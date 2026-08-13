Napoli, Gabriel Jesus transferi için Arsenal ile yeniden iletişime geçti

·7·Spor
Napoli, Gabriel Jesus transferi için Arsenal ile yeniden iletişime geçti

İtalya'nın Napoli kulübü, hücum hattını güçlendirmek amacıyla Arsenal forveti Gabriel Jesus'u kadrosuna katmak için harekete geçti. Kulüp yönetimi Brezilyalı futbolcunun transferi için seçenekleri değerlendiriyor ve Arsenal kulübüyle yeni görüşmeler gerçekleştirdi. Goal.com haberine göre.

Goal.com ve tanınmış gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre Napoli, teknik direktör Massimiliano Allegri'nin talebi doğrultusunda kadrosuna üst düzey yeni bir forvet katmayı planlıyor. Romelu Lukaku'nun satılmasının ardından kulübün hücum hattında bir boşluk oluştu ve Gabriel Jesus öncelikli hedef haline geldi.

Transfer şartları ve mali talepler

Şu anda Napoli yönetimi, futbolcuyu doğrudan transfer etmek için gereken tüm şartlar ve mali talepler hakkında kapsamlı bilgiye sahip. Ancak anlaşmaya varılması için futbolcunun kişisel sözleşmesi ve maaşı konusunda devam eden görüşmelerin sonuçlandırılması da dahil olmak üzere birkaç önemli adımın atılması gerekiyor.

Gabriel Jesus'un temsilcileriyle temasların henüz son aşamaya ulaşmadığı öğrenildi. Brezilyalı futbolcuyla başka kulüpler de ilgileniyor, ancak forvetin kendisi İtalyan takımına transfer olma seçeneğini ilgi çekici buluyor.

Kadro temizliği ve gelecek planları

Transferin gerçekleşmesi için Napoli'nin öncelikle kadrosundaki fazlalık oyunculardan kurtulması ve transfer bütçesi oluşturması gerekiyor. Bu doğrultuda hücum hattında yer açmak amacıyla Lorenzo Lucca ve Noa Lang gibi oyuncuların satılması planlanıyor.

Bu futbolcuların transferleri başarıyla tamamlanır ve yeterli mali kaynak toplanırsa Napoli, Gabriel Jesus'u kadrosuna katmak için temel anlaşmayı istediği zaman resmiyete dökebilir.

NapoliGabriel JesusArsenalMassimiliano Allegriİtalya Ligi
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Napoli, Gabriel Jesus transferi için Arsenal ile yeniden iletişime geçtiNapoli, Gabriel Jesus transferi için Arsenal ile yeniden iletişime geçtiBugün, 20:58Pau Cubarsí, 2026 Golden Boy adayları arasında açık ara lider olduPau Cubarsí, 2026 Golden Boy adayları arasında açık ara lider olduBugün, 20:10Nicolas Jackson Chelsea'deki Yeri İçin Savaşmaya HazırNicolas Jackson Chelsea'deki Yeri İçin Savaşmaya HazırBugün, 19:35Barcelona yaz transfer döneminin sonunda yeniden harekete geçiyorBarcelona yaz transfer döneminin sonunda yeniden harekete geçiyorBugün, 19:35Phil Foden Manchester City ile sözleşmesini uzattıPhil Foden Manchester City ile sözleşmesini uzattıBugün, 19:14Asya'da Özbek kulüplerinin yeni dönemi: 2026/2027 sezonunun ayrıntılarıAsya'da Özbek kulüplerinin yeni dönemi: 2026/2027 sezonunun ayrıntılarıBugün, 19:12
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Lamine Yamal finalin ardından Messi'nin kendisine söylediği sözleri açıkladı
Lamine Yamal finalin ardından Messi'nin kendisine söylediği sözleri açıkladı
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
Messi, Yamal'ı 6 aylıkken yıkadığı fotoğrafa yorum yaptı
Messi, Yamal'ı 6 aylıkken yıkadığı fotoğrafa yorum yaptı
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
2026 Dünya Kupası'nda beklenmedik kriz: Arjantin — Mısır maçını yöneten hakem görevden alındı
2026 Dünya Kupası'nda beklenmedik kriz: Arjantin — Mısır maçını yöneten hakem görevden alındı
Totti'den Shomurodov'a: Roma'daki adaletsizlikten 2026 Dünya Kupası tarihine
Totti'den Shomurodov'a: Roma'daki adaletsizlikten 2026 Dünya Kupası tarihine