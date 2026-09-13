Реал Мадрид Раё Валлекано устидан ишончли ғалаба қозонди
Испания Ла Лигасининг бешинчи тури доирасида «Реал Мадрид» ўз майдонида шаҳардошлари — «Раё Валлекано» жамоасини йирик, 4:1 ҳисобида мағлуб этди. «Сантиаго Бернабеу» стадионида кечган баҳсда Килиан Мбаппе дубл қайд этиб, жамоасининг ғалабасига улкан ҳисса қўшди ва «Лос Бланкос» мусобақа жадвалида пешқадам «Барселона»га очколар бўлиб тенглашиб олди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабар беришича, мадридликлар аввалги турда «Real Betis»дан учралган кутилмаган мағлубиятдан сўнг ўзига келиб, мавсумдаги тўртинчи ғалабасини тантана қилди. Учрашувнинг бошидаёқ фаоллик кўрсатган «Реал» пеналтидан унумли фойдаланиб, ҳисобни очди. Мбаппе ўйин тақдирини ҳал қилувчи эпизодларда етакчиликни ўз қўлига олиб, жамоадошларига ҳам имконият яратиб берди.
Мбаппе ва Беллингэмнинг самарали ҳаракатлариУчрашувнинг биринчи бўлимида мезбонлар тўлиқ устунлик намойиш этишди. Килиан Мбаппе пеналтидан унумли фойдаланиб ҳисобни очган бўлса, кўп ўтмай Альваро Каррерасга голли узатмани амалга оширди. Шунингдек, Винисиус Жуниорнинг қанотдан узатиб берган тўпини Жуд Беллингэм дарвозага йўллаб, фарқни янада оширди. Иккинчи бўлим бошида Серхио Камелё ҳисобни қисқартирганига қарамай, учрашув охирида Мбаппе яна бир бор ўз сўзини айтди.
Ушбу учрашувдаги иккита голидан сўнг Килиан Мбаппе «Реал Мадрид» сафида Ла Лиганинг дастлабки бешта ўйинида олтита гол уриш бўйича Карим Бензенанинг 2021/22 йилги рекордини такрорлади. Шу билан бирга, «Реал Мадрид» ўз майдонида «Раё Валлекано»га қарши ўйинлардаги мағлубиятсиз сериясини 1996-йилдан бери давом эттириб, уни 17 та учрашувга етказди.
Жозе Моуриньюнинг ўйин борасидаги фикрлариЎйиндан кейинги матбуот анжуманида «Реал Мадрид» бош мураббийи Жозе Моуринью жамоанинг ҳужумдаги самарадорлигини юқори баҳолади, бироқ зич тақвим туфайли иккинчи бўлимда футболчиларда жисмоний чарчоқ сезилганини алоҳида таъкидлади. МадридХтра маълумотига кўра, португалиялик мутахассис шогирдларининг кўплаб вазиятларни кўкка совураётганига ҳам эътибор қаратди.
«Биз жуда кўп гол урамиз, лекин кўп имкониятларни ҳам бой берамиз. Бир куни барча ўтказиб юборилган имкониятларимиз учун қандайдир жамоа қаттиқ жабр тортишини штабдагиларга айтгандим», — дея ҳазиломуз тарзда изоҳ берди Жозе Моуринью. Мураббий жамоа бор-йўғи 45 дақиқа юқори суръатда ҳаракат қилгани, сўнгги дақиқаларда эса Жуд Беллингэм каби футболчиларнинг ҳолсизланиб қолганини тан олди.
Ёзги трансферлар даврида жамоага келиб қўшилган тажрибали ярим ҳимоячи Бернардо Силва ҳам ўйин давомида ўз вазифаларини бажариб, майдондаги мувозанатни таъминлашга ёрдам бермоқда. Португалиялик футболчи мураббий унинг олдига майдон марказида тўп билан муомалани яхшилаш ва ўйинга кўпроқ эркинлик бағишлаш вазифасини қўйганини билдирди.
…