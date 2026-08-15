Интер ва Real Betis баҳсида голлар урилмади
Италиянинг Интер жамоаси янги мавсум олдидан ўзининг сўнгги ўртоқлик учрашувини Испаниянинг Real Betis клубига қарши ўтказди. Бари шаҳридаги Сан Никола стадионида бўлиб ўтган баҳс жамоаларнинг мавсумолди тайёргарлигидаги сўнгги синов вазифасини ўтади. Учрашув кутилганидек шиддатли курашларга бой ўтди, бироқ ҳисоб очилмади ва томонлар нурсиз дурангга имзо чекишди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ixbt.com ва спорт нашрлари маълумотига кўра, янги мавсумнинг расмий стартига саноқли кунлар қолган бир пайтда, Интер бош мураббий Киву бошчилигида асосий таркибни аниқлаштириш ишларини давом эттирмоқда. Жамоа ўзининг А Сериядаги илк учрашувини қоқ бир ҳафтадан сўнг, 23-август куни ўз майдонида Монзага қарши ўтказиши белгиланган. Шу боисдан ҳам ушбу синов учрашуви мураббийлар штаби учун футболчиларнинг жисмоний ҳолатини баҳолаб олишда муҳим аҳамият касб этди.
Майдондаги асосий вазиятлар ва хавфли ҳужумларУчрашувнинг дастлабки дақиқалариёқ ҳар икки жамоа фаол ҳаракатларни бошлаб юборди. Баҳснинг 4-дақиқасидаёқ Real Betis ҳимоячиси Эктор Беллерин жароҳат олиб, тиббий ёрдамга муҳтож сезди ва 9-дақиқада мажбурий равишда алмаштирилди. Бу эса испанлар жамоаси режаларига бироз ўзгартириш киритди.
Ўйиннинг 6-дақиқасида Интер учрашувдаги илк реал гол уриш имкониятини қўлдан бой берди. Жамоанинг ивуарли ҳужумчиси юқори прессинг уюштириб, тўпни рақибдан олиб қўйишда қатнашди. Николо Барелла томонидан узатилган тўпни бўш қолганига қарамай, бош билан дарвозага йўллай олмаган ҳужумчи ноаниқ зарба бериб, қулай имкониятни кўкка совурди.
Oraдан кўп ўтмай, 8-дақиқада Real Betis дарвозага хавф солиб жавоб қайтарди. Пабло Форналс жарима майдончаси ташқарисидан ўз омадини синаб кўриб, пастлатиб кучли зарба йўллади, бироқ Интер дарвозабони Пепо Мартинез тўпни қийналмасдан эгаллаб олди.
Шунингдек, 14-дақиқада мезбонлар яна бир хавфли вазиятни юзага келтирдилар. Қанот ярим ҳимоячиси ўнг қанотдан марказга ҳаракатланиб, ўзининг қулай чап оёғи билан жарима майдончаси чизиғидан кучли зарба берди. Тўп дарвоза устунига жуда яқин масофадан ўтиб кетиб, ташқарига чиқди. Шундан сўнг дарвозабон ҳимоячиларга рақибга бунчалик эркинлик бергани учун ўз эътирозини билдириб ўтди.
Таркибдаги ўзгаришлар ва мавсумолди тайёргарликУчрашув давомида мураббийлар штаби таркибда баъзи ўзгаришларни амалга оширди. Хусусан, жамоага яқинда қўшилган футболчилар ҳамда жисмоний ҳолати тўлиқ тикланиб улгурмаган айрим етакчилар захирада қолдирилди. Хусусан, Стоунз ва Лаутаро каби футболчилар майдонга туширилмади ва ўйинни захирадан кузатишди.
Мазкур ўртоқлик учрашувидаги нурсиз дурангдан сўнг, Интер тўлиқ эътиборини А Серия доирасидаги Монзага қарши ўйинга қаратади. Сан Сиро стадионида бўлиб ўтадиган ўша баҳс миланликлар учун мавсумдаги илк жиддий имтиҳон бўлади ва жамоа мухлислари фақат ғалаба кутмоқда.
…