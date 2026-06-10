Siri ва Apple Intelligence: Шахсий ёрдамчидан нималарни кутяпмиз?

·0·Техно
Siri ва Apple Intelligence: Шахсий ёрдамчидан нималарни кутяпмиз?

Икки йиллик кутиш ва 250 миллион долларлик судлашувлардан сўнг, Apple ўзининг Siri овозли ёрдамчисининг янгиланган талқинини тақдим этди. WWDC анжуманида намойиш этилган ушбу янгиликлар нафақат iPhone ва Мак қурилмаларида, балки Apple Vision Pro гарнитурасида ҳам ишлайди. Компания аппарат таъминоти айнан Apple Intelligence тизими учун махсус ишлаб чиқилганини таъкидламоқда. Гарчи кўпчилик фойдаланувчилар ҳали ҳам LLM (катта тил моделлари) тақдим этаётган маълумотларнинг аниқлигига шубҳа билан қараса-да, Apple тақдим этган демо-версиялар сунъий интеллектнинг кундалик ҳаётдаги ўрнини бутунлай ўзгартириши мумкинлигини кўрсатди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Янги Siri энди шунчаки саволларга жавоб берувчи восита эмас, балки фойдаланувчининг "иккинчи мияси"га айланишни мақсад қилган. У iMessage орқали дўстингиз билан келишилган тушлик вақтини автоматик равишда тақвимга киритиши, дорихона ёнидан ўтаётганингизда дори сотиб олишни эслатиши ёки жавобсиз қолган муҳим электрон почта хабарлари ҳақида хабар бериши мумкин. WWDC тадбирида намойиш этилганидек, Siri бир ой олдинги ёзишмалардан қизининг қайси ширинликни яхши кўришини сониялар ичида топиб берди. Бу фойдаланувчининг шахсий контекстини тушуниш борасидаги улкан қадамдир.

Siri энди экранингизда нималар содир бўлаётганидан ҳам хабардор бўлади. Масалан, Instagram тармоғида чиройли боғ расмини кўриб қолсангиз, ёрдамчидан ушбу жой қаерда эканлигини сўрашингиз кифоя. Тизим iMessage, Нотес, Календар ва Маил каби Apple иловаларидаги маълумотларни таҳлил қила олади. Ҳозирча учинчи томон иловалари билан интеграция қандай бўлиши тўлиқ маълум эмас, бироқ Apple ишлаб чиқувчилар учун янги имкониятлар эшигини очмоқда.

Махфийлик масаласи ҳамиша Apple учун устувор вазифа бўлиб келган. Кўплаб сунъий интеллект воситалари шахсий маълумотларни булутга юборса, Apple Intelligence операцияларнинг катта қисмини бевосита қурилманинг ўзида (он-девисе) бажаради. Мураккаброқ вазифалар учун эса Привате Cloud Компуте (ПКК) технологияси ишлаб чиқилди. Бу усул маълумотларни булутда қайта ишлашда ҳатто Apple компаниясининг ўзи ҳам фойдаланувчи маълумотларини кўра олмаслигини кафолатлайди. Хавфсизликни таъминлаш мақсадида Apple ушбу тизимдаги хатоликларни топган хакерлар учун 1 миллион доллар мукофот эълон қилган.

AppleSiriApple IntelligenceiPhoneWWDC
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Anthropic компаниясининг Фабле 5 модели биргина буйруқ билан ўйинлар яратмоқдаAnthropic компаниясининг Фабле 5 модели биргина буйруқ билан ўйинлар яратмоқдаБугун, 20:55Технологик компаниялар арзонроқ AI моделларига ўтадими?Технологик компаниялар арзонроқ AI моделларига ўтадими?Кеча, 18:52WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 ва Apple Intelligence янгиликлариWWDC 2026: Siri AI, iOS 27 ва Apple Intelligence янгиликлариКеча, 18:297600 мАс батарея ва 120 Гс экран: Redmi Пад 2 9.7 сотувга чиқмоқда7600 мАс батарея ва 120 Гс экран: Redmi Пад 2 9.7 сотувга чиқмоқдаКеча, 18:27СИСА АҚШ федерал агентликларига VPN заифлигини тузатиш учун уч кун бердиСИСА АҚШ федерал агентликларига VPN заифлигини тузатиш учун уч кун бердиКеча, 17:57Samsung Galaxy А17, А34 ва А57 моделлари учун One UI 9.0 синовлари бошландиSamsung Galaxy А17, А34 ва А57 моделлари учун One UI 9.0 синовлари бошландиКеча, 17:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус