Наполи Габриел Жезус трансфери учун Арсенал билан алоқаларни тиклади

·0·Спорт
Наполи Габриел Жезус трансфери учун Арсенал билан алоқаларни тиклади

Италиянинг Наполи клуби ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида Арсенал ҳужумчиси Габриел Жезусни ўз сафига қўшиб олиш учун фаол ҳаракатларни бошлади. Жамоа раҳбарияти бразилиялик футболчини трансфер қилиш имкониятларини ўрганиб чиқмоқда ва Арсенал клуби билан янги музокараларни ўтказди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com ва таниқли инсайдер Fabrizio Romano тарқатган маълумотларга кўра, неаполликлар бош мураббий Массимилиано Аллегри талабига биноан жамоага янги юқори савиядаги ҳужумчини олиб келишни режалаштирмоқда. Ромелу Лукаку сотиб юборилгач, клуб ҳужум чизиғида бўшлиқ юзага келди ва Габриел Жезус асосий нишонга айланди.

Трансфер шартлари ва молиявий талаблар

Ҳозирги вақтда Наполи раҳбарияти футболчини тўғридан-тўғри сотиб олиш учун зарур бўлган барча шартлар ва молиявий талаблар ҳақида тўлиқ маълумотга эга. Бироқ келишувга эришиш учун бир қатор муҳим қадамларни ташлаш талаб этилади, жумладан футболчининг шахсий шартномаси ва маоши борасида ҳамон музокаралар давом этиши керак.

Маълум бўлишича, Габриел Жезуснинг вакиллари билан алоқалар ҳали якуний босқичга етмаган. Бразилиялик футболчининг хизматларига бошқа клублар ҳам қизиқиш билдирмоқда, бироқ ҳужумчининг ўзи Италия жамоасига ўтиш вариантини қизиқарли деб ҳисобламоқда.

Таркибни тозалаш ва келажакдаги режалар

Трансфер амалга ошиши учун Наполи аввало ўз таркибидаги ортиқча футболчилардан қутулиши ва трансфер маблағларини шакллантириши лозим. Бу борада ҳужум чизиғида жой бўшатиш мақсадида Лорензо Лукка ва Ноа Ланг каби ўйинчиларни сотиб юбориш режалаштирилмоқда.

Агар ушбу футболчиларнинг трансфери муваффақиятли якунланса ва молиявий маблағлар етарли даражада йиғилса, Наполи клуби Габриел Жезусни ўз сафига қўшиб олиш бўйича асосий келишувни исталган вақтда расмийлаштириши мумкин.

НаполиГабриел ЖезусАрсеналМассимилиано АллегриИталия чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Наполи Габриел Жесус трансфери учун Арсенал билан алоқани тикладиНаполи Габриел Жесус трансфери учун Арсенал билан алоқани тикладиБугун, 20:58Пау Кубарси 2026-йилги Голден Бой мукофоти даъвогарлари орасида яққол пешқадамга айландиПау Кубарси 2026-йилги Голден Бой мукофоти даъвогарлари орасида яққол пешқадамга айландиБугун, 20:10Николас Джексон Челсидаги ўрни учун курашишга тайёрНиколас Джексон Челсидаги ўрни учун курашишга тайёрБугун, 19:35Барселона ёзги трансфер ойнаси якунида яна фаоллашмоқдаБарселона ёзги трансфер ойнаси якунида яна фаоллашмоқдаБугун, 19:35Фил Фоден Манчестер Сити билан шартномани узайтирдиФил Фоден Манчестер Сити билан шартномани узайтирдиБугун, 19:14Осиёда ўзбек клубларининг янги даври: 2026/2027 йилги мавсум тафсилотлариОсиёда ўзбек клубларининг янги даври: 2026/2027 йилги мавсум тафсилотлариБугун, 19:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача