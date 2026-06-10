Siri ва Apple Intelligence: Шахсий ёрдамчидан нималарни кутяпмиз?
Икки йиллик кутиш ва 250 миллион долларлик судлашувлардан сўнг, Apple ўзининг Siri овозли ёрдамчисининг янгиланган талқинини тақдим этди. WWDC анжуманида намойиш этилган ушбу янгиликлар нафақат iPhone ва Мак қурилмаларида, балки Apple Vision Pro гарнитурасида ҳам ишлайди. Компания аппарат таъминоти айнан Apple Intelligence тизими учун махсус ишлаб чиқилганини таъкидламоқда. Гарчи кўпчилик фойдаланувчилар ҳали ҳам LLM (катта тил моделлари) тақдим этаётган маълумотларнинг аниқлигига шубҳа билан қараса-да, Apple тақдим этган демо-версиялар сунъий интеллектнинг кундалик ҳаётдаги ўрнини бутунлай ўзгартириши мумкинлигини кўрсатди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Янги Siri энди шунчаки саволларга жавоб берувчи восита эмас, балки фойдаланувчининг "иккинчи мияси"га айланишни мақсад қилган. У iMessage орқали дўстингиз билан келишилган тушлик вақтини автоматик равишда тақвимга киритиши, дорихона ёнидан ўтаётганингизда дори сотиб олишни эслатиши ёки жавобсиз қолган муҳим электрон почта хабарлари ҳақида хабар бериши мумкин. WWDC тадбирида намойиш этилганидек, Siri бир ой олдинги ёзишмалардан қизининг қайси ширинликни яхши кўришини сониялар ичида топиб берди. Бу фойдаланувчининг шахсий контекстини тушуниш борасидаги улкан қадамдир.
Siri энди экранингизда нималар содир бўлаётганидан ҳам хабардор бўлади. Масалан, Instagram тармоғида чиройли боғ расмини кўриб қолсангиз, ёрдамчидан ушбу жой қаерда эканлигини сўрашингиз кифоя. Тизим iMessage, Нотес, Календар ва Маил каби Apple иловаларидаги маълумотларни таҳлил қила олади. Ҳозирча учинчи томон иловалари билан интеграция қандай бўлиши тўлиқ маълум эмас, бироқ Apple ишлаб чиқувчилар учун янги имкониятлар эшигини очмоқда.
Махфийлик масаласи ҳамиша Apple учун устувор вазифа бўлиб келган. Кўплаб сунъий интеллект воситалари шахсий маълумотларни булутга юборса, Apple Intelligence операцияларнинг катта қисмини бевосита қурилманинг ўзида (он-девисе) бажаради. Мураккаброқ вазифалар учун эса Привате Cloud Компуте (ПКК) технологияси ишлаб чиқилди. Бу усул маълумотларни булутда қайта ишлашда ҳатто Apple компаниясининг ўзи ҳам фойдаланувчи маълумотларини кўра олмаслигини кафолатлайди. Хавфсизликни таъминлаш мақсадида Apple ушбу тизимдаги хатоликларни топган хакерлар учун 1 миллион доллар мукофот эълон қилган.
…