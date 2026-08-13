Тижани Рейндерс Манчестер Ситидан Ал-Қодисийга ўтмоқда
Gol.com хабар беришича, нидерландиялик яримҳимоячи Тижани Рейндерс фаолиятини Саудия Арабистонининг Ал-Қодисий клубида давом эттирадиган бўлди. APЛдаги бир мавсумдан сўнг у миллионлаб евролик таклифга розилик билдирган ва Манчестер Сити раҳбарияти ҳам трансфер шартномасини тасдиқлаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум бўлишича, Саудия клуби ушбу трансфер учун Манчестер Сити ҳисобига 61 миллион евро миқдорида расмий таклиф юборган ва инглиз клуби молиявий йўқотишларга йўл қўймаслик мақсадида уни дарҳол қабул қилган. Футболчи бугунги машғулотларда иштирок этмагани унинг трансфери якуний босқичга кирганини англатади.
Милан клубининг манфаатдорлигиМазкур трансфер шунчаки инглиз клубининг қарори эмас, балки олдинги келишувларга ҳам бориб тақалади. Рейндерс аввалроқ тўп сурган Милан клуби футболчининг сотилишидан қўшимча равишда нақд пул ишлаб олмоқда.
Италия клуби ва Манчестер Сити ўртасидаги дастлабки келишувга кўра, қуйидаги шартлар белгиланган эди:
- Чемпионлар лигасига чиқиш ва ғалаба қозониш учун бонуслар
- APЛ ғолиблиги ҳамда мавсумнинг энг яхши футболчиси соврини
- Олтин тўп мукофотини қўлга киритиш эҳтимоли
- 2030-йилгача жамоада қолиш шарти билан боғлиқ тўловлар
Натижада, Ал-Қодисий клубига амалга оширилган ушбу йирик трансфер туфайли Милан 14 миллион евро миқдоридаги бонусларни тўлиқ оладиган бўлди. Бу келишув италян клубининг молиявий аҳволини сезиларли даражада яхшилайди.
Пеп Гвардиола кетганидан кейин жамоада қийин мавсумни ўтказган ва Энзо Мареска бошчилигидаги ўзгаришларга қарамасдан, Тижани Рейндерс фаолиятини Форс қўлтиғи минтақасида давом эттиришни маъқул топди.
…