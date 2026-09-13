Real Madrid, Rayo Vallecano karşısında ikna edici bir galibiyet aldı

·4·Spor
Real Madrid, Rayo Vallecano karşısında ikna edici bir galibiyet aldı

İspanya La Liga'nın beşinci haftasında Real Madrid, sahasında şehir temsilcisi Rayo Vallecano'yu 4-1'lik farklı bir skorla mağlup etti. Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan karşılaşmada Kylian Mbappe attığı iki golle galibiyette büyük rol oynarken, Los Blancos puan durumunda lider Barcelona ile puanlarını eşitledi. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Goal.com'un haberine göre, Madrid ekibi bir önceki hafta Real Betis karşısında aldığı beklenmedik mağlubiyetin ardından toparlanarak bu sezonki dördüncü galibiyetini kutladı. Maça hızlı başlayan Real, kazandığı penaltıyı gole çevirerek öne geçti. Mbappe, oyunun kaderini belirleyen anlarda sorumluluk alarak takım arkadaşlarına da pozisyonlar hazırladı.

Mbappe ve Bellingham'ın etkili performansları

Karşılaşmanın ilk yarısında ev sahibi ekip tam bir üstünlük sergiledi. Kylian Mbappe penaltıdan skoru açarken, kısa süre sonra Alvaro Carreras'a gol pasını verdi. Ayrıca Vinicius Junior'ın kanattan ortasında Jude Bellingham topu ağlara göndererek farkı daha da açtı. İkinci yarının başında Sergio Camello farkı azaltsa da, maçın sonunda Mbappe son sözü söyleyen isim oldu.

Bu maçtaki iki golünün ardından Kylian Mbappe, Real Madrid formasıyla La Liga'daki ilk beş maçında altı gol atarak Karim Benzema'nın 2021/22 sezonundaki rekorunu egale etti. Aynı zamanda Real Madrid, sahasında Rayo Vallecano'ya karşı 1996'dan beri süren yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı.

Jose Mourinho'nun maç sonu değerlendirmeleri

Maç sonu basın toplantısında Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, takımın hücumdaki verimliliğini överken, yoğun fikstür nedeniyle ikinci yarıda oyuncuların fiziksel yorgunluk yaşadığına dikkat çekti. MadridXtra'ya göre Portekizli çalıştırıcı, öğrencilerinin birçok pozisyonu cömertçe harcamasına da vurgu yaptı.

Jose Mourinho, "Çok gol atıyoruz ama çok da fırsat kaçırıyoruz. Bir gün tüm bu kaçırdığımız fırsatlar yüzünden bir takımın ağır bedel ödeyeceğini ekibime söylemiştim," şeklinde esprili bir yorumda bulundu. Teknik direktör, takımın sadece 45 dakika yüksek tempoda oynadığını, son dakikalarda ise Jude Bellingham gibi oyuncuların yorgun düştüğünü kabul etti.

Yaz transfer döneminde takıma katılan tecrübeli orta saha oyuncusu Bernardo Silva da maç boyunca görevlerini yerine getirerek sahadaki dengeyi sağlamaya yardımcı oluyor. Portekizli futbolcu, teknik direktörün kendisinden orta sahada top hakimiyetini artırmasını ve oyuna daha fazla özgürlük katmasını istediğini belirtti.

Real MadridKylian MbappeLa LigaJose MourinhoBernardo Silva
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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