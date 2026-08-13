Наполи Габриел Жезус трансфери учун Арсенал билан алоқаларни тиклади
Италиянинг Наполи клуби ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида Арсенал ҳужумчиси Габриел Жезусни ўз сафига қўшиб олиш учун фаол ҳаракатларни бошлади. Жамоа раҳбарияти бразилиялик футболчини трансфер қилиш имкониятларини ўрганиб чиқмоқда ва Арсенал клуби билан янги музокараларни ўтказди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com ва таниқли инсайдер Fabrizio Romano тарқатган маълумотларга кўра, неаполликлар бош мураббий Массимилиано Аллегри талабига биноан жамоага янги юқори савиядаги ҳужумчини олиб келишни режалаштирмоқда. Ромелу Лукаку сотиб юборилгач, клуб ҳужум чизиғида бўшлиқ юзага келди ва Габриел Жезус асосий нишонга айланди.
Трансфер шартлари ва молиявий талабларҲозирги вақтда Наполи раҳбарияти футболчини тўғридан-тўғри сотиб олиш учун зарур бўлган барча шартлар ва молиявий талаблар ҳақида тўлиқ маълумотга эга. Бироқ келишувга эришиш учун бир қатор муҳим қадамларни ташлаш талаб этилади, жумладан футболчининг шахсий шартномаси ва маоши борасида ҳамон музокаралар давом этиши керак.
Маълум бўлишича, Габриел Жезуснинг вакиллари билан алоқалар ҳали якуний босқичга етмаган. Бразилиялик футболчининг хизматларига бошқа клублар ҳам қизиқиш билдирмоқда, бироқ ҳужумчининг ўзи Италия жамоасига ўтиш вариантини қизиқарли деб ҳисобламоқда.
Таркибни тозалаш ва келажакдаги режаларТрансфер амалга ошиши учун Наполи аввало ўз таркибидаги ортиқча футболчилардан қутулиши ва трансфер маблағларини шакллантириши лозим. Бу борада ҳужум чизиғида жой бўшатиш мақсадида Лорензо Лукка ва Ноа Ланг каби ўйинчиларни сотиб юбориш режалаштирилмоқда.
Агар ушбу футболчиларнинг трансфери муваффақиятли якунланса ва молиявий маблағлар етарли даражада йиғилса, Наполи клуби Габриел Жезусни ўз сафига қўшиб олиш бўйича асосий келишувни исталган вақтда расмийлаштириши мумкин.
…