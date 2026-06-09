Lovable йиллик даромадини 500 миллион долларга етказганини маълум қилди

·0·Техно
Lovable йиллик даромадини 500 миллион долларга етказганини маълум қилди

Европанинг жадал ривожланаётган Lovable стартапи TechCrunch нашрига берган интервюсида йиллик даромад кўрсаткичи 500 миллион доллардан ошганини маълум қилди. Компания охирги марта феврал ойида ўз молиявий натижаларини эълон қилган эди, ўшанда бу кўрсаткич 400 миллион долларни ташкил этган. 2023-йил охирида ташкил этилганига қарамай, Lovable қисқа вақт ичида ҳайратланарли ўсиш суръатларини намойиш этмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Компания маълумотларига кўра, платформа ёрдамида ҳозирга қадар 50 миллиондан ортиқ лойиҳа яратилган бўлиб, фойдаланиш кўрсаткичи ҳафтасига бир миллионта янги лойиҳага етган. Фойдаланувчиларнинг аксарияти техник билимга эга бўлмаган шахслар бўлса-да, улар тобора кўпроқ даромад келтирувчи ёки бизнес жараёнлари учун мўлжалланган дастурий таъминотларни яратишмоқда. Булар орасида веб-сайтлар, электрон тижорат дўконлари, КРМ тизимлари ва HR платформалари мавжуд.

AI ёрдамида код ёзиш (вибе кодинг) платформалари анъанавий СааС дастурий таъминотлари учун жиддий хавф сифатида кўрилмоқда. Кўплаб тадбиркорлар қимматбаҳо йиллик обуналарни сотиб олишдан кўра, ўзларига керакли воситаларни мустақил равишда яратишни афзал кўришмоқда. Lovable ўтказган сўровнома натижалари ҳам ушбу тенденция ҳақиқат эканлигини тасдиқламоқда.

Бироқ, асосий масала дастурни яратишда эмас, балки уни сақлаб туришда (маинтенансе) қолмоқда. Дастурий таъминот доимий ўзгариб турувчи инфратузилма ва учинчи томон хизматларига боғлиқ бўлгани учун, у мунтазам янгиланишни талаб қилади. Келажакда Lovable ва бошқа шунга ўхшаш платформаларда ташлаб кетилган лойиҳалар сони кам бўлса, бу СааС бозори учун ҳақиқий инқироз бошланганидан далолат беради.

LovableAIСтартупВибе КодингСааС
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россияда Gmail ва Apple ИД орқали авторизациядан ўтиш тақиқландиРоссияда Gmail ва Apple ИД орқали авторизациядан ўтиш тақиқландиБугун, 13:26Ҳоризонт брендининг Ҳ-Таб Mini, Го ва Крйстал планшетлари сотувга чиқдиҲоризонт брендининг Ҳ-Таб Mini, Го ва Крйстал планшетлари сотувга чиқдиБугун, 13:26Beeline «оқ VPN»ни ишга туширди: Spotify ва Netflixдан тўғридан-тўғри фойдаланишBeeline «оқ VPN»ни ишга туширди: Spotify ва Netflixдан тўғридан-тўғри фойдаланишБугун, 12:50Россияда халқаро қўнғироқларга ўз-ўзини тақиқлаш имконияти жорий этилмоқдаРоссияда халқаро қўнғироқларга ўз-ўзини тақиқлаш имконияти жорий этилмоқдаБугун, 12:50Россияда СИМ-карталарни қайта расмийлаштиришга 90 кунлик тақиқ қўйилдиРоссияда СИМ-карталарни қайта расмийлаштиришга 90 кунлик тақиқ қўйилдиБугун, 12:25Скутерлар асосчиси коинотда маълумотлар маркази қуриш учун 5 млн доллар йиғдиСкутерлар асосчиси коинотда маълумотлар маркази қуриш учун 5 млн доллар йиғдиБугун, 12:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус