Cristiano Ronaldo Asya Şampiyonlar Ligi'ndeki son girişimi için hazırlanıyor

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, görkemli futbol kariyerindeki son büyük kupalardan biri olan AFC Şampiyonlar Ligi Elit turnuvasındaki zafer için bir kez daha ciddi bir adım atıyor. Al-Nassr forması giyen golcü oyuncu için 2026-27 sezonu, kıtanın en prestijli kulüp turnuvasındaki son şansı olabilir. Bu haberi Goal.com aktarıyor. Arriyadiyah gazetesinin haberine göre, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr, önündeki kritik kıtasal maçlar öncesinde önemli taktiksel avantajlar elde ediyor. Teknik direktörün kararları ve sağlık ekibinden gelen olumlu haberler, kulüp taraftarlarında büyük bir umut yaratıyor.

Kadro rotasyonu ve yıldız oyuncuların korunması

Ligde Al-Khaleej ile oynanacak maç öncesinde Al-Nassr teknik direktörü, kadroda rotasyona gitmeyi ve kilit oyuncuların sahada kaldığı süreyi kısıtlamayı planlıyor. Bu önlem, doğrudan Salı günü BAE ekibi Al Ain'e karşı oynanacak AFC Şampiyonlar Ligi Elit grup aşaması açılış maçına hazırlık niteliği taşıyor.

Avrupa kariyeri boyunca beş kez Şampiyonlar Ligi kupasını havaya kaldırarak haklı bir şekilde «Bay Şampiyonlar Ligi» unvanını kazanan Cristiano Ronaldo, Asya bölgesinde de zirveye çıkma konusunda kararlı. 2026-27 sezonu, onun Al-Nassr formasıyla turnuvadaki üçüncü girişimi olacak.

Kingsley Coman'ın dönüşü

Takımın hücum hattı için bir diğer güzel haber ise kanat oyuncusu Kingsley Coman'ın kısa sürede sahalara dönmesinin beklenmesi oldu. Fransız futbolcu, Al-Ittihad ile oynanan son maçta dizinden sakatlanarak taraftarları endişelendirmişti.

Ancak yapılan tıbbi kontroller ve MR sonuçları, futbolcunun sakatlığının hafif olduğunu gösterdi. Kulüp doktorları, oyuncunun Al Ain maçına kadar iyileşeceği konusunda olumlu görüş bildiriyor.

Al-Nassr sağlık ekibinin tavsiyesi üzerine Kingsley Coman, Cumartesi günkü lig maçını kaçıracak ancak kısa süre içinde takımla çalışmalara başlaması bekleniyor. Sezon başında sakatlıklar nedeniyle zorlansa da, sahadaki hızı ve Cristiano Ronaldo'ya yaptığı isabetli asistler takımın hücum potansiyeli için belirleyici bir öneme sahip.

Al-Nassr tibbiy xodimlarining tavsiyasiga koʻra, Kingsley Comanshanba kungi liga uchrashuvini oʻtkazib yuboradi, biroq uning tez orada umumiy guruhga qoʻshilishi kutilmoqda. Mavsum boshida jarohatlar sababli oʻzini koʻrsatishda qiynalganiga qarammay, uning maydondagi tezkorligi va Cristiano Ronaldoga berib turadigan aniq uzatmalari jamoaning hujum salohiyatida hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.