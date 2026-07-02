Saklambaç Oynarken Kaybolan Çocuk 35 Yıl Sonra Ailesine Kavuştu

·3·Dünya
Saklambaç Oynarken Kaybolan Çocuk 35 Yıl Sonra Ailesine Kavuştu

Çin'de yaşanan bir olay binlerce insanın kalbine dokundu. Çocukken saklambaç oynadığı sırada yanlışlıkla bir trene binen ve 35 yıl boyunca ailesinden ayrı kalan bir adam, nihayet yakınlarıyla yeniden kucaklaştı.

Edinilen bilgilere göre, Lei Zetsin 1991 yılında Henan eyaletinde arkadaşlarıyla oynarken şaka olsun diye bir trene binmiş. Vagon koltuğunun altında uyuyakalmış ve uyandığında doğup büyüdüğü yerden yaklaşık 1,5 bin kilometre uzaklıktaki Shenzhen şehrine geldiğini fark etmiş.

Doğuştan sağır ve dilsiz olduğu için Lei; ismini, adresini veya ailesini kimseye anlatamadı. Sonuç olarak uzun süre tren istasyonu çevresinde evsiz bir çocuk olarak yaşamak zorunda kaldı.

Kısa bir süre sonra, şefkatli bir kadın ona okuma yazma öğrenmesinde yardımcı oldu. Daha sonra restoran sahibi Xun Syan Syan onu himayesine alarak barınma ve iş imkanı sağladı. Restoran kapandıktan sonra bile Lei'yi terk etmedi. Xun ve eşi, yaklaşık otuz yıl boyunca ona kendi çocukları gibi baktı.

Buna rağmen Lei, gerçek ailesini aramaktan asla vazgeçmedi. İnternette ilanlar yayınladı, çocukluk anılarıyla bağlantılı yerleri ziyaret etti ve DNA testi yaptırdı.

Kaderin garip bir cilvesiyle, yine sağır ve dilsiz olan ağabeyi Lei Zexu, mesajlaşma gruplarından birinde kardeşinin arama ilanını gördü. Lei'nin ismini çocukluğundaki gibi ters sırada yazma alışkanlığı, ağabeyinin onu tanımasına yardımcı oldu.

Birkaç çevrimiçi görüşmenin ardından yapılan DNA testi, onların gerçekten kardeş olduklarını doğruladı.

11 Haziran 2026'da Lei, 35 yıllık ayrılığın ardından babası, ağabeyi ve ablasıyla gözyaşları içinde buluştu. Bu, sadece onun için değil, her iki aile için de unutulmaz bir gün oldu.

Lei açıklamasında, kendisini dünyaya getiren ailesinin yanı sıra, Shenzhen'de ona sevgi, barınak ve şefkat gösteren insanlara da ömür boyu minnettar kalacağını vurguladı.

«Hem biyolojik aileme olan borcumu hem de beni büyüten insanların sevgisini asla unutmayacağım» dedi.

ÇinAile KavuşmasıLei Zetsinİnsan HikayeleriShenzhen
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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