İşaret dilini anlayan Labrador internet yıldızı oldu

ABD'de yaşayan siyah bir Labrador, benzersiz yeteneğiyle sosyal medyada büyük bir popülarite kazandı. Slater adındaki köpek, işitme engelli sahibiyle rahatça iletişim kurabilmek için işaret dilini öğrendi.

Sahibi olan Amerikalı blog yazarı Robert Haney, çocukluğunda işitme yetisini kaybetti. Bu nedenle günlük hayatında ağırlıklı olarak işaret dilini kullanıyor. Zamanla Slater da sahibinin el hareketlerini, yüz ifadelerini ve mimiklerini anlamayı öğrenerek komutları tam olarak bu yöntemle yerine getirmeye başladı.

Bugün Labrador, birçok işareti birbirinden ayırt edebiliyor ve Robert ile neredeyse hiç sözsüz iletişim kuruyor. Sadece basit komutları değil, günlük hayatta kullanılan çeşitli işaretleri de hızla kavrıyor.

Bu köpek hakkındaki videolar sosyal medyada milyonlarca izlenme alıyor. Kullanıcılar Slater'ın zekasına, sadakatine ve sahibiyle olan karşılıklı anlayışına yüksek puan vererek, onu insan ve hayvan arasındaki güvenin parlak bir örneği olarak nitelendiriyor.