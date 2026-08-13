Тижани Рейндерс Манчестер Ситидан Ал-Қодисийга ўтмоқда

·0·Спорт
Тижани Рейндерс Манчестер Ситидан Ал-Қодисийга ўтмоқда

Gol.com хабар беришича, нидерландиялик яримҳимоячи Тижани Рейндерс фаолиятини Саудия Арабистонининг Ал-Қодисий клубида давом эттирадиган бўлди. APЛдаги бир мавсумдан сўнг у миллионлаб евролик таклифга розилик билдирган ва Манчестер Сити раҳбарияти ҳам трансфер шартномасини тасдиқлаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум бўлишича, Саудия клуби ушбу трансфер учун Манчестер Сити ҳисобига 61 миллион евро миқдорида расмий таклиф юборган ва инглиз клуби молиявий йўқотишларга йўл қўймаслик мақсадида уни дарҳол қабул қилган. Футболчи бугунги машғулотларда иштирок этмагани унинг трансфери якуний босқичга кирганини англатади.

Милан клубининг манфаатдорлиги

Мазкур трансфер шунчаки инглиз клубининг қарори эмас, балки олдинги келишувларга ҳам бориб тақалади. Рейндерс аввалроқ тўп сурган Милан клуби футболчининг сотилишидан қўшимча равишда нақд пул ишлаб олмоқда.

Италия клуби ва Манчестер Сити ўртасидаги дастлабки келишувга кўра, қуйидаги шартлар белгиланган эди:

  • Чемпионлар лигасига чиқиш ва ғалаба қозониш учун бонуслар
  • APЛ ғолиблиги ҳамда мавсумнинг энг яхши футболчиси соврини
  • Олтин тўп мукофотини қўлга киритиш эҳтимоли
  • 2030-йилгача жамоада қолиш шарти билан боғлиқ тўловлар
Энг муҳим банд шундан иборат эдики, агар Манчестер Сити футболчини 2030-йилгача сотиб юборса, Милан клубига барча потенциал бонуслар тўлиқ ҳажмда кафолатланиши шарт эди.

Натижада, Ал-Қодисий клубига амалга оширилган ушбу йирик трансфер туфайли Милан 14 миллион евро миқдоридаги бонусларни тўлиқ оладиган бўлди. Бу келишув италян клубининг молиявий аҳволини сезиларли даражада яхшилайди.

Пеп Гвардиола кетганидан кейин жамоада қийин мавсумни ўтказган ва Энзо Мареска бошчилигидаги ўзгаришларга қарамасдан, Тижани Рейндерс фаолиятини Форс қўлтиғи минтақасида давом эттиришни маъқул топди.

Тижани РейндерсМанчестер СитиАл-ҚодисийМиланТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Родри келажаги атрофидаги вазият кескин ўзгардиРодри келажаги атрофидаги вазият кескин ўзгардиБугун, 21:53Хави Симонс Нидерландия терма жамоасининг янги бош мураббийини олқишладиХави Симонс Нидерландия терма жамоасининг янги бош мураббийини олқишладиБугун, 21:47Иродали камбэк ва 4 та гол: «Сўғдиёна» сафарда «Сурхон»ни мағлуб этди!Иродали камбэк ва 4 та гол: «Сўғдиёна» сафарда «Сурхон»ни мағлуб этди!Бугун, 21:33Водий дербисида учта гол : «Андижон» — «Нефтчи» баҳси тафсилотлариВодий дербисида учта гол : «Андижон» — «Нефтчи» баҳси тафсилотлариБугун, 21:30Шов-шувли трансфер: «Манчестер Сити» яримҳимоячиси клубни тарк этмоқдаШов-шувли трансфер: «Манчестер Сити» яримҳимоячиси клубни тарк этмоқдаБугун, 21:26Тарихий қайтиш: Бартез ва Зидан Франция терма жамоасида яна бирлашди!Тарихий қайтиш: Бартез ва Зидан Франция терма жамоасида яна бирлашди!Бугун, 21:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача