Rivian ўзининг энг муҳим модели бўлган Р2 СУВ етказиб беришни бошлади

·0·Техно
Rivian ўзининг энг муҳим модели бўлган Р2 СУВ етказиб беришни бошлади

Сешанба кунидан бошлаб Rivian компанияси ўзининг янги Р2 русумли электр йўлтанламасларини (СУВ) илк мижозларга расман топширишни бошлади. Бу қадам электромобил ишлаб чиқарувчиси учун оммавий бозорга чиқиш йўлидаги янги даврнинг бошланиши ҳисобланади. Rivian асосчиси ва бош директори РЖ Скаринге Р2 моделини компания томонидан шу пайтгача тақдим этилган "энг муҳим маҳсулот" деб атади, чунки у бренднинг автоном бошқарув борасидаги амбицияларида марказий ўрин тутади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Тахминан 58,000 доллардан бошланадиган Р2 модели аввалги Р1 СУВ моделининг кўплаб функцияларини ўзида жамлаган ҳолда, ихчамроқ ва ҳамёнбоп кўринишга эга. Компания 2027-йилдан бошлаб ушбу моделнинг 50,000 доллардан арзонроқ версиясини, йил якунига бориб эса 45,000 доллар атрофидаги янада соддалаштирилган вариантини чиқаришни режалаштирмоқда. Rivian жорий йил охиригача 20,000 дан 25,000 тагача Р2 етказиб беришни мақсад қилган, бу эса уни АҚШ тарихидаги энг тез оммалашган электромобиллардан бирига айлантириши мумкин.

Ҳозирда ишлаб чиқариш Иллиноис штатидаги Нормал заводида амалга оширилмоқда, 2028-йилда эса Георгиа штатидаги янги завод ишга тушиши кутилмоқда. Р2 бозордаги мураккаб вазиятда — АҚШда экологик талаблар юmsҳатилган ва электромобиллар учун солиқ имтиёзлари бекор қилинган бир пайтда дебют қилмоқда. Шунга қарамай, РЖ Скаринге бозорда рақобат камайганини ўз компанияси учун имконият деб билади ва Р2 энг жозибадор танловлардан бири бўлишига ишонади.

Шунингдек, Rivian ушбу модел орқали автоном ҳайдаш технологияларига катта эътибор қаратмоқда. Келажакда Р2 тўлиқ ўзи бошқариладиган транспорт воситасига айланиши кутилмоқда. Март ойида Uber компанияси билан тузилган 1.25 миллиард долларлик келишувга кўра, 40,000 тагача Р2 модели Uber тармоғида роботакси сифатида хизмат кўрсатиши режалаштирилган.

RivianР2ЭлектромобилТехнологияАвтоном Бошқарув
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ландспасе компанияси Жуқуе-2E Й6 метан ракетасини муваффақиятли учирдиЛандспасе компанияси Жуқуе-2E Й6 метан ракетасини муваффақиятли учирдиБугун, 16:54Россияда банк карталари сонига чеклов ўрнатилди: Янги қонун қабул қилиндиРоссияда банк карталари сонига чеклов ўрнатилди: Янги қонун қабул қилиндиБугун, 16:53Apple буклама iPhone моделини тез орада тақдим этиши кутилмоқдаApple буклама iPhone моделини тез орада тақдим этиши кутилмоқдаБугун, 16:29ФААНГ даври тугади: Энди технология оламини МАНГОС бошқарадиФААНГ даври тугади: Энди технология оламини МАНГОС бошқарадиБугун, 16:27Фойдаланувчи GeForce RTX 5090 қувват улагичини мунтазам текшириб турган бўлса-да, у барибир эриб кетдиФойдаланувчи GeForce RTX 5090 қувват улагичини мунтазам текшириб турган бўлса-да, у барибир эриб кетдиБугун, 16:21iPhone Ultra букланиш бурчагини аниқлаб, интерфейс ва овозни мослаштирадиiPhone Ultra букланиш бурчагини аниқлаб, интерфейс ва овозни мослаштирадиБугун, 16:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус