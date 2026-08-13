Napoli, Gabriel Jesus transferi için Arsenal ile yeniden iletişime geçti

İtalya'nın Napoli kulübü, hücum hattını güçlendirmek amacıyla Arsenal forveti Gabriel Jesus'u kadrosuna katmak için harekete geçti. Kulüp yönetimi Brezilyalı futbolcunun transferi için seçenekleri değerlendiriyor ve Arsenal kulübüyle yeni görüşmeler gerçekleştirdi. Goal.com haberine göre.

Goal.com ve tanınmış gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre Napoli, teknik direktör Massimiliano Allegri'nin talebi doğrultusunda kadrosuna üst düzey yeni bir forvet katmayı planlıyor. Romelu Lukaku'nun satılmasının ardından kulübün hücum hattında bir boşluk oluştu ve Gabriel Jesus öncelikli hedef haline geldi.

Transfer şartları ve mali talepler

Şu andayönetimi, futbolcuyu doğrudan transfer etmek için gereken tüm şartlar ve mali talepler hakkında kapsamlı bilgiye sahip. Ancak anlaşmaya varılması için futbolcunun kişisel sözleşmesi ve maaşı konusunda devam eden görüşmelerin sonuçlandırılması da dahil olmak üzere birkaç önemli adımın atılması gerekiyor.

Gabriel Jesus'un temsilcileriyle temasların henüz son aşamaya ulaşmadığı öğrenildi. Brezilyalı futbolcuyla başka kulüpler de ilgileniyor, ancak forvetin kendisi İtalyan takımına transfer olma seçeneğini ilgi çekici buluyor.

Kadro temizliği ve gelecek planları

Transferin gerçekleşmesi için Napoli'nin öncelikle kadrosundaki fazlalık oyunculardan kurtulması ve transfer bütçesi oluşturması gerekiyor. Bu doğrultuda hücum hattında yer açmak amacıyla Lorenzo Lucca ve Noa Lang gibi oyuncuların satılması planlanıyor.

Bu futbolcuların transferleri başarıyla tamamlanır ve yeterli mali kaynak toplanırsa Napoli, Gabriel Jesus'u kadrosuna katmak için temel anlaşmayı istediği zaman resmiyete dökebilir.