Apple компаниясининг сунъий интеллект борасидаги эҳтиёткор стратегияси ўзини оқлайдими?

·0·Техно
Apple компаниясининг сунъий интеллект борасидаги эҳтиёткор стратегияси ўзини оқлайдими?

Йиллар давомида Apple сунъий интеллект (AI) пойгасида ортда қолаётганликда айблаб келинди. Кўплаб таҳлилчилар компаниянинг аниқ стратегияси йўқлиги унинг нуфузига путур етказиши ва iPhone савдосига салбий таъсир кўрсатиши мумкинлигидан хавотирда эди. Бироқ, яқинда тақдим этилган янгиланишлар Apple ўзининг энг йирик AI лойиҳасини — Google Gemini билан ҳамкорликда такомиллаштирилган Siri тизимини намойиш этди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Apple дастурий таъминот муҳандислиги бўйича вице-президенти Краиг Fedеригҳи таъкидлашича, кўплаб компаниялар сунъий интеллектни шунчаки технология учун ривожлантирмоқда. Apple эса асосий эътиборни фойдаланувчилар учун қулай ва интуитив маҳсулотлар яратишга қаратган. Бу ёндашув жамиятда AI борасидаги салбий қарашлар ва иш ўринларини йўқотиш қўрқуви кучайган бир пайтда Apple'ни фойдаланувчи тарафидаги бренд сифатида кўрсатмоқда.

Янги Siri энди электрон почта ёки хабарлар орасида кўмилиб кетган маълумотларни осонгина топиши, экрандаги контентни таҳлил қилиши ва Google Gemini ёрдамида интернетдан энг сўнгги маълумотларни тезкорлик билан етказиб бериши мумкин. Энг муҳими, бу функциялар барча Apple қурилмаларида узвий боғланган ҳолда ишлайди.

Apple ўзининг виртуал ёрдамчисини операцион тизим даражасида AI билан бойитиши орқали рақобатчиларига жиддий зарба бермоқда. App Store орқали тарқаладиган бошқа AI иловаларидан фарқли ўлароқ, Apple'нинг тизимли интеграцияси фойдаланувчиларга мисли кўрилмаган қулайлик ва тезкорликни вада қилмоқда.

AppleSiriGoogle GeminiiPhoneСунъий Intelлект
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Google Photos хизматида сунъий интеллект асосидаги рақамли гардероб ишга тушдиGoogle Photos хизматида сунъий интеллект асосидаги рақамли гардероб ишга тушдиБугун, 01:57Меркор асосчиси Сеқуоиа компаниясини нархларни манипуляция қилишда айбладиМеркор асосчиси Сеқуоиа компаниясини нархларни манипуляция қилишда айбладиБугун, 00:50Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлдиGalaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлдиБугун, 23:25Apple 250 миллион долларлик жаримадан сўнг AI имкониятларини намойиш этдиApple 250 миллион долларлик жаримадан сўнг AI имкониятларини намойиш этдиБугун, 22:59OpenAI IPO арафасида: Sam Altmanнинг Ворлд лойиҳасида иш ўринлари қисқармоқдаOpenAI IPO арафасида: Sam Altmanнинг Ворлд лойиҳасида иш ўринлари қисқармоқдаБугун, 22:55Anthropic ортидан OpenAI ҳам махфий тарзда IPO учун ариза топширдиAnthropic ортидан OpenAI ҳам махфий тарзда IPO учун ариза топширдиБугун, 21:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус