилган.
Оила аъзоларининг табриклари ва ҳиссиётлариГеоргина Родригуез ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида ўғлининг туғилган куни муносабати билан таъсирли пост қолдирди. "Бўйинг деярли 2 метрга етган бўлса-да, сен мен учун ҳамиша кичкина болакай бўлиб қоласан. Сенга муҳаббат, соғлиқ ва муваффақият тилайман. Ота-онанг ва ака-сингилларинг сени жуда яхши кўришади", деб ёзади у.
Криштиано Роналдо ҳам ўғлини табриклашни унутмади. Беш карра "Олтин тўп" соҳиби Instagram Сториес орқали ўғли билан тушган янги суратини улашди ва қисқа, аммо мазмунли қилиб: "Туғилган кунинг билан, ўғлим! Отанг сени яхши кўради", дея изоҳ қолдирди. Бу вақтда футболчи Португалия терма жамоаси лагерида навбатдаги ўйинга тайёргарлик кўраётган эди.
Байрамга мариачи гуруҳининг ташрифи ўзгача файз бағишлади. Мусиқачилар Криштиано Жр учун махсус қўшиқлар ижро этишди. Ёш футболчи бу эътибордан бироз уялган бўлса-да, гуруҳ билан бирга эсдалик учун суратга тушди. Кеча давомида барча меҳмонлар кўтаринки кайфиятда бўлишди.
Қувончли онларга қарамай, футбол оиласининг эътибори барибир яшил майдондаги воқеаларга қаратилди. Туғилган кун Португалиянинг 2026-йилги Жаҳон чемпионати доирасидаги Конго Демократик Республикасига қарши ўйини билан бир вақтга тўғри келди. Кичик Роналдо ва унинг дўстлари ўйинни диққат билан кузатиб боришди, бироқ учрашувдаги 1:1 ҳисобидаги дуранг натижа байрам кайфиятига бироз таъсир қилди.
Ҳозирда Ал-Насср академиясида тўп сураётган Криштиано Роналдо Жр отасининг муносиб давомчиси бўлишга интилмоқда. Унинг 16 ёшга тўлиши профессионал футболга ўтиш йўлидаги муҳим қадам сифатида кўрилмоқда. Ўзбекистонлик футбол мухлислари ҳам ижтимоий тармоқларда ушбу юлдузли оиланинг қувончига шерик бўлиб, ижобий изоҳлар қолдиришмоқда.
…