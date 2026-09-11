Cristiano Ronaldo Asya Şampiyonlar Ligi'ndeki son girişimi için hazırlanıyor

·2·Spor
Cristiano Ronaldo Asya Şampiyonlar Ligi'ndeki son girişimi için hazırlanıyor

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, görkemli futbol kariyerindeki son büyük kupalardan biri olan AFC Şampiyonlar Ligi Elit turnuvasındaki zafer için bir kez daha ciddi bir adım atıyor. Al-Nassr forması giyen golcü oyuncu için 2026-27 sezonu, kıtanın en prestijli kulüp turnuvasındaki son şansı olabilir. Bu haberi Goal.com aktarıyor. Arriyadiyah gazetesinin haberine göre, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr, önündeki kritik kıtasal maçlar öncesinde önemli taktiksel avantajlar elde ediyor. Teknik direktörün kararları ve sağlık ekibinden gelen olumlu haberler, kulüp taraftarlarında büyük bir umut yaratıyor.

Kadro rotasyonu ve yıldız oyuncuların korunması

Ligde Al-Khaleej ile oynanacak maç öncesinde Al-Nassr teknik direktörü, kadroda rotasyona gitmeyi ve kilit oyuncuların sahada kaldığı süreyi kısıtlamayı planlıyor. Bu önlem, doğrudan Salı günü BAE ekibi Al Ain'e karşı oynanacak AFC Şampiyonlar Ligi Elit grup aşaması açılış maçına hazırlık niteliği taşıyor.

Avrupa kariyeri boyunca beş kez Şampiyonlar Ligi kupasını havaya kaldırarak haklı bir şekilde «Bay Şampiyonlar Ligi» unvanını kazanan Cristiano Ronaldo, Asya bölgesinde de zirveye çıkma konusunda kararlı. 2026-27 sezonu, onun Al-Nassr formasıyla turnuvadaki üçüncü girişimi olacak.

Kingsley Coman'ın dönüşü

Takımın hücum hattı için bir diğer güzel haber ise kanat oyuncusu Kingsley Coman'ın kısa sürede sahalara dönmesinin beklenmesi oldu. Fransız futbolcu, Al-Ittihad ile oynanan son maçta dizinden sakatlanarak taraftarları endişelendirmişti.

Ancak yapılan tıbbi kontroller ve MR sonuçları, futbolcunun sakatlığının hafif olduğunu gösterdi. Kulüp doktorları, oyuncunun Al Ain maçına kadar iyileşeceği konusunda olumlu görüş bildiriyor.

Al-Nassr sağlık ekibinin tavsiyesi üzerine Kingsley Coman, Cumartesi günkü lig maçını kaçıracak ancak kısa süre içinde takımla çalışmalara başlaması bekleniyor. Sezon başında sakatlıklar nedeniyle zorlansa da, sahadaki hızı ve Cristiano Ronaldo'ya yaptığı isabetli asistler takımın hücum potansiyeli için belirleyici bir öneme sahip.

Al-Nassr tibbiy xodimlarining tavsiyasiga koʻra, Kingsley Comanshanba kungi liga uchrashuvini oʻtkazib yuboradi, biroq uning tez orada umumiy guruhga qoʻshilishi kutilmoqda. Mavsum boshida jarohatlar sababli oʻzini koʻrsatishda qiynalganiga qarammay, uning maydondagi tezkorligi va Cristiano Ronaldoga berib turadigan aniq uzatmalari jamoaning hujum salohiyatida hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Cristiano RonaldoAl-NassrAFC Şampiyonlar LigiKingsley ComanFutbol
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Declan Rice, Kevin De Bruyne'nin performansını övdüDeclan Rice, Kevin De Bruyne'nin performansını övdüBugün, 13:50Manchester United kaptanı Bruno Fernandes sakatlandı, derbi öncesi endişe yarattıManchester United kaptanı Bruno Fernandes sakatlandı, derbi öncesi endişe yarattıBugün, 13:38Cristiano Ronaldo Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için mücadeleye başlıyorCristiano Ronaldo Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için mücadeleye başlıyorBugün, 11:52Anvar Anvarov dünyanın en iyi atlayışçılarıyla aynı sahadaAnvar Anvarov dünyanın en iyi atlayışçılarıyla aynı sahadaBugün, 11:08Rafael Marquez Meksika Milli Takımı'nın teknik direktörü olarak atandıRafael Marquez Meksika Milli Takımı'nın teknik direktörü olarak atandıBugün, 10:51Luis de la Fuente, İspanyol futbolcuların Altın Top ödülünü hak ettiğini söylediLuis de la Fuente, İspanyol futbolcuların Altın Top ödülünü hak ettiğini söylediBugün, 10:39
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
«Bana daha güçlü bir rakip verin!»: Michael Page, Nursulton Ruziboev ile yaptığı maçın ardından
«Bana daha güçlü bir rakip verin!»: Michael Page, Nursulton Ruziboev ile yaptığı maçın ardından
Yeni rolde bir resital: Behruz Karimov Lugano formasıyla büyülüyor
Yeni rolde bir resital: Behruz Karimov Lugano formasıyla büyülüyor
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti