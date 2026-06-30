Futbolculara Malibu Hediye Edilmesi Bekleniyor

2026 Dünya Kupası'na katılan Özbekistan milli takımının 26 futbolcusuna Malibu marka otomobil hediye edilmesi bekleniyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir karar açıklanmadı.

Futbolcular için düzenlenen karşılama töreninin 1 Temmuz saat 10:00'da Taşkent'te yapılması planlanıyor. Hediyelerin bu etkinlik kapsamında verilmesi muhtemel, ancak törenin tam programı ve araçlarla ilgili resmi detaylar henüz belli değil.

Özbekistan milli takımı, tarihinde ilk kez Dünya Kupası final aşamasında yer aldı. Fabio Cannavaro yönetimindeki ekip, K Grubu'nda Kolombiya, Portekiz ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşı karşıya geldi.

Milli takım, turnuvaya 18 Haziran'da Kolombiya ile yaptığı maçla başladı. Mexico şehrindeki karşılaşmada Özbekistan 1-3 mağlup oldu. Kolombiya adına Daniel Muñoz 41., Luis Diaz 66. ve Jhon Campas 90+9. dakikalarda gol attı. Abbosbek Fayzullayev 61. dakikada beraberlik golünü atarak Özbekistan'ın Dünya Kupaları tarihindeki ilk golüne imza attı.

İkinci turda Özbekistan, Portekiz ile karşılaştı ve 0-5 mağlup oldu. Cristiano Ronaldo bu maçta iki gol attı. Portekiz'in diğer golleri Nuno Mendes ve Rafael Leão tarafından kaydedilirken, bir gol de kendi kalesine atılan gol olarak kaydedildi.

Grubun son maçında Özbekistan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısına Eldor Shomurodov'un 10. dakikadaki golüyle iyi bir başlangıç yaptı. Bu gole Vladimir Mozgovoy asist yaptı. Ancak ikinci yarıda Yoann Wissa 68. dakikada penaltıdan ve 90+1. dakikada bir kez daha, Fiston Mayele ise 78. dakikada gol atarak Kongo'ya 3-1'lik galibiyeti getirdi.

Böylece Özbekistan, grupta oynadığı üç maçın üçünü de kaybetti. Takım iki gol atarken kalesinde 11 gol gördü. Abbosbek Fayzullayev ve Eldor Shomurodov, birer golle milli takımın Dünya Kupası'ndaki ilk gollerini kaydettiler. Özbekistan puansız kalarak K Grubu'nu dördüncü sırada tamamladı. Kolombiya, Portekiz ve Kongo DR bir üst tura yükseldi.

Milli takım puan alamamış olsa da, futbolcular ülke tarihinde ilk kez Dünya Kupası sahasına çıktı. Şimdi milli takım, önümüzdeki yıl Ocak ayında Suudi Arabistan'da düzenlenecek olan Asya Kupası hazırlıklarına başlayacak.