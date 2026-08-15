Интер ва Real Betis баҳсида голлар урилмади

·0·Спорт
Интер ва Real Betis баҳсида голлар урилмади

Италиянинг Интер жамоаси янги мавсум олдидан ўзининг сўнгги ўртоқлик учрашувини Испаниянинг Real Betis клубига қарши ўтказди. Бари шаҳридаги Сан Никола стадионида бўлиб ўтган баҳс жамоаларнинг мавсумолди тайёргарлигидаги сўнгги синов вазифасини ўтади. Учрашув кутилганидек шиддатли курашларга бой ўтди, бироқ ҳисоб очилмади ва томонлар нурсиз дурангга имзо чекишди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ixbt.com ва спорт нашрлари маълумотига кўра, янги мавсумнинг расмий стартига саноқли кунлар қолган бир пайтда, Интер бош мураббий Киву бошчилигида асосий таркибни аниқлаштириш ишларини давом эттирмоқда. Жамоа ўзининг А Сериядаги илк учрашувини қоқ бир ҳафтадан сўнг, 23-август куни ўз майдонида Монзага қарши ўтказиши белгиланган. Шу боисдан ҳам ушбу синов учрашуви мураббийлар штаби учун футболчиларнинг жисмоний ҳолатини баҳолаб олишда муҳим аҳамият касб этди.

Майдондаги асосий вазиятлар ва хавфли ҳужумлар

Учрашувнинг дастлабки дақиқалариёқ ҳар икки жамоа фаол ҳаракатларни бошлаб юборди. Баҳснинг 4-дақиқасидаёқ Real Betis ҳимоячиси Эктор Беллерин жароҳат олиб, тиббий ёрдамга муҳтож сезди ва 9-дақиқада мажбурий равишда алмаштирилди. Бу эса испанлар жамоаси режаларига бироз ўзгартириш киритди.

Ўйиннинг 6-дақиқасида Интер учрашувдаги илк реал гол уриш имкониятини қўлдан бой берди. Жамоанинг ивуарли ҳужумчиси юқори прессинг уюштириб, тўпни рақибдан олиб қўйишда қатнашди. Николо Барелла томонидан узатилган тўпни бўш қолганига қарамай, бош билан дарвозага йўллай олмаган ҳужумчи ноаниқ зарба бериб, қулай имкониятни кўкка совурди.

Oraдан кўп ўтмай, 8-дақиқада Real Betis дарвозага хавф солиб жавоб қайтарди. Пабло Форналс жарима майдончаси ташқарисидан ўз омадини синаб кўриб, пастлатиб кучли зарба йўллади, бироқ Интер дарвозабони Пепо Мартинез тўпни қийналмасдан эгаллаб олди.

Шунингдек, 14-дақиқада мезбонлар яна бир хавфли вазиятни юзага келтирдилар. Қанот ярим ҳимоячиси ўнг қанотдан марказга ҳаракатланиб, ўзининг қулай чап оёғи билан жарима майдончаси чизиғидан кучли зарба берди. Тўп дарвоза устунига жуда яқин масофадан ўтиб кетиб, ташқарига чиқди. Шундан сўнг дарвозабон ҳимоячиларга рақибга бунчалик эркинлик бергани учун ўз эътирозини билдириб ўтди.

Таркибдаги ўзгаришлар ва мавсумолди тайёргарлик

Учрашув давомида мураббийлар штаби таркибда баъзи ўзгаришларни амалга оширди. Хусусан, жамоага яқинда қўшилган футболчилар ҳамда жисмоний ҳолати тўлиқ тикланиб улгурмаган айрим етакчилар захирада қолдирилди. Хусусан, Стоунз ва Лаутаро каби футболчилар майдонга туширилмади ва ўйинни захирадан кузатишди.

Мазкур ўртоқлик учрашувидаги нурсиз дурангдан сўнг, Интер тўлиқ эътиборини А Серия доирасидаги Монзага қарши ўйинга қаратади. Сан Сиро стадионида бўлиб ўтадиган ўша баҳс миланликлар учун мавсумдаги илк жиддий имтиҳон бўлади ва жамоа мухлислари фақат ғалаба кутмоқда.

ИнтерReal BetisА СерияФутболЎртоқлик учрашуви
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Интер ва Real Betis баҳсида голлар урилмадиИнтер ва Real Betis баҳсида голлар урилмадиБугун, 22:39Маркус Тюрам нима учун Real Betisга қарши ўйинга бормадиМаркус Тюрам нима учун Real Betisга қарши ўйинга бормадиБугун, 22:19Милан ёзги сўнгги ўртоқлик ўйинида Манчестер Юнайтедни мағлуб этдиМилан ёзги сўнгги ўртоқлик ўйинида Манчестер Юнайтедни мағлуб этдиБугун, 22:14Манчестер Сити Родри ўрнини эгаллаш учун янги муаммоларга дуч келдиМанчестер Сити Родри ўрнини эгаллаш учун янги муаммоларга дуч келдиБугун, 21:39Интер мавсум олдидан сўнгги ўртоқлик учрашувида Real Betis билан баҳслашадиИнтер мавсум олдидан сўнгги ўртоқлик учрашувида Real Betis билан баҳслашадиБугун, 21:30Челси мавсумолди ўйинда Real Sociedad таслим этдиЧелси мавсумолди ўйинда Real Sociedad таслим этдиБугун, 21:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?