Futbolculara Malibu Hediye Edilmesi Bekleniyor

·89·Otomobil
Futbolculara Malibu Hediye Edilmesi Bekleniyor

2026 Dünya Kupası'na katılan Özbekistan milli takımının 26 futbolcusuna Malibu marka otomobil hediye edilmesi bekleniyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir karar açıklanmadı.

Futbolcular için düzenlenen karşılama töreninin 1 Temmuz saat 10:00'da Taşkent'te yapılması planlanıyor. Hediyelerin bu etkinlik kapsamında verilmesi muhtemel, ancak törenin tam programı ve araçlarla ilgili resmi detaylar henüz belli değil.

Özbekistan milli takımı, tarihinde ilk kez Dünya Kupası final aşamasında yer aldı. Fabio Cannavaro yönetimindeki ekip, K Grubu'nda Kolombiya, Portekiz ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşı karşıya geldi.

Milli takım, turnuvaya 18 Haziran'da Kolombiya ile yaptığı maçla başladı. Mexico şehrindeki karşılaşmada Özbekistan 1-3 mağlup oldu. Kolombiya adına Daniel Muñoz 41., Luis Diaz 66. ve Jhon Campas 90+9. dakikalarda gol attı. Abbosbek Fayzullayev 61. dakikada beraberlik golünü atarak Özbekistan'ın Dünya Kupaları tarihindeki ilk golüne imza attı.

İkinci turda Özbekistan, Portekiz ile karşılaştı ve 0-5 mağlup oldu. Cristiano Ronaldo bu maçta iki gol attı. Portekiz'in diğer golleri Nuno Mendes ve Rafael Leão tarafından kaydedilirken, bir gol de kendi kalesine atılan gol olarak kaydedildi.

Grubun son maçında Özbekistan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısına Eldor Shomurodov'un 10. dakikadaki golüyle iyi bir başlangıç yaptı. Bu gole Vladimir Mozgovoy asist yaptı. Ancak ikinci yarıda Yoann Wissa 68. dakikada penaltıdan ve 90+1. dakikada bir kez daha, Fiston Mayele ise 78. dakikada gol atarak Kongo'ya 3-1'lik galibiyeti getirdi.

Böylece Özbekistan, grupta oynadığı üç maçın üçünü de kaybetti. Takım iki gol atarken kalesinde 11 gol gördü. Abbosbek Fayzullayev ve Eldor Shomurodov, birer golle milli takımın Dünya Kupası'ndaki ilk gollerini kaydettiler. Özbekistan puansız kalarak K Grubu'nu dördüncü sırada tamamladı. Kolombiya, Portekiz ve Kongo DR bir üst tura yükseldi.

Milli takım puan alamamış olsa da, futbolcular ülke tarihinde ilk kez Dünya Kupası sahasına çıktı. Şimdi milli takım, önümüzdeki yıl Ocak ayında Suudi Arabistan'da düzenlenecek olan Asya Kupası hazırlıklarına başlayacak.

Özbekistan Milli TakımıEldor ShomurodovAbbosbek FayzullayevVladimir MozgovoyKolombiya
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Otomotiv ithalatına getirilen büyük kısıtlama kaldırıldıOtomotiv ithalatına getirilen büyük kısıtlama kaldırıldı05.06, 21:52Lada Granta, Lada Vesta gibi CVT şanzımanla donatılacakLada Granta, Lada Vesta gibi CVT şanzımanla donatılacak05.06, 16:58Birleşik Krallık'ta araçlar yaşlanıyor, ancak alıcılar hâlâ yüksek kilometreden korkuyorBirleşik Krallık'ta araçlar yaşlanıyor, ancak alıcılar hâlâ yüksek kilometreden korkuyor05.06, 15:25Lada Azimut, dünyada benzersiz olan ön cam ısıtma sistemine sahip olacakLada Azimut, dünyada benzersiz olan ön cam ısıtma sistemine sahip olacak05.06, 14:25Audi, Nuvolari süper spor otomobilini tanıttı: 987 bg ve 350 km/s üzeri hızAudi, Nuvolari süper spor otomobilini tanıttı: 987 bg ve 350 km/s üzeri hız05.06, 04:55Audi, R8 yerine yeni V8 hibrit süper otomobilini tanıttıAudi, R8 yerine yeni V8 hibrit süper otomobilini tanıttı04.06, 23:57
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Otomobil haberler

Yeni Lada Niva Legend Tanıtıldı: Daha Güçlü Motor ve Yenilenen Süspansiyon
Yeni Lada Niva Legend Tanıtıldı: Daha Güçlü Motor ve Yenilenen Süspansiyon
Lada Azimut, dünyada benzersiz olan ön cam ısıtma sistemine sahip olacak
Lada Azimut, dünyada benzersiz olan ön cam ısıtma sistemine sahip olacak
2026 Yılında 3 Bin Adet Lada Azimut Üretilecek
2026 Yılında 3 Bin Adet Lada Azimut Üretilecek
Zeekr artık lider değil: Çin'in en akıllı otomobilleri açıklandı
Zeekr artık lider değil: Çin'in en akıllı otomobilleri açıklandı
Kia Seltos 2027 tanıtıldı: 190 bg ve 8 ileri otomatik şanzıman
Kia Seltos 2027 tanıtıldı: 190 bg ve 8 ileri otomatik şanzıman
Yeni Motorlu ve Çinko Kaplamalı Gövdeli Lada Niva Legend Üretime Geçiyor
Yeni Motorlu ve Çinko Kaplamalı Gövdeli Lada Niva Legend Üretime Geçiyor
Lada Azimut satışa çıkmadan önce turbo motorla donatıldı
Lada Azimut satışa çıkmadan önce turbo motorla donatıldı
Rus sürücüler BMW yerine Li Auto modellerini tercih ediyor
Rus sürücüler BMW yerine Li Auto modellerini tercih ediyor