ФанДуел букмекерлик компанияси қиморга қарам мижозни жалб қилишда юлдуз спортчидан фойдаланди
АҚШнинг машҳур ФанДуел букмекерлик иловаси оғир молиявий ва руҳий инқирозни бошидан кечираётган мижозларни қимор ўйинларига янада чуқурроқ жалб қилиш учун ВИП-имтиёзлардан фойдаланганликда айбланмоқда. Хусусан, компания қиморга қарам бўлиб қолган фойдаланувчига мотивация бериш учун бейсбол юлдузи Брйсе Ҳарпер иштирокидаги шахсий видеомурожаатдан фойдалангани маълум бўлди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Пҳиладелпҳиа Инқуирер нашри хабарига кўра, MLB (Бейсбол олий лигаси)нинг икки карра энг қимматли ўйинчиси (MVP) Брйсе Ҳарпер мижозлардан бири Терри Томпсонга шахсан мурожаат йўллаган. Ушбу видео ФанДуел томонидан йирик миқдорда пул тикувчи мижозларни рағбатлантириш тизимининг бир қисми сифатида тақдим этилган. Маълумотларга кўра, Томпсон 2020-йилдан буён ушбу платформада 18,5 миллион доллар миқдорида гаров тиккан.
Қимор қурбонининг аянчли тақдириСуд ҳужжатларида келтирилишича, Томпсон қимор сабабли ўз уйини гаровга қўйишга мажбур бўлган ва якунда бошпанасидан айрилган. У қиморга қарамликдан қутулиш учун психиатрик даволаниш курсларини ҳам ўтаган. Шунга қарамай, ФанДуел вакиллари уни ўйинда ушлаб қолиш учун турли усулларни қўллашда давом этган. Компания ҳар бир йирик мижозга махсус ВИП-менежерларни бириктириб, улар билан шахсий алоқалар ўрнатади.
Брйсе Ҳарпер томонидан юборилган 21 сонияли видеода спортчи тўғридан-тўғри пул тикишни тарғиб қилмаган бўлса-да, мижознинг ФанДуелдаги куратори унинг байрами "ўзгача ўтишини" истаётганини таъкидлаган. Мутахассисларнинг фикрича, бундай шахсий эътибор қарамликдан қутулишга уринаётган инсонлар учун ўта хавфли психологик тузоқ ҳисобланади.
Sport ва қимор ўртасидаги зиддиятли алоқаларУшбу ҳолат профессионал спортчилар ва букмекерлик компаниялари ўртасидаги шубҳали ҳамкорлик масаласини яна кун тартибига чиқарди. Гарчи MLB қоидаларига кўра, ўйинчиларнинг ўзлари қимор ўйнаши қатъиян тақиқланган бўлса-да, лиганинг ўзи ФанДуел ва Polymarket каби платформалар билан кенг кўламли ҳамкорлик шартномаларига эга.
Экспертларнинг таъкидлашича, фаолиятини давом эттираётган юлдуз спортчининг қиморбозга шахсий мурожаат йўллаши аввал кузатилмаган ҳолатдир. Одатда компаниялар ўз мижозларини Супер Бовл чипталари ёки бошқа моддий совғалар билан сийлашади, бироқ Брйсе Ҳарпер каби даражадаги юлдузнинг бу каби жараёнларга жалб этилиши ахлоқий меъёрларга зид деб топилмоқда.
Ҳозирда мазкур ҳолат юзасидан суд жараёнлари давом этмоқда. Даъвогарлар букмекерлик компаниясини одамларнинг заифлигидан фойдаланиб, уларни қашшоқликка етаклаётганликда айбламоқда. Бу воқеа АҚШда спорт тикиш саноатини тартибга солувчи қонунларнинг янада қатъийлашишига сабаб бўлиши мумкин.
…