ФанДуел букмекерлик компанияси қиморга қарам мижозни жалб қилишда юлдуз спортчидан фойдаланди

·0·Техно
ФанДуел букмекерлик компанияси қиморга қарам мижозни жалб қилишда юлдуз спортчидан фойдаланди

АҚШнинг машҳур ФанДуел букмекерлик иловаси оғир молиявий ва руҳий инқирозни бошидан кечираётган мижозларни қимор ўйинларига янада чуқурроқ жалб қилиш учун ВИП-имтиёзлардан фойдаланганликда айбланмоқда. Хусусан, компания қиморга қарам бўлиб қолган фойдаланувчига мотивация бериш учун бейсбол юлдузи Брйсе Ҳарпер иштирокидаги шахсий видеомурожаатдан фойдалангани маълум бўлди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Пҳиладелпҳиа Инқуирер нашри хабарига кўра, MLB (Бейсбол олий лигаси)нинг икки карра энг қимматли ўйинчиси (MVP) Брйсе Ҳарпер мижозлардан бири Терри Томпсонга шахсан мурожаат йўллаган. Ушбу видео ФанДуел томонидан йирик миқдорда пул тикувчи мижозларни рағбатлантириш тизимининг бир қисми сифатида тақдим этилган. Маълумотларга кўра, Томпсон 2020-йилдан буён ушбу платформада 18,5 миллион доллар миқдорида гаров тиккан.

Қимор қурбонининг аянчли тақдири

Суд ҳужжатларида келтирилишича, Томпсон қимор сабабли ўз уйини гаровга қўйишга мажбур бўлган ва якунда бошпанасидан айрилган. У қиморга қарамликдан қутулиш учун психиатрик даволаниш курсларини ҳам ўтаган. Шунга қарамай, ФанДуел вакиллари уни ўйинда ушлаб қолиш учун турли усулларни қўллашда давом этган. Компания ҳар бир йирик мижозга махсус ВИП-менежерларни бириктириб, улар билан шахсий алоқалар ўрнатади.

Брйсе Ҳарпер томонидан юборилган 21 сонияли видеода спортчи тўғридан-тўғри пул тикишни тарғиб қилмаган бўлса-да, мижознинг ФанДуелдаги куратори унинг байрами "ўзгача ўтишини" истаётганини таъкидлаган. Мутахассисларнинг фикрича, бундай шахсий эътибор қарамликдан қутулишга уринаётган инсонлар учун ўта хавфли психологик тузоқ ҳисобланади.

Sport ва қимор ўртасидаги зиддиятли алоқалар

Ушбу ҳолат профессионал спортчилар ва букмекерлик компаниялари ўртасидаги шубҳали ҳамкорлик масаласини яна кун тартибига чиқарди. Гарчи MLB қоидаларига кўра, ўйинчиларнинг ўзлари қимор ўйнаши қатъиян тақиқланган бўлса-да, лиганинг ўзи ФанДуел ва Polymarket каби платформалар билан кенг кўламли ҳамкорлик шартномаларига эга.

Экспертларнинг таъкидлашича, фаолиятини давом эттираётган юлдуз спортчининг қиморбозга шахсий мурожаат йўллаши аввал кузатилмаган ҳолатдир. Одатда компаниялар ўз мижозларини Супер Бовл чипталари ёки бошқа моддий совғалар билан сийлашади, бироқ Брйсе Ҳарпер каби даражадаги юлдузнинг бу каби жараёнларга жалб этилиши ахлоқий меъёрларга зид деб топилмоқда.

Ҳозирда мазкур ҳолат юзасидан суд жараёнлари давом этмоқда. Даъвогарлар букмекерлик компаниясини одамларнинг заифлигидан фойдаланиб, уларни қашшоқликка етаклаётганликда айбламоқда. Бу воқеа АҚШда спорт тикиш саноатини тартибга солувчи қонунларнинг янада қатъийлашишига сабаб бўлиши мумкин.

ФанДуелҚиморБейсболБрйсе ҲарперСуд
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Max миллий мессенжерида оммавий каналлар яратиш функцияси ишга туширилдиMax миллий мессенжерида оммавий каналлар яратиш функцияси ишга туширилдиКеча, 23:53Меркор стартапи ўз қийматини 20 миллиард долларга етказиш бўйича музокаралар олиб бормоқдаМеркор стартапи ўз қийматини 20 миллиард долларга етказиш бўйича музокаралар олиб бормоқдаКеча, 23:53OpenAI янги Сол моделини тақдим этди: Сунъий интеллект хавфсизлиги сўроқ остидаOpenAI янги Сол моделини тақдим этди: Сунъий интеллект хавфсизлиги сўроқ остидаКеча, 23:29ЛГ Дисплай тадқиқоти: 480 Hz частотали мониторлар геймерлар натижасини 38 фоизга яхшилайдиЛГ Дисплай тадқиқоти: 480 Hz частотали мониторлар геймерлар натижасини 38 фоизга яхшилайдиКеча, 23:27Meta фойдаланувчиларнинг Instagram суратларидан AI тасвирлар яратишни бошладиMeta фойдаланувчиларнинг Instagram суратларидан AI тасвирлар яратишни бошладиКеча, 23:20OpenAI GPT-5.6 моделлар оиласини тақдим этдиOpenAI GPT-5.6 моделлар оиласини тақдим этдиКеча, 23:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги