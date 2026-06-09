СИСА АҚШ федерал агентликларига VPN заифлигини тузатиш учун уч кун берди

·0·Техно
СИСА АҚШ федерал агентликларига VPN заифлигини тузатиш учун уч кун берди

АҚШнинг киберхавфсизлик ва инфратузилма хавфсизлиги агентлиги (СИСА) барча фуқаролик агентликларига Чекк Поинт дастурий таъминотидаги хавфли заифликни бартараф этиш бўйича шошилинч буйруқ берди. Ушбу нуқсон рансомваре гуруҳлари томонидан фаол равишда эксплуатация қилинаётгани аниқланган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Чекк Поинт Софтваре киберхавфсизлик фирмаси маълумотларига кўра, мазкур хатолик масофавий кириш воситалари, фиревалл ва VPN тизимларига дахлдор бўлиб, улар корпоратив тармоқларни рухсатсиз киришдан ҳимоя қилувчи рақамли дарвозабон вазифасини ўтайди. Компания ушбу заифликдан Қилин деб номланувчи товламачи гуруҳ фойдаланаётганини тасдиқлади.

Хакерлик ҳужумлари 7-майдан бошланган бўлса-да, ўтган ҳафтадан бошлаб фаоллик кескин ошган. Қилин гуруҳи бутун дунё бўйлаб ушбу хавфсизлик воситаларига таянадиган ўнлаб ташкилотларга ҳужум уюштирган. Fedерал ҳукумат тармоқлари учун хавф юқори бўлгани сабабли, СИСА барча идораларга 11-июн кунига қадар муаммони ҳал қилишни юклади.

Буйруқ Ички хавфсизлик департаменти, Давлат департаменти ва Ғазначилик каби барча йирик фуқаролик агентликларига тегишли. СИСА ҳукумат тармоқларига фаол кибер-таҳдид мавжуд бўлганда хавфсизлик чораларини кўриш имконини берувчи БОД 22-01 операцион йўриқномасига таяниб иш кўрмоқда.

СИСАVPNЧекк ПоинтКиберхавфсизликРансомваре
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung Galaxy А17, А34 ва А57 моделлари учун One UI 9.0 синовлари бошландиSamsung Galaxy А17, А34 ва А57 моделлари учун One UI 9.0 синовлари бошландиБугун, 17:56Tecno ўзининг Элла сунъий интеллект ёрдамчисига футбол режимини қўшдиTecno ўзининг Элла сунъий интеллект ёрдамчисига футбол режимини қўшдиБугун, 17:27ВTB жисмоний шахслар учун СБП орқали ҚР-кодли ўтказмаларни йўлга қўйдиВTB жисмоний шахслар учун СБП орқали ҚР-кодли ўтказмаларни йўлга қўйдиБугун, 17:27Anthropic ўзининг энг кучли Claude Фабле моделини оммага тақдим этдиAnthropic ўзининг энг кучли Claude Фабле моделини оммага тақдим этдиБугун, 17:24Ландспасе компанияси Жуқуе-2E Й6 метан ракетасини муваффақиятли учирдиЛандспасе компанияси Жуқуе-2E Й6 метан ракетасини муваффақиятли учирдиБугун, 16:54Россияда банк карталари сонига чеклов ўрнатилди: Янги қонун қабул қилиндиРоссияда банк карталари сонига чеклов ўрнатилди: Янги қонун қабул қилиндиБугун, 16:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус