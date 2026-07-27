Avropa futbolunda kanat oyuncuları transfer çarkı başladı

Avrupa futbol sahalarında kanat oyuncuları ve yıldız futbolcuların etrafındaki durum gerginleşerek büyük bir transfer çarkını başlattı. Real Madrid kulübünün beklenmedik hamleleri ile dev takımlar arasındaki kadro değişiminin transfer piyasasında ciddi değişiklikler yaratması bekleniyor. The Athletic'in haberine göre, bu süreç yalnızca İspanya ve Fransa'yı değil, aynı zamanda İtalya Serie A kulüplerinin de kaderini doğrudan etkileyebilir. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Real Madrid'in beklenmedik adımları ve Vinicius Junior etrafındaki durum

Real Madrid yönetiminin Yan Diomande'yi transfer etme çabası ve bu konuda Paris Saint-Germain kulübünü geride bırakması birçok soru işareti yarattı. Uzmanlara göre bu adım, Madrid kulübünün Vinicius Junior ile 2027 yılının Haziran ayında sona erecek sözleşmeyi uzatma konusundaki endişelerinin artmasıyla ilgili. Eğer Brezilyalı futbolcu sözleşmeyi uzatmazsa, sezon sonunda takımdan serbest oyuncu olarak ayrılabilir. Böyle bir senaryo kulüp başkanı Florentino Peres için ağır bir darbe olacaktır, çünkü futbolcunun yıllık maaşı ve sadakat primi kulüp bütçesine ciddi bir yük getirmektedir.

Bu nedenle Madridliler oyuncuyu erken satma seçeneğini değerlendiriyor. Bu durumda Arsenal kulübünün aktiflik göstererek futbolcuya yılda 20 milyon euro net maaş teklif etmeye hazır olduğu söyleniyor. Club Brugge'den Tzolis kadroya katıldıktan sonra İngilizler transfer piyasasında bir kez daha ses getirecek bir hamle yapmayı amaçlıyor.

Paris kulübündeki değişiklikler ve Barcola ile Ramos'un kaderi

Madrid ve Londra'daki olayların yanı sıra Paris kulübü etrafında da ciddi gelişmeler yaşanıyor. Paris Saint-Germain yönetimi Yan Diomande yarışından kendi isteğiyle çekildikten sonra, takımın kanat oyuncusu Barcola ile ilgili durum gün yüzüne çıktı. Avrupa'nın son şampiyonunun kadrosundaki futbolcu, 2028 yılına kadar olan sözleşmesini uzatmayacağını resmi olarak açıkladı. İngiltere'den alınan bilgilere göre Liverpool kulübü Mohamed Salah'a layık bir halef ararken bu yarışta açık ara önde bulunuyor.

Ayrıca Paris ekibi, genç Senegalli forvet Mbaye'nin anne-babası olan menajerlerinin Luis Enrique'den daha fazla ilgi ve maaş talep etmesi nedeniyle onu da kaybedebilir. Eğer bu transfer gerçekleşirse Paris kulübü 50 milyon euro daha kazanabilir. Luis Enrique ise şimdilik takım projesine dahil olmayan oyuncuları satarak fon oluşturmaya odaklanmış durumda. Kolo Muani'nin geleceğinin de netleşmesi beklenirken, oyuncunun Juventus'a transfer olması öngörülüyor.

Transfer piyasasındaki en ses getiren anlaşmalardan biri Gonçalo Ramos'un Paris'ten ayrılması oldu. Dembele'nin gölgesinde kalan forvet, 75 milyon euro ve bonuslar karşılığında Milan kadrosuna katıldı. Uzmanlar, Luis Enrique'nin Portekizli futbolcunun potansiyelini tam anlamıyla ortaya çıkarabilecek tek teknik direktör olmasına rağmen bu transferin taraflar için yeni fırsatların kapısını araladığını vurguluyor.