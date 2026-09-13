Реал Мадрид Раё Валлекано устидан ишончли ғалаба қозонди

·0·Спорт
Реал Мадрид Раё Валлекано устидан ишончли ғалаба қозонди

Испания Ла Лигасининг бешинчи тури доирасида «Реал Мадрид» ўз майдонида шаҳардошлари — «Раё Валлекано» жамоасини йирик, 4:1 ҳисобида мағлуб этди. «Сантиаго Бернабеу» стадионида кечган баҳсда Килиан Мбаппе дубл қайд этиб, жамоасининг ғалабасига улкан ҳисса қўшди ва «Лос Бланкос» мусобақа жадвалида пешқадам «Барселона»га очколар бўлиб тенглашиб олди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабар беришича, мадридликлар аввалги турда «Real Betis»дан учралган кутилмаган мағлубиятдан сўнг ўзига келиб, мавсумдаги тўртинчи ғалабасини тантана қилди. Учрашувнинг бошидаёқ фаоллик кўрсатган «Реал» пеналтидан унумли фойдаланиб, ҳисобни очди. Мбаппе ўйин тақдирини ҳал қилувчи эпизодларда етакчиликни ўз қўлига олиб, жамоадошларига ҳам имконият яратиб берди.

Мбаппе ва Беллингэмнинг самарали ҳаракатлари

Учрашувнинг биринчи бўлимида мезбонлар тўлиқ устунлик намойиш этишди. Килиан Мбаппе пеналтидан унумли фойдаланиб ҳисобни очган бўлса, кўп ўтмай Альваро Каррерасга голли узатмани амалга оширди. Шунингдек, Винисиус Жуниорнинг қанотдан узатиб берган тўпини Жуд Беллингэм дарвозага йўллаб, фарқни янада оширди. Иккинчи бўлим бошида Серхио Камелё ҳисобни қисқартирганига қарамай, учрашув охирида Мбаппе яна бир бор ўз сўзини айтди.

Ушбу учрашувдаги иккита голидан сўнг Килиан Мбаппе «Реал Мадрид» сафида Ла Лиганинг дастлабки бешта ўйинида олтита гол уриш бўйича Карим Бензенанинг 2021/22 йилги рекордини такрорлади. Шу билан бирга, «Реал Мадрид» ўз майдонида «Раё Валлекано»га қарши ўйинлардаги мағлубиятсиз сериясини 1996-йилдан бери давом эттириб, уни 17 та учрашувга етказди.

Жозе Моуриньюнинг ўйин борасидаги фикрлари

Ўйиндан кейинги матбуот анжуманида «Реал Мадрид» бош мураббийи Жозе Моуринью жамоанинг ҳужумдаги самарадорлигини юқори баҳолади, бироқ зич тақвим туфайли иккинчи бўлимда футболчиларда жисмоний чарчоқ сезилганини алоҳида таъкидлади. МадридХтра маълумотига кўра, португалиялик мутахассис шогирдларининг кўплаб вазиятларни кўкка совураётганига ҳам эътибор қаратди.

«Биз жуда кўп гол урамиз, лекин кўп имкониятларни ҳам бой берамиз. Бир куни барча ўтказиб юборилган имкониятларимиз учун қандайдир жамоа қаттиқ жабр тортишини штабдагиларга айтгандим», — дея ҳазиломуз тарзда изоҳ берди Жозе Моуринью. Мураббий жамоа бор-йўғи 45 дақиқа юқори суръатда ҳаракат қилгани, сўнгги дақиқаларда эса Жуд Беллингэм каби футболчиларнинг ҳолсизланиб қолганини тан олди.

Ёзги трансферлар даврида жамоага келиб қўшилган тажрибали ярим ҳимоячи Бернардо Силва ҳам ўйин давомида ўз вазифаларини бажариб, майдондаги мувозанатни таъминлашга ёрдам бермоқда. Португалиялик футболчи мураббий унинг олдига майдон марказида тўп билан муомалани яхшилаш ва ўйинга кўпроқ эркинлик бағишлаш вазифасини қўйганини билдирди.

Реал МадридКилиан МбаппеЛа ЛигаЖозе МоуриньюБернардо Силва
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппе дубл қайд этган ўйинда Реал Мадрид Раё Валеканони йирик ҳисобда таслим этдиКилиан Мбаппе дубл қайд этган ўйинда Реал Мадрид Раё Валеканони йирик ҳисобда таслим этдиБугун, 03:54Жаҳонгир Ўрозов 90 дақиқа ўйнади: «Рубин» ЦСКА майдонидан муҳим очко билан қайтдиЖаҳонгир Ўрозов 90 дақиқа ўйнади: «Рубин» ЦСКА майдонидан муҳим очко билан қайтдиБугун, 01:03«Римда даҳшатли камбэк ва 2 дақиқалик дубль!»: «Милан» 0:2 ҳисобидан қутулиб қолди«Римда даҳшатли камбэк ва 2 дақиқалик дубль!»: «Милан» 0:2 ҳисобидан қутулиб қолдиБугун, 00:57Беҳруз Каримов 90 дақиқа жанг қилди: «Лугано»дан «Янг Бойз»га қарши 2:2 ҳисобидаги триллерБеҳруз Каримов 90 дақиқа жанг қилди: «Лугано»дан «Янг Бойз»га қарши 2:2 ҳисобидаги триллерБугун, 00:55Лисандро Мартинес Эрлинг Холандга қарши дерби олдидан ўз фикрларини билдирдиЛисандро Мартинес Эрлинг Холандга қарши дерби олдидан ўз фикрларини билдирдиБугун, 00:19«Лугано» Швейцария гиганти «Янг Бойз»га қарши асосий таркибни эълон қилди«Лугано» Швейцария гиганти «Янг Бойз»га қарши асосий таркибни эълон қилдиКеча, 21:13
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?